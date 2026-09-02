Kenan Thompson elárulja, melyik filmben játszott szerepe késztette arra, hogy abbahagyja a színészetet

2026.09.02. Kenan Thompson

Míg Kenan Thompson jól ismertté vált komikus szerepei és Saturday Night Live karakterek, egy film miatt majdnem feladta színészi karrierjét.

Miközben Amy Poehlerrel cseveg rajta Jó Hang A podcast nemrégiben a színész elárulta, hogy majdnem abbahagyta a színészetet, mert milyen nehéz volt jégkorongot tanulni a családi sportvígjátékhoz. D2: The Mighty Ducksaz 1992-es évek nyomon követése A hatalmas kacsák.

„Az önéletrajzomba beírtam speciális ismeretek alapján, hogy tudnék görkorcsolyázni, de tudod, egymillió éve soha nem gondoltam a jégkorongra” – mondta Thompson arról, hogy az 1994-es jégkorong-folytatásban Russ Tyler szerepét választották. „Szerettem volna tanulni, de a jégkorongtábor első napja után, ami a születésnapomon, a 15. születésnapomon volt, abba akartam hagyni az egészet.”

Az Emmy-díjas azonban hálás, hogy édesanyja nem hagyta ilyen könnyen feladni fiatalabb énjét.

„Úgy gondoltam, „nem akarok színész lenni. Nem akarok, ha erről van szó”” – emlékezett vissza. „Hála istennek, hogy anyám nem hagyta abbahagyni. Egyre vissza és vissza.” Nyolc hét után összesen jégkorong edzés D2 és 1996-os D3: A hatalmas kacsákThompson azt mondta, hogy végül megtanult korcsolyázni.

Poehler, aki szerepelt SNL Thompsonnal 2003 és 2008 között, szintén dicsérte a színészt „hihetetlen” korcsolyázási képességeiért, mondván, „az egyik barátom, aki a legjobban korcsolyázik”.

„Büszke vagyok rá, mert a fekete közösségben nem olyan nagy ismert dolog, hogy csak így korcsolyáznak.” Jó Burger – válaszolta a színész. „Csak bizonyos emberek csinálják. Csak kevesen vannak az NHL-ben vagy bármi másban… vad dolog jóvá tenni.”

A Parkok és szabadidő Alum arra is emlékezett, hogy látta Thompson képességeit a Rockefeller Center melletti jégpályán, miután az egyik SNLelmúlt karácsonyi műsorai. Azt mondta, hogy a színész „előre korcsolyázott, hátrafelé korcsolyázott, oldalra korcsolyázott, és mindent csinált [and] 45 millió trükköt csinál.

Nikola G.
Nikola G.
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