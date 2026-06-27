Trevor Nelson egészségügyi okokból szünetet tart a BBC Radio 2-től: „Arra koncentrálok, hogy jobban legyek”

A BBC DJ-je és műsorvezetője, Trevor Nelson bejelentette, hogy egészségügyi okok miatt szünetet tart a BBC Radio 2 műsorában.

A Rádió 2 és az 1Xtra műsorvezetője, aki a héten kiesett az adásból, miután átesett a teszteken, tegnap (június 26-án) „egészségügyi problémák” miatt bejelentette, hogy „kis szünetet tart a munkahelyi vállalásaimtól”.

Nem részletezte a diagnózist, de azt mondta Instagram-követőinek, hogy most „a jobbulásra koncentrál”.

„Néhányan már észrevették, hogy ezen a héten nem ültem be a napi Radio 2 csatornámon” – mondta a rajongóknak. „Egy rutinellenőrzés után azt tanácsolták, hogy végeztessek el néhány nyomon követési vizsgálatot. Ennek eredményeként további szabadságot fogok kivenni. Biztos vagyok benne, hogy értékelni tudja az egészségügyi problémákat, fontos, hogy a tényekkel foglalkozzon, és ne spekuláljon.

„Tehát arra koncentrálok, hogy jobb legyek, 100%-ban magamhoz térjek, és hogy visszakerüljek a mikrofon és a deckek mögé.”

A hét elején Nelson különdíjat kapott a Television and Radio Industries Club (Tric) Awards-on, ezzel is elismerve rádiós és televíziós műsorszórási karrierjét. Idén elnyerte a Judge's Special Recognition Award-ot is az ARIAs-on, az iparág éves díjátadón, és ünnepelte 30 éves fennállását a BBC-nél.

Nelson hétköznap 14 és 16 óra között a Radio 2-n és a BBC Radio 1Xtra-n minden vasárnap délelőtt 11 és 13 óra között.

A BBC zenei igazgatója, Lorna Clarke így nyilatkozott: „A BBC Radio 2-nél és a BBC Radio 1Xtra-nál mindenki nagyon gyors felépülést kíván Trevornak, és mindannyian alig várjuk, hogy visszatérjen a műsoraiba, amikor készen áll.”

Nelson posztja alatt özönlöttek a szeretet és támogatás üzenetei olyan művészektől, mint Stormzy, a Spice Girl's Mel B, Beverley Knight, Jools Holland és Alesha Dixon.

„Egészség. Mindenekelőtt” – jegyezte meg Knight énekes, Corinne Bailey Rae pedig hozzátette: „Jól tetted, hogy hallgattál a testedre.”

Laverne of 6 Music and Radio 4 azt mondta: „Sok szeretetet küldök neked, és mindent keresztbe teszek érted. Tudom, milyen érzés lehet – tedd meg lépésről lépésre, és ne ugorj előre.”

Vernon Kay pénteken tisztelgett a műsora előtt, és azt mondta: „A BBC Radio 2-ben mindenki, beleértve a délelőtti műsort is, a legjobbakat kívánja Trevornak, nagyon szeretjük őt.

„Ő egy jó híradó az Egyesült Királyságban – pár hete golfoztam vele, és lendületes hangulatban volt. És tudom, hogy ez a kihívás olyan dolog, amellyel Trevor szembesül.

„Szóval Trevor szeretetünket küldjük neked, és remélhetőleg hamarosan találkozunk a linkeken, barátom.”

Jövő héten Clara Amfo közvetíti hétköznapi műsorát, ezt követően pedig július 6-tól DJ Spoony veszi át a vezetést további értesítésig.

Június 28-án, vasárnap este a BBC Radio 2-n hallhatják a Hackney Empire The Music is Black koncertjét, amelyet a múlt hónapban vettek fel.