Reading & Leeds 2026: nézze meg a teljes színpadi időpontokat

Nyilvánosságra hozták a 2026-os Reading & Leeds teljes színpadi időpontját – tekintse meg őket alább.
Az idei fesztiválokra a Bank Holiday Weekend, augusztus 27., csütörtök és augusztus 30., vasárnap között kerül sor, a Florence + The Machine, a Charli XCX, a Fontaines DC, a Dave, a RAYE és a Chase & Status főszereplésével.
További művészek a hétvégén: Skepta, Sombr, Role Model, JADE, Kneecap, Geese, Skye Newman, Holly Humberstone, Gurriers, Westside Cowboy, Declan McKenna, Maisie Peters, Paris Paloma, Overpass és Duke Dumont.
Leeds először kapott engedélyt arra is, hogy csütörtök este zenét fogadjon, a The Lathums és az Arkayla szettjei után a Kasabian főszereplésével.
A fesztiválok történetük legnagyobb színrevitelén és aréna-átalakításán mennek keresztül, a korábbi Nagyszínpadot The Grid névre keresztelték át, és új színpadok csatlakoznak hozzá a Galéria és a The Warehouse.
Melvin Benn, a fesztiválfőnök azt mondta az Julia Migenes-nek, hogy a változások „olyan izgatottá tették a Reading & Leedsért, mint valaha”.
A beállított időpontok már elérhetőek a hivatalos oldalon Olvasás és Leeds weboldalak és a fesztivál alkalmazás. Tekintse meg a teljes menetrendet alább.
Az idők mind változhatnak.
OLVASÓFESZTIVÁL
Péntek augusztus 28
A rács
13:00 – Beth McCarthy
13:55 – Keo
15:05 – James Marriott
16:15 – Declan McKenna
17:45 – Szkepta
19:45 – Charli XCX
21:55 – Fontaines DC
A Galéria
12:10 – JD Cliffe
12:50 – DJ EJ
15:15 – ADELA
16:35 – Skye Newman
17:55 – Libák
19:45 – SINN6R
21:40 – Josh Baker
A Raktár
12:00 – Meeshy
13:00 – Djammin
14 óra – Julian Fijma
15 óra – Riordan
16:30 – Luuk Van Dijk
17:45 – Silva Bumpa
19:40 – Omar+
21:40 – Skepta B2B Prospa
A Bálterem
12:50 – Bleech 9:3
14:00 – Cardinals
15:10 – Clementine Douglas
16:25 – felüljáró
17:55 – Firenze út
19:30 – Emberek
21:50 – YT
A Canopy
12:00 – Fog
12:40 – Bárány
13:20 – Észak
14:10 – A vendéglista
15:10 – Emberek, akikkel találkoztam
16:15 – Nap, amikor futottam
17:15 – Villanelle
18:15 – Camille Blackman
A busz
13:00 – Sam Seven
14:30 – FAEDA
15:30 – The Rolling People
16:30 – Esmeralda Road
17:30 – BRODIE
18:00 – T-Lex
Szombat augusztus 29
A rács
12:35 – Természetesen
14:00 – Slayyyter
15:30 – Maisie Peters
16:45 – JADE
18:20 – Zombr
20:05 – Dave
22:05 – RAYE
A Galéria
12:05 – Ceebo
13:05 – Mondd most
14:15 – Clara La San
15:35 – Kingfishr
16:50 – Dumont herceg
18:20 – Nine Vicious
20:15 – Viagra Boys
22:05 – Gunna
A Raktár
12:00 – Mall Grab
13:30 – KING BOOO!
15:00 – Tommy Phillips
16:25 – Joss Dean B2B Nafe Smallz
17:45 – Párhuzamosan
19:45 – Rossi.
21:50 – Max Dean B2B Luke Dean
A Bálterem
13:00 – Fliss
14:00 – Radio Free Alice
15:20 – Jane Remover
16:40 – Bar Italia
18:15 – Frost Children
20:00 – SEBESSÉG
22:00 – Niko B
A Canopy
12:00 – Fiona-Lee
12:35 – Sade Olutola
13:10 – Pozzy
13:50 – Amma
14:30 – Ruby Roberts
15:25 – Cruz Beckham és a törők
16:20 – Seb Lowe
17:15 – Finesekid
18:15 – Kibo
A busz
13:00 – Katie Jones
14:15 – Miss Lilly
15 óra – SUBBUTEO + BARÁTOK
16 óra – HULTON
17:00 – I.5.2.YW/ M:CASS
18:00 – Jaz Imksy W/ Cola B
Vasárnap augusztus 30
A rács
12:35 – 54 Ultra
13:55 – Arthur Hill
15:15 – Különleges vendég
16:30 – Loyle Carner
18 óra – Példakép
19:55 – Firenze + A gép
22:05 – Chase & Status élőben
A Galéria
12 óra – Mulaa Joans
12:50 – Utána
13:40 – Holly Humberstone
14:45 – Wolf Julia
16:15 – Férfiak, akikben megbízom
17:50 – Chris Stassy
19:50 – Kettama
22:05 – Térdvédő
A Raktár
13:00 – Saint Ludo
14:30 – Hamdi
15:30 – Fogalom
17 óra – Hedex
18 óra – SOTA
19 óra – Bou
20:00 – Hibrid elmék
A Bálterem
12:50 – Betty
13:45 – Westside Cowboy
14:45 – Dexter az újságosban
16:05 – Chloe Qisha
17:50 – MI MÉG
19:30 – Bassvictim
21:50 – Paris Paloma
A Canopy
12 óra – Alex Spencer
12:40 – Zöld
13:20 – Raynor
14:00 – december 10
15:00 – Cím nélkül
16 óra – Kilu
17 óra – Grohl Violet
18:15 – F3miii
A busz
12 óra – ANJELI
13:00 – $ebbuku
14 óra – Eredeti bűn
15 óra – EVA
15:30 – Frey
16:30 – Precious Pepala
17:30 – Nóri
18:15 – Kwazi
LEEDS FESZTIVÁL
Csütörtök augusztus 27
A rács
19 óra – Arkayla
19:55 – The Lathums
21:20 – Kasabian
LS23
22:00 – CamUKG
23:15 – Halfpint
12:30 – C100
2 óra – Lencse
Péntek augusztus 28
A rács
12:15 – 54 Ultra
13:30 – Dylan John Thomas
14:45 – Arthur Hill
15:55 – Virágzás
17:25 – Példakép
19:20 – Firenze + A gép
21:30 – Chase & Status élőben
A Galéria
12 óra – Mulaa Joans
12:50 – Utána
13:40 – Holly Humberstone
14:45 – Wolf Julia
16 óra – Dumont herceg
17:30 – A K-k
19:15 – Kettama
21:40 – Térdvédő
A Raktár
12:25 – (IVY)
13:25 – Saint Ludo
14:55 – Hamdi
15:55 – Fogalom
17:25 – SOTA
18:25 – Hedex
19:25 – Hibrid elmék
A Bálterem
12:40 – Betty
13:45 – Westside Cowboy
14:55 – Dexter az újságosban
16:10 – A záradék
17:45 – MI MÉG
19:20 – Bassvictim
21:30 – Paris Paloma
A Canopy
12 óra – Alex Spencer
12:40 – Zöld
13:20 – Raynor
14:00 – december 10
14:50 – Cím nélkül
15:40 – Kilu
16:35 – Violet Grohl
17:55 – F3miii
LS23
23:00 – NULLA
12:30 – 1991
1:45 – CROSSY
Szombat augusztus 29
A rács
12:30 – Beth McCarthy
13:25 – Keo
14:35 – James Marriott
15:45 – Declan McKenna
17:15 – Szkepta
19:10 – Charli XCX
21:20 – Fontaines DC
A Galéria
12:00 – JD Cliffe
12:30 – DJ EJ
13:30 – Rose Grey
14:45 – ADELA
16:00 – Skye Newman
17:20 – Liba
19:20 – SINN6R
21:05 – 4:00 Kru
A Raktár
12:00 – Meeshy
13:15 – Djammin
14:30 – Julian Fijma
15:30 – Omar+
17:00 – Locky
19 óra – Alisha
21:05 – Skepta B2B East End Dubs
A Bálterem
12:20 – Bleech 9:3
13:30 – Cardinals
14:40 – Clementine Douglas
16 óra – felüljáró
17:30 – Firenze út
19:15 – Emberek
21:15 – YT
A Canopy
12:00 – Fog
12:40 – Bárány
13:20 – Florentenes
14:00 – Vendéglista
15:00 – Emberek, akikkel találkoztam
16:05 – Nap, amikor futottam
17:05 – Villanelle
18:05 – Camille Blackman
LS23
23:00 – Delila
12:30 – Osmosis Jones
1:45 – Soul Mass Transit System
Vasárnap augusztus 30
A rács
12:05 – Mindenképpen
13:35 – Slayyyter
15 óra – Maisie Peters
16:15 – JADE
17:50 – Zombr
19:35 – RAYE
21:35 – Dave
A Galéria
12:00 – M60
12:45 – Mondd most
13:50 – Clara La San
15:05 – Kingfishr
16:15 – Niko B
17:50 – Nine Vicious
19:20 – Jamie Webster
21:25 – Josh Baker
A Raktár
12 óra – Jack Marlow
13:30 – Silva Bumpa
14:45 – Párhuzamosan
16 óra – Riordan
17:30 – Mall Grab
19:15 – Rossi.
A Bálterem
12:30 – Garázsvirág
13:45 – Észak
15:00 – Basht.
16:15 – Bar Italia
17:45 – A lilák
19:40 – SEBESSÉG
A Canopy
12 óra – Sade Olutola
12:40 – Pozzy
13:25 – Amma
14:05 – Ruby Roberts
15:00 – Cruz Beckham és a törők
16 óra – Kibo
16:50 – Finesekid
18:00 – Gurriers
LS23
23:00 – Megra
12:30 – Szép lány
1:45 – Riria
A fesztiválra jeggyel rendelkező rajongók mindkét fesztiválhelyszín korai időjárás-előrejelzését itt is megtekinthetik.
A fesztivál a Spotify-val is összefogott, hogy személyre szabott felfedező lejátszási listákat hozzon létre az egyes felhasználók hallgatási szokásai és a felállásban megjelenő előadók alapján.