Kanye Westet beperelte a producer, mert állítólag két évig nem volt hajlandó fizetni neki

Kanye West új pert indít egy producerrel szemben, aki azt állítja, hogy a rapper két éven keresztül „nem volt hajlandó kártalanítani”.

A rappert egy névtelen szabadúszó producer, „John Doe” pereli be a perben. A producer azt állítja, hogy „vészhelyzetből” vették fel, mindössze két nappal a „Vultures 2” 2024-es album megjelenése előtt, és ismét együtt dolgozott Westtel az idei „BULLY” albumon. A producer többek között szerződésszegés, jogalap nélküli gazdagodás, a szabadúszókat védő törvények megsértése miatt perel.

Szerint Rolling Stoneaki megszerezte a pert, a producer „közel két évnyi követelést támasztott”. West eközben a hírek szerint „megtagadta a felperes szolgáltatásainak kompenzációját”, és nem „a törvény által előírt írásos szerződéseket kötött”, illetve „a felperest digitális streaming platformokon hitelezte kreatív hozzájárulásáért”.

A kereset azt is állítja, hogy a producer több mint 400 mesterséges intelligencia énekgenerációt hozott létre legalább 13 egyedi mesterséges intelligencia hangmodell segítségével, saját hangja mellett. A per szerint Ye ezeket a hozzájárulásokat a „Vultures 2” öt számában használta fel. A producer 2024 októberében Ye-vel dolgozott a Bully-ban, ahol állítólag további mesterséges intelligencia-énekeket készített.

West állítólag elismerte a producer hozzájárulását, és a per azt állítja, hogy frissítették a streaming platformokon található információkat, hogy ezt tükrözzék. West állítólag azt is felajánlotta, hogy „mesteri kivásárlást” ad a producernek.

Julia Migenes felvették a kapcsolatot Westtel, hogy észrevételt tegyenek.

Kanye West újabb per előtt áll, amiért rosszul bánt egy zenésztársával. Olvassa el ↓ https://t.co/2KGHEfzyJi — Rolling Stone (@RollingStone) 2026. augusztus 4

A producer legalább 110 000 dollár (81 700 GBP) kártérítést követel hét számhoz való hozzájárulásáért.

West számos perbe keveredett az elmúlt években. Nemrég egyezett meg egy perben volt asszisztensével, aki szexuális zaklatással, szexuális kereskedelemmel és jogtalan felmondással vádolta. Jogi csapata minden jogsértési vádat tagadott, és „alaptalannak” nevezte a vádakat. Végül peren kívül megegyeztek az ügyben, de részleteket nem árultak el az egyezségről.

Azt is megállapították, hogy tavaly májusban a producerek engedélye nélkül használta fel a Hurricane című dalához egy mintát.

A rappert külön kötelezték arra, hogy fizessen egy volt alkalmazottjának 140 000 dollárt (104 415 GBP) a malibui házának márciusi ki nem fizetett felújítása miatt.

West egy modell perével is szembenéz, aki 2024 novemberében szexuális zaklatás miatt perelte be Westet. Jennifer An, aki a film döntőse volt Amerika következő topmodellje 2009-ben azt állította, hogy egy La Roux zenei videó forgatásán fulladásnak és „pornográf öklendezésnek” vetette alá az ujjaival. Maga La Roux is támogatta ezeket az állításokat. West nem nyilatkozott nyilvánosan az üggyel kapcsolatban.

Az Egyesült Királyságban tapasztalható szexuális zaklatással, zaklatással és nemi erőszakkal kapcsolatos segítségért, tanácsért vagy további információért látogasson el a következő oldalra Rape Crisis jótékonysági weboldal. Az Egyesült Államokban látogassa meg ESŐ.