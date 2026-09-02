Kenan Thompson elárulja, melyik filmben játszott szerepe késztette arra, hogy abbahagyja a színészetet

Míg Kenan Thompson jól ismertté vált komikus szerepei és Saturday Night Live karakterek, egy film miatt majdnem feladta színészi karrierjét.

Miközben Amy Poehlerrel cseveg rajta Jó Hang A podcast nemrégiben a színész elárulta, hogy majdnem abbahagyta a színészetet, mert milyen nehéz volt jégkorongot tanulni a családi sportvígjátékhoz. D2: The Mighty Ducksaz 1992-es évek nyomon követése A hatalmas kacsák.

„Az önéletrajzomba beírtam speciális ismeretek alapján, hogy tudnék görkorcsolyázni, de tudod, egymillió éve soha nem gondoltam a jégkorongra” – mondta Thompson arról, hogy az 1994-es jégkorong-folytatásban Russ Tyler szerepét választották. „Szerettem volna tanulni, de a jégkorongtábor első napja után, ami a születésnapomon, a 15. születésnapomon volt, abba akartam hagyni az egészet.”

Az Emmy-díjas azonban hálás, hogy édesanyja nem hagyta ilyen könnyen feladni fiatalabb énjét.

„Úgy gondoltam, „nem akarok színész lenni. Nem akarok, ha erről van szó”” – emlékezett vissza. „Hála istennek, hogy anyám nem hagyta abbahagyni. Egyre vissza és vissza.” Nyolc hét után összesen jégkorong edzés D2 és 1996-os D3: A hatalmas kacsákThompson azt mondta, hogy végül megtanult korcsolyázni.

Poehler, aki szerepelt SNL Thompsonnal 2003 és 2008 között, szintén dicsérte a színészt „hihetetlen” korcsolyázási képességeiért, mondván, „az egyik barátom, aki a legjobban korcsolyázik”.

„Büszke vagyok rá, mert a fekete közösségben nem olyan nagy ismert dolog, hogy csak így korcsolyáznak.” Jó Burger – válaszolta a színész. „Csak bizonyos emberek csinálják. Csak kevesen vannak az NHL-ben vagy bármi másban… vad dolog jóvá tenni.”

A Parkok és szabadidő Alum arra is emlékezett, hogy látta Thompson képességeit a Rockefeller Center melletti jégpályán, miután az egyik SNLelmúlt karácsonyi műsorai. Azt mondta, hogy a színész „előre korcsolyázott, hátrafelé korcsolyázott, oldalra korcsolyázott, és mindent csinált [and] 45 millió trükköt csinál.