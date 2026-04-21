A Shambala lesz az Egyesült Királyság első alkalmazottak tulajdonában lévő zenei fesztivál

A Shambala az Egyesült Királyság első alkalmazottak tulajdonában lévő zenei fesztivál lesz.

Az éves, négynapos zenei fesztivált idén augusztus 27. és 30. között tartják Northamptonshire-ben, ahol Bob Vylan, Goat, Los Bitchos és mások is fellépnek. A fennmaradó jegyeket megtalálja itt.

Bár mindig is független fesztivál volt, ma (április 21-én) a Kambe Events – a fesztivál mögött álló cég – bejelentette, hogy áttérnek az Employee Ownership Trust-ra – ez lesz az első fesztivál az Egyesült Királyságban, amely ezt a modellt alkalmazza.

„Mindannyiunknak a Shambalánál érzelmi érdekeltségünk van abban, amit 25 éven keresztül felépítettünk; most mindenkinek van tulajdonosi részesedése is” – mondja Chris Johnson társalapító és MD. „Semmiek lennénk az embereink nélkül, és megérdemlik, hogy kedvezményezettként vigyék tovább a Shambala örökségét.

„A Shambala a függetlenséget képviseli, és az egyre inkább kommercializálódó fesztiválszcénában egyszerűen nem tudtuk eladni a kockázati tőkéseknek vagy a nagy promóciós cégeknek” – teszi hozzá Johnson. „Míg alternatív utakat kerestünk, beleszerettünk az Employee Ownership modellbe.”

„Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi kapitalista modell alapjaiban megtört” – teszi hozzá Dan Raffety, a zenei részleg vezetője és a fesztivál egyik társalapítója. „Társadalomként fel kell tárnunk a tulajdonlás alternatív modelljeit, amelyek révén a kapitalizmus hatalmas hatalma és potenciálja az emberiség és általában a bolygó szolgálatára összpontosítható.

„A munkavállalói tulajdon csak a következő, természetes lépés Kambe kalandjaiban az utópia felé” – teszi hozzá Raffety. „Az igazságosság és egy jobb világ felé vezető folyamatos fejlődésünk következő szakasza.”

Következik a közösségi tulajdonlás iránti növekvő érdeklődés a zeneiparban. Az elmúlt néhány évben megnövekedett felhívás a zenei helyszínek felé, hogy birtokolják saját épületeiket, nehogy a tulajdonosok kirúgják őket.

Ennek eredményeként a Music Venue Properties program épületeket vásárol fel szeretett koncertterek számára, és most fokozza erőfeszítéseit a „National Trust for Music Venues” rendszerben.

A program által eddig megmentett helyszínek közé tartozik az athertoni The Snug, a Preston-i The Ferret, a Newport-i Le Pub, a swansea-i Bunkhouse és a doveri The Booking Hall.

Tavaly Richard Hawley a zenei helyszínek tulajdonjogára vonatkozó törvény megváltoztatását követelte, miután a sheffieldi The Leadmill elveszett új földesurak alatt, akik megvásárolták a tulajdonjogot, de megfogadják, hogy „a sheffieldi élőzenei szcéna sarokköveként működnek, támogatva a művészeket, a rajongókat és a közösségi projekteket a következő 100 évben”.