Karlovy Vary Fest a 60. kiadás, a 80. évforduló megünneplésére a Powell-Pressburger, Loach Classics játékkal

A Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) két fontos mérföldkövet ünnepel 2026-ban – közölték a szervezők kedden. Ez lesz a fesztivál 60. kiadása, valamint 80 év az első fesztivál óta. Michael Powell és Emeric Pressburger, valamint Ken Loach klasszikus filmjei is szerepelnek majd a fesztiválon a kettős évfordulók megünneplésében, valamint egy kiállítás, a Václav Havel volt elnök tiszteletére rendezett fotókiállítás.

Ráadásul a közönség egy ikonikus fesztiválhelyiség újratervezésére számíthat. „A Karlovy Vary-i Fesztivál a mostani és a jövőbeni kiadásokra a Hotel Thermal nagytermének bejárata körüli területet új építészeti kialakítással alakítja át, amely lehetővé teszi, hogy a közönség még intenzívebben élje át a fesztivál hangulatát a fesztivál megnyitó- és záróünnepségein, valamint a vetítéseken” – magyarázták a szervezők. „Az élő kommentárral érkező vendégek közelebb hozzák a fesztivál eseményeit a látogatókhoz, és érdekes kulisszatitkokat adnak hozzá.”

A KVIFF gálavetítést is bemutatott Věra Chytilová 1989-es tragikomédiájának digitálisan felújított kópiájáról. Tainted Horseplayamely az Oscar-gálán akkoriban a legjobb idegen nyelvű filmnek nevezett csehszlovák pályamű lett. Ráadásul Magda Vášáryová színésznő megkapja az Elnöki Díjat a 2026-os KVIFF-en, amely július 3-tól 11-ig tart. „A A fesztivál célja nemcsak, hogy kifejezze tiszteletét minden idők egyik legnagyobb szlovák színésznője alakítása iránt, hanem emlékezzen a két ország közös filmtörténetét alakító cseh és szlovák filmesek egyedülálló művészi kapcsolatára is” – áll a fesztiválon.

A dupla jubileumi év további programjait a közeljövőben mutatják be. „A Karlovy Vary-i fesztivál olyan esemény, amelyen egyedülálló módon találkozik a hosszú távú hagyomány és a modern filmfesztivál formátuma” – mondta kedden Kryštof Mucha, a KVIFF ügyvezető igazgatója. „Kevés hazai kulturális esemény büszkélkedhet ilyen gazdag és változatos történelemmel. Ez részben azoknak a sajátos személyiségeknek köszönhető, akik történelmének különböző pontjain formálták identitását. Sok minden formálódott a 80 éves története során, de a történészeken múlik, hogy az állam kultúrpolitikája, a nemzetközi helyzet és a fesztiválszervezés mennyiben befolyásolta a művészeti minőséget.”

Hangsúlyozta, hogy „a háború utáni években a fesztivál első kiadásai által lerakott alapok egy olyan eseményt hoztak létre, amely minden belső feszültség és külső hatás ellenére is fennmaradt, kiállta az ideológiai irányítási kísérleteket és a felszámolási törekvéseket, és amely nemzetközileg is elismert kirakattá és egyedi fesztiválhellyé vált, ahol a filmkészítőkkel és a közönséggel találkozhat. hagyatékát, és ez képes tükrözni a jelent, miközben magabiztosan alakítja a mozi jövőjét.”

A világ egyik legrégebbi filmfesztiválja, Karlovy Vary része volt a háború utáni európai filmfesztiválok úgynevezett „első hullámának”. Első kiadását 1946-ban, 13 fős, nemzetközi részvételt is magában foglaló versenyen kívüli eseményként rendezték meg Mariánské Lázně és Karlovy Vary fürdővárosok szervezésében augusztus első felében. A szervezők megjegyezték, hogy „a cannes-i és locarnói fesztiválok kezdete előtt zajlott, sőt megelőzi a világ legrégebbi filmfesztiváljának, a Velencei Filmfesztiválnak az első háború utáni kiadását (1932-ben alapították, 1946-ban újították fel), így a KVIFF a második legrégebbi fesztivál.

Ken Loach „Kes” című műve, a Park Circus, Amazon MGM jóvoltából

Miután 1948-ban először adták át a díjakat, 1950-ben a fesztivál végleg Karlovy Varyba költözött. „A legkorábbi kiadásoknak olyan politikai realitással kellett megküzdeniük, amely jelentősen beleavatkozott a programozási döntésekbe” – emelték ki a szervezők. „A fesztivál karakterét évtizedeken át meghatározó kulcsszereplő Antonín Martin Brousil (1907–1986) újságíró, oktató és nemzetközileg is elismert szakértő volt. A fesztivál alapításában való közreműködés mellett hosszú éveken keresztül a fesztivál fő zsűrijének elnöke volt, és lényegében nem hivatalos programigazgatója is volt.

A KVIFF művészeti igazgatója, Karel Och így emlékezett vissza: „Eva Zaoralová művészeti vezető, elődöm előtt ott volt az elődje, a KVIFF egyik alapítója és Antonín Martin Brousil. Neki és a Karlovy Vary-i fesztiválnak is köszönhető, hogy ma már afrikai, ázsiai és latin-amerikai filmeket csodálnak meg a világ vezető filmfesztiváljain2, mint a Bro1il. úttörők ezekről a kontinensekről a legendás „Fiatal és új mozik szimpóziuma” szekciójában.”

De várjunk csak, miért ünnepli a KVIFF 60. kiadását idén, 80 évvel az indulás után? Igen, 2020-ban nem volt kiadás a COVID miatt. De ezen túlmenően „a két évforduló, a 60. és a 8. évforduló közötti aránytalanság több különböző tényező eredménye” – magyarázták a szervezők. „Miután 1953-ban és 1955-ben politikai rendelet alapján nem került megrendezésre, a fesztivált ezt követően csak minden második évben rendezték meg. 1959-től a fesztivál, amelyet két évvel korábban a FIAPF (Filmproducerek Nemzetközi Szövetsége, a Moszkvai Filmgyártó Szövetségek Nemzetközi Szövetsége) „A” kategóriás fesztiválként ismert el, a moszkvai nemzetközi filmes szövetség (FIAPF) kategóriájában az új Cannes-t és a korábbi velencei éveket is magában foglaló kiadóval osztozott. Fesztivál.”

A „viharos változások” azonban továbbra is a fesztivál történetének részét képezték – jegyezték meg a szervezők kedden. „Miután az 1950-es évek értelmes identitáskereséssel teltek, a fesztivál a következő évtizedben bontotta ki igazán szárnyait, amikor a nemzetközi filmművészet számos képviselőjét látta vendégül, majd két évtizedes „normalizációt” szenvedett el – ez a megszorításokkal teli időszak mind a filmek kiválasztását, mind a díjak odaítélését befolyásolta. fesztivál.”

A KVIFF első, a bársonyos forradalom utáni kiadása 1990-ben számos száműzött vagy betiltott filmkészítőt fogadott, és a korábban cenzúrázott filmeket is bemutatták. Azonban a bizonytalanság és a fesztivál céljával kapcsolatos tanácskozások következtek, így a KVIFF a lemondás küszöbén állt. „Az előrelátó filmrendező, művész és a kulturális minisztérium illetékese, Igor Ševčík kezdeményezésére megalakult a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Alapítvány, hogy a fesztivál szervezését kivegye az állam kezéből, és a fesztivál szervezőcsapatát elnökként Jiří Bartoška vezeti” – ismertette Zaoralová művészeti igazgató, szervező. „Nem túlzás azt állítani, hogy ezek a változások egy rendkívüli időszakot indítottak el, melynek során a fesztivál modern és nemzetközi színvonalú eseménnyé változott. Többek között a fesztiválévek és Moszkvával való logikátlan váltakozása is véget ért, és 1994 óta minden évben Karlovy Varyban rendezik meg a fesztivált. A fesztivál sikeresen küzdötte le a prágai fesztiválról, két éve tartó Gosti-, majd a prágai fesztiválról a prágai fesztiválra való áthelyezési kísérleteket is. ismét megerősítette státuszát az ország legfontosabb filmes eseményeként.”

'Tainted Horseplay' film állókép, a KVIFF jóvoltából

Íme egy pillantás az idei év többi KVIFF-ünnepségére.

Kiállítás: KVIFF 60/80 (1946–2026)

A fesztivál egy fotókiállítással tekint vissza történelmére, amely elsősorban a kevésbé ismert korai éveire, az 1989 előtti kiadások hangulatára, valamint a legfontosabb pillanatokra és vendégekre fókuszál. Ebből a célból a két ikonikus KVIFF-helyszín, a Grandhotel Pupp és a Hotel Thermal közötti ösvény mentén elhelyezkedő 30 kültéri panel „szimbolikus utazásra” kalauzolja a fesztivál 80 éves történetén keresztül.

A múltból – KVIFF 60/80 (1946-2026)

A népszerű „A múltból” szekció, amely a klasszikus filmeket helyezi reflektorfénybe, a fesztivál történetének fontos címeire összpontosít. „A fesztivál egyik legnépszerűbb állandó programja, amely rendszeresen visszatekint a filmművészet történetére, idén ünnepi formát ölt” – mondta Och. „A fesztivál húsz, gondosan kiválasztott filmből áll majd a fesztivál korábbi kiadásaiból, amelyek szorosan kapcsolódnak a fesztivál történetéhez, amelyek a KVIFF identitásának és hírnevének kulcsa.”

A kedden bemutatott filmek között van Michael Powell és Emeric Pressburger filmje Élet és halál kérdéseamelyet először 1947 augusztusában láthattak a fesztivállátogatók, Ken Loach klasszikusát Kesamelyet 1970-ben a KVIFF-en mutattak be, és elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó fődíját, Emilio Fernández mexikói rendező Río Escondidoamely 1948-ban utazott a fesztiválra, és a dráma Lissy Konrad Wolf, „a keletnémet filmművészet legendája”, amely 1957-ben nyerte el az egyik fődíjat. De van még ennél is több: „Sokáig az ausztrál filmtörténet egyik alapvető filmjének, a kalanddrámának a lenyomata. Thunderbolt kapitányelveszettnek számított – egészen 2024-ig, amikor is egy eredeti, vágatlan, 35 mm-es nyomatot találtak a Cseh Nemzeti Filmarchívumban” – közölték a fesztivál szervezői. „Az idei ünnepi program Cecil Holmes új-zélandi rendező filmjének a 7. KVIFF versenyén 1952-ben megrendezett premierjére emlékezik.”

Különleges fesztivál előzetese Mariánské Lázněban

A fesztivál első kiadásának testvérvárosi formátuma idén július 1-jén a Mariánské Lázně-i történelmi Városi Színházban különleges előzetes vetítéssel tér vissza az idei programból kiválasztott filmből.

Václav Havel elnök és a Karlovy Vary fesztivál

„Az elmúlt 30 évben a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál számos fontos személyiség támogatását élvezte, köztük Miloš Forman rendező, Madeleine Albright amerikai külügyminiszter és Václav Havel elnök” – emelték ki a szervezők. „Az elnök, a drámaíró és a szerző Havel hosszú távú támogatásának és jóakaratának köszöneteként a fesztivál a 90. születésnapja alkalmából fotókiállítással emlékezik meg a Hotel Thermalban a fesztiválon tett látogatásairól és a világ filmművészetének különböző képviselőivel való találkozásairól.”