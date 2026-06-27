Karlovy Vary nagyon büszke arra, hogy a világ második legrégebbi filmfesztiválja

Václav Havel és Jiří Bartoška szellemisége tovább él a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon (KVIFF), a 60. alkalommal megrendezett cseh fesztivál résztvevői pedig a folytonosság és az örökség érzését fogják érezni, emlékeztetve a fesztivál hosszú történetére, valamint olyan újításokra és frissítésekre, amelyeket a csapat mindig igyekszik rendszeresen hozzáadni, ha van értelme.

Valójában Kryštof Mucha, aki 1997-ben csatlakozott a fesztiválcsapathoz, 2004-ben lett a fesztivál ügyvezető igazgatója, és a KVIFF-csoport igazgatótanácsának elnöki tisztét is felvette, szerinte neki és kollégáinak minden a múlt és a jövő összekapcsolásáról szól. A történelembe való visszatekintés és a jövőbe vezető út kiegyenlítése a KVIFF idei dupla jubileumi kiadásának is központi témája lesz, mivel a fesztivál 80 éve indult.

Valóban, a világ egyik legrégebbi filmfesztiválja, Karlovy Vary része volt a háború utáni európai filmfesztiválok úgynevezett „első hullámának”. Első kiadását 1946-ban rendezték meg 13 rendezvényen, köztük nemzetközi részvétellel, Mariánské Lázně és Karlovy Vary fürdővárosok szervezésében augusztus első felében.

A szervezők az év elején kiemelték, hogy ez az első kiadás valójában „a fesztiválok kezdete előtt zajlott le Cannes-ban és Locarnóban egyaránt”. Az eseményt eleinte Csehszlovák Filmfesztiválnak hívták, az első kiadást tulajdonképpen Mariánské Láznén rendezték meg; majd Mariánské Láznéban és Karlovy Varyban; később pedig kizárólag Karlovy Varyban.

A Velencei Filmfesztivál régebbi, 1932-ben alapították és 1946-ban újították fel, a KVIFF bemutatkozó kiadását követően az első háború utáni kiadással.

Ezt a hosszú történelmet, annak minden hullámvölgyével együtt, Karlovy Vary kiemeli a dupla jubileumi évében. Két kulcsfigura régóta a fesztivál nagykövete. Ők a fesztivál hosszú ideje elnöke, Bartoška, ​​aki tavaly májusban hunyt el, miután több mint három évtizeden át a KVIFF közéleti arca volt, valamint Havel, a szerző és egykori disszidensből lett cseh elnök, aki 2011-ben hunyt el, de kulcsszerepet játszott a KVIFF színfalai mögött.

„Az idei évfordulók alkalmából a fesztivál történetének néhány mozzanatára szerettünk volna rámutatni, így lesz egy nagy kiállítás az utcákon, mint tavaly, amikor Bartoška úr fotóiból volt kiállításunk” – mondja Mucha. „Így bemutatjuk a fesztivál történetét, 1946-tól napjainkig. Emellett 2026 a Havel-év, mert idén lesz 90. Ezért arra is szeretnénk emlékeztetni az embereket, hogy Václav Havel volt az egyik nagy támogatónk, ezért lesz egy kis bemutató a fotóiról.”

A politikus és a színészből lett fesztiválelnök fontosságáról a KVIFF számára Mucha mesél THR: „Havel volt az egyik kulcsember a fesztivál új korszakában, mert Bartoška úr elhozta Miloš Formant a fesztiválra, Havel pedig Bartoška úr barátja volt. Akkoriban mindenkit érdekelt, hogy találkozzon Václav Havellel.”

A történet így hangzik: Havel azt mondta a filmes világból a vele való találkozás iránt érdeklődő embereknek, hogy júliusban Karlovy Varyban lesz, és oda kell jönniük, ha igazán össze akarnak jönni vele. „Ez volt a legjobb támogatás, amit valaha kaphattunk” – emlékszik vissza Mucha. „Amikor az Egyesült Államokba mentem, én készítettem a meghívóleveleket. És elmentem Havel úr irodájába, és ő ezeket a színes, zöld-piros tollakat használta, és azt írta: „Találkozunk Karlovy Varyban.” Szóval ezeket a meghívóleveleket használtam, és ez valóban segített.”

A két híres név és szoros kapcsolatuk kulcsfontosságú volt, amikor a KVIFF nehéz időkbe került. 1993-ban az új Cseh Köztársaság kormánya megvonta számos kulturális esemény pénzügyi támogatását, hogy pénzügyileg függetlenné váljanak, ezzel veszélybe sodorva a KVIFF-et. A kulturális minisztérium egy ellenreakció után befolyásos polgárok egy csoportját hívta össze, hogy kitalálják a továbblépési utat. Bartoška és a veterán filmes újságíró, Eva Zaoralová dolgozott együtt a minisztériummal, Karlovy Vary városával és a történelmi Grand Hotel Pupp-pal, amely később Wes Anderson filmjének inspirációja lett. Grand Budapest Hotela Karlovy Vary Filmfesztivál Alapítvány létrehozására.

1995-ben Bartoška a fesztivál elnöke, Zaoralová a programigazgatója lett (ezt a pozíciót 2022-ben bekövetkezett haláláig töltötte be). Ezután a Producerek Szövetségének Nemzetközi Szövetsége visszavonta a fesztivál A-kategóriás státuszát, és áthelyezte az új prágai Golden Golem fesztiválra. De Havel átjött. Nem volt hajlandó ellátogatni a prágai eseményre, ehelyett a KVIFF nyitóestjén jelent meg. Innentől a KVIFF a mozirajongók és a hírességek mai menedékévé fejlődött.

De a KVIFF története jóval túlnyúlik Bartoškán és Havelen is, „nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a világ második legrégebbi filmfesztiválja vagyunk” – mondja Mucha. THR. „Csak néhány nap múlva, mert Locarno és Cannes néhány nappal utánunk jelent meg, de ez nagyon fontos számunkra.”

Az a tény, hogy a KVIFF idén 60. kiadása 80. éve, hajlamos megzavarni az embereket. Ennek oka az volt, hogy a Szovjetunió és a keleti blokk idején a politikai vezetés A-listás filmfesztivált akart Moszkvában, de arra is rájött, hogy Karlovy Varyban már létezik egy fesztivál. „Így úgy döntöttek, hogy kétévenkénti rendezvények lesznek, minden második évben Karlovy Varyban és Moszkvában” – magyarázza Mucha.

Érdekes dolog történt, amikor Bartoška tavaly meghalt. „Sokan eljöttek hozzánk és megkérdezték, hogy ő volt-e a fesztivál alapítója, és rájöttünk, hogy még ebben az országban sem tudnak sokan a fesztivál e hihetetlen történetéről, és arról, hogy 1946-ban kezdődött” – mondja Mucha. „Tehát azt mondtuk, oké, emlékeztetnünk kell az embereket erre, és arra, hogy büszkének kell lenniük az ilyesmire.”

A KVIFF idei felállásának bejelentése a fesztivál egyik alapítóját, AM Brousil programozási igazgatót is névellenőrizte, aki korán a nem európai mozira helyezte a hangsúlyt, és a fesztivál helyszínéül szolgáló régión kívül is megnyitott válogatást. Karlovy Vary pedig büszkén emelte ki, hogy jubileumi programja „rendkívüli földrajzi sokszínűséget” mutat.

És pontosan ez az a hely, ahol a múlt és a jövő összekapcsolódik, hogy a KVIFF-et, közönségét és résztvevőit energiával töltse fel. Mucha így zárja: „Van egy filmfesztiválunk, amely túlélte a csúfságot [decades under Soviet domination 1948-1989] ebben az országban. Fesztiválunk gazdag múltra tekint vissza, és büszkék lehetünk és kell is rá lennünk.”