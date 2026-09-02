A Little Grandad bejelentette várható bemutatkozó albumát, a „Speak Softly, Son” című harmonikus kislemezzel „Tiny Feet”

A Little Grandad bejelentette debütáló albumát, a 'Speak Softly, Son'-t, és megosztotta az új, harmonikus kislemezt, a Tiny Feet-et – nézze meg alább.

A londoni zenekar 2027. január 22-én adja ki első nagylemezét, a rajongók pedig előrendelhetik/elmenthetik a példányukat. itt.

Az album producere Kev Jones a Wunderhorse-tól, és a londoni Crouch Endben rögzítették, a zenekar elfoglalt turnéprogramjának ritka szüneteiben.

Az új kislemez, a 'Tiny Feet' bemutatja a csoport édes, szoros énekharmóniáit, és gyengéd, halk gitárral kezdődik, mielőtt intenzitása nő.

A dal videóját Xander Lewis rendezte, itt meg is nézhetitek:

A „Speak Softly, Son” alig több mint egy évvel azután érkezik, hogy a Little Grandad tavaly nyáron a brixtoni The Windmillben játszotta első előadásukat.

Az együttest Jack Lower (basszus/ének) és Harry Lower (gitár/ének) testvérek vezetik, akik azután kezdték el megosztani egymással a zenei ötleteiket, hogy az egyetem után mindketten visszaköltöztek családi otthonukba.

Folytatták az általuk „vérharmóniáknak” nevezett „vérharmóniák” fejlesztését, és a csoport olyan dalszerzőktől merített ihletet, mint Bob Dylan, Leonard Cohen és Neil Young.

hozzászólni Julia Migenes júliusban Jack elárulta, hogy a banda úgy döntött, nem ad ki EP-t az első albumuk előtt. „Úgy gondoltuk, hogy kihagyjuk az EP-t – menjünk az albumért” – mondta.

Jack hozzátette, hogy a banda dalszerzői megközelítését tárgyalja: „Úgy gondolom, hogy megint csak egy szélesebb körű elmozdulás van a dalok felé. Olyan, mintha egy történetet szeretnénk elmesélni ezen a dalon keresztül, és ez gitárokkal fog megtörténni.

Little Grandad – „Speak Softly, Son” számlista:

„Egy perc az ajkakon”

„alvajárás”

„Kicsim, kifogytunk az időből”

'Szantálfa'

„Csak egymáséi lehetnek”

„Semmi napok”

„Apró lábak”

„Az autó középső ülése”

„leleplezett”

„Meztelenül az ágyban”

A Little Grandad ma este (szeptember 1-jén) Bristolban kezdi meg következő nagy-britanniai körútját, és a futás körbevezeti őket az országban, majd szeptember 16-án a londoni Scala-ban fejeződik be. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Kisnagypapa élő randevúi:

2026. SZEPTEMBER

1 – Bristol, The Croft

2 – Nottingham, Bodega Social Club

4 – Brighton, Brighton Psych Fest

5 – Birmingham, Moseley Folk Fesztivál

6 – Dorset, End Of The Road Fesztivál

9 – Edinburgh, Sneaky Pete's

10 – Glasgow, McChuills

12 – Newcastle, Xerox

13 – Leeds, Porto

15 – Manchester, Siket Intézet

16 – London, Scala

18. – Hamburg, Reeperbahn Fesztivál

26. – Sheffield, Float Along Fesztivál, Sidney & Matilda

2026. OKTÓBER

15 – Cardiff, Swn Fesztivál a Clwb Ifor Bachnál

24. – Brighton, Mutations Festival at Dust

2026. NOVEMBER

5 – Paris, Pitchfork Paris a Supersonic Recordsnál

A kis nagypapa elmondta Julia Migenes hogy végső ambíciójuk a „Bob Dylan Never Ending Tour hangulatának” követése.

„Ne hagyd abba, az emberek még mindig veled akarják énekelni a dalokat, amikor te magad alig tudod énekelni” – mondta Jack. „Ez a végső cél. Nincs más út.”