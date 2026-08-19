Reading & Leeds 2026: nézze meg a teljes színpadi időpontokat

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Reading & Leeds teljes színpadi időpontját – tekintse meg őket alább.

Az idei fesztiválokra a Bank Holiday Weekend, augusztus 27., csütörtök és augusztus 30., vasárnap között kerül sor, a Florence + The Machine, a Charli XCX, a Fontaines DC, a Dave, a RAYE és a Chase & Status főszereplésével.

További művészek a hétvégén: Skepta, Sombr, Role Model, JADE, Kneecap, Geese, Skye Newman, Holly Humberstone, Gurriers, Westside Cowboy, Declan McKenna, Maisie Peters, Paris Paloma, Overpass és Duke Dumont.

Leeds először kapott engedélyt arra is, hogy csütörtök este zenét fogadjon, a The Lathums és az Arkayla szettjei után a Kasabian főszereplésével.

A fesztiválok történetük legnagyobb színrevitelén és aréna-átalakításán mennek keresztül, a korábbi Nagyszínpadot The Grid névre keresztelték át, és új színpadok csatlakoznak hozzá a Galéria és a The Warehouse.

Melvin Benn, a fesztiválfőnök azt mondta az Julia Migenes-nek, hogy a változások „olyan izgatottá tették a Reading & Leedsért, mint valaha”.

A beállított időpontok már elérhetőek a hivatalos oldalon Olvasás és Leeds weboldalak és a fesztivál alkalmazás. Tekintse meg a teljes menetrendet alább.

Az idők mind változhatnak.

OLVASÓFESZTIVÁL

Péntek augusztus 28

A rács

13:00 – Beth McCarthy

13:55 – Keo

15:05 – James Marriott

16:15 – Declan McKenna

17:45 – Szkepta

19:45 – Charli XCX

21:55 – Fontaines DC

A Galéria

12:10 – JD Cliffe

12:50 – DJ EJ

15:15 – ADELA

16:35 – Skye Newman

17:55 – Libák

19:45 – SINN6R

21:40 – Josh Baker

A Raktár

12:00 – Meeshy

13:00 – Djammin

14 óra – Julian Fijma

15 óra – Riordan

16:30 – Luuk Van Dijk

17:45 – Silva Bumpa

19:40 – Omar+

21:40 – Skepta B2B Prospa

A Bálterem

12:50 – Bleech 9:3

14:00 – Cardinals

15:10 – Clementine Douglas

16:25 – felüljáró

17:55 – Firenze út

19:30 – Emberek

21:50 – YT

A Canopy

12:00 – Fog

12:40 – Bárány

13:20 – Észak

14:10 – A vendéglista

15:10 – Emberek, akikkel találkoztam

16:15 – Nap, amikor futottam

17:15 – Villanelle

18:15 – Camille Blackman

A busz

13:00 – Sam Seven

14:30 – FAEDA

15:30 – The Rolling People

16:30 – Esmeralda Road

17:30 – BRODIE

18:00 – T-Lex

Szombat augusztus 29

A rács

12:35 – Természetesen

14:00 – Slayyyter

15:30 – Maisie Peters

16:45 – JADE

18:20 – Zombr

20:05 – Dave

22:05 – RAYE

A Galéria

12:05 – Ceebo

13:05 – Mondd most

14:15 – Clara La San

15:35 – Kingfishr

16:50 – Dumont herceg

18:20 – Nine Vicious

20:15 – Viagra Boys

22:05 – Gunna

A Raktár

12:00 – Mall Grab

13:30 – KING BOOO!

15:00 – Tommy Phillips

16:25 – Joss Dean B2B Nafe Smallz

17:45 – Párhuzamosan

19:45 – Rossi.

21:50 – Max Dean B2B Luke Dean

A Bálterem

13:00 – Fliss

14:00 – Radio Free Alice

15:20 – Jane Remover

16:40 – Bar Italia

18:15 – Frost Children

20:00 – SEBESSÉG

22:00 – Niko B

A Canopy

12:00 – Fiona-Lee

12:35 – Sade Olutola

13:10 – Pozzy

13:50 – Amma

14:30 – Ruby Roberts

15:25 – Cruz Beckham és a törők

16:20 – Seb Lowe

17:15 – Finesekid

18:15 – Kibo

A busz

13:00 – Katie Jones

14:15 – Miss Lilly

15 óra – SUBBUTEO + BARÁTOK

16 óra – HULTON

17:00 – I.5.2.YW/ M:CASS

18:00 – Jaz Imksy W/ Cola B

Vasárnap augusztus 30

A rács

12:35 – 54 Ultra

13:55 – Arthur Hill

15:15 – Különleges vendég

16:30 – Loyle Carner

18 óra – Példakép

19:55 – Firenze + A gép

22:05 – Chase & Status élőben

A Galéria

12 óra – Mulaa Joans

12:50 – Utána

13:40 – Holly Humberstone

14:45 – Wolf Julia

16:15 – Férfiak, akikben megbízom

17:50 – Chris Stassy

19:50 – Kettama

22:05 – Térdvédő

A Raktár

13:00 – Saint Ludo

14:30 – Hamdi

15:30 – Fogalom

17 óra – Hedex

18 óra – SOTA

19 óra – Bou

20:00 – Hibrid elmék

A Bálterem

12:50 – Betty

13:45 – Westside Cowboy

14:45 – Dexter az újságosban

16:05 – Chloe Qisha

17:50 – MI MÉG

19:30 – Bassvictim

21:50 – Paris Paloma

A Canopy

12 óra – Alex Spencer

12:40 – Zöld

13:20 – Raynor

14:00 – december 10

15:00 – Cím nélkül

16 óra – Kilu

17 óra – Grohl Violet

18:15 – F3miii

A busz

12 óra – ANJELI

13:00 – $ebbuku

14 óra – Eredeti bűn

15 óra – EVA

15:30 – Frey

16:30 – Precious Pepala

17:30 – Nóri

18:15 – Kwazi

LEEDS FESZTIVÁL

Csütörtök augusztus 27

A rács

19 óra – Arkayla

19:55 – The Lathums

21:20 – Kasabian

LS23

22:00 – CamUKG

23:15 – Halfpint

12:30 – C100

2 óra – Lencse

Péntek augusztus 28

A rács

12:15 – 54 Ultra

13:30 – Dylan John Thomas

14:45 – Arthur Hill

15:55 – Virágzás

17:25 – Példakép

19:20 – Firenze + A gép

21:30 – Chase & Status élőben

A Galéria

12 óra – Mulaa Joans

12:50 – Utána

13:40 – Holly Humberstone

14:45 – Wolf Julia

16 óra – Dumont herceg

17:30 – A K-k

19:15 – Kettama

21:40 – Térdvédő

A Raktár

12:25 – (IVY)

13:25 – Saint Ludo

14:55 – Hamdi

15:55 – Fogalom

17:25 – SOTA

18:25 – Hedex

19:25 – Hibrid elmék

A Bálterem

12:40 – Betty

13:45 – Westside Cowboy

14:55 – Dexter az újságosban

16:10 – A záradék

17:45 – MI MÉG

19:20 – Bassvictim

21:30 – Paris Paloma

A Canopy

12 óra – Alex Spencer

12:40 – Zöld

13:20 – Raynor

14:00 – december 10

14:50 – Cím nélkül

15:40 – Kilu

16:35 – Violet Grohl

17:55 – F3miii

LS23

23:00 – NULLA

12:30 – 1991

1:45 – CROSSY

Szombat augusztus 29

A rács

12:30 – Beth McCarthy

13:25 – Keo

14:35 – James Marriott

15:45 – Declan McKenna

17:15 – Szkepta

19:10 – Charli XCX

21:20 – Fontaines DC

A Galéria

12:00 – JD Cliffe

12:30 – DJ EJ

13:30 – Rose Grey

14:45 – ADELA

16:00 – Skye Newman

17:20 – Liba

19:20 – SINN6R

21:05 – 4:00 Kru

A Raktár

12:00 – Meeshy

13:15 – Djammin

14:30 – Julian Fijma

15:30 – Omar+

17:00 – Locky

19 óra – Alisha

21:05 – Skepta B2B East End Dubs

A Bálterem

12:20 – Bleech 9:3

13:30 – Cardinals

14:40 – Clementine Douglas

16 óra – felüljáró

17:30 – Firenze út

19:15 – Emberek

21:15 – YT

A Canopy

12:00 – Fog

12:40 – Bárány

13:20 – Florentenes

14:00 – Vendéglista

15:00 – Emberek, akikkel találkoztam

16:05 – Nap, amikor futottam

17:05 – Villanelle

18:05 – Camille Blackman

LS23

23:00 – Delila

12:30 – Osmosis Jones

1:45 – Soul Mass Transit System

Vasárnap augusztus 30

A rács

12:05 – Mindenképpen

13:35 – Slayyyter

15 óra – Maisie Peters

16:15 – JADE

17:50 – Zombr

19:35 – RAYE

21:35 – Dave

A Galéria

12:00 – M60

12:45 – Mondd most

13:50 – Clara La San

15:05 – Kingfishr

16:15 – Niko B

17:50 – Nine Vicious

19:20 – Jamie Webster

21:25 – Josh Baker

A Raktár

12 óra – Jack Marlow

13:30 – Silva Bumpa

14:45 – Párhuzamosan

16 óra – Riordan

17:30 – Mall Grab

19:15 – Rossi.

A Bálterem

12:30 – Garázsvirág

13:45 – Észak

15:00 – Basht.

16:15 – Bar Italia

17:45 – A lilák

19:40 – SEBESSÉG

A Canopy

12 óra – Sade Olutola

12:40 – Pozzy

13:25 – Amma

14:05 – Ruby Roberts

15:00 – Cruz Beckham és a törők

16 óra – Kibo

16:50 – Finesekid

18:00 – Gurriers

LS23

23:00 – Megra

12:30 – Szép lány

1:45 – Riria

A fesztiválra jeggyel rendelkező rajongók mindkét fesztiválhelyszín korai időjárás-előrejelzését itt is megtekinthetik.

A fesztivál a Spotify-val is összefogott, hogy személyre szabott felfedező lejátszási listákat hozzon létre az egyes felhasználók hallgatási szokásai és a felállásban megjelenő előadók alapján.