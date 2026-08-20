Liev Schreiber és az „Ukránok száműzetésben” rendezője, Janek Ambros a Lakes Noir Filmfesztivál tiszteletére készül

Liev Schreiber megkapja a Global Noir Icon Award díjat, mint színész és aktivista a Lakes Noir Nemzetközi Filmfesztivál záróünnepségén.

A szeptember 27-i gálán az olaszországi Luinóban a BlueCheck Ukraine nevű humanitárius szervezet, a Schreiber társalapítója is kitüntetik, és a Global Noir Visionary Awardot adják át. Ukránok száműzetésben rendező Janek Ambros.

Emellett a néhai Hayden Panettiere, aki a BlueCheck Ukraine-t támogatta, egy pillanatnyi csendben részesül a fesztivál Grand Finale Gála ünnepségén. A Lakes Noir vetíti a 2024-es dokumentumfilmet Ukránok száműzetésbenrendezője Ambros, vezető producere pedig Schreiber. Panettiere augusztus 17-én, 36 évesen elhunyt. Halálának körülményeit jelenleg vizsgálják.

A 2022-es konfliktus után az ukrán határon forgatott filmet Janusz Kaminski Oscar-díjas operatőr készítette.Schindler listája, Ryan közlegény megmentése), és adománygyűjtő eszközként szolgált a BlueCheck Ukraine számára.

Janek Ambros Alexis Sifuentes

Panettiere-t a Lakes Noir gálán kitüntetésben részesítik Ukrajna támogatásáért, amely részben Wladimir Klitschko-val, Vitalij Klicsko kijevi polgármester testvérével való kilencéves kapcsolatból fakad, akitől egy lánya, Kaya született.

2022 márciusában Panettiere megalapította a Hoplon International jótékonysági szervezetet, hogy közvetlen segély- és életmentő testpáncélt és orvosi készleteket kínáljon a frontvonalban lévő ukrán katonáknak. A BlueCheck Ukraine szintén 2022 márciusában indult, hogy sürgősségi támogatást nyújtson az Oroszországgal folytatott háború által érintett ukrajnai lakosságnak.

A Lakes Noir Filmfesztivál reflektorfénybe állítja a „noir” esztétikát, beleértve a stilizált krimiket a sötét és kijózanító dokumentumfilmekig.