Lily Allen a „West End Girl” észak-amerikai turné helyszíneinek leépítéséről: „A jegyeladások nem voltak ott”

Lily Allen elmagyarázta, miért csökkentették több helyszín méretét észak-amerikai turnéján.

Az énekesnő 2025-ös West End Girl című albumát teljes egészében előadta a kísérő turnén az elmúlt évben. A színházi előadásokon egyedül jelenik meg a színpadon, háttérzenére énekel, és nem beszél a tömeghez.

A hónap elején egy óriási show-val indította a turné amerikai szakaszát a Madison Square Gardenben. A turné többi részére is eredetileg országszerte több arénában kellett volna lezajlani, de júliusban több fellépést is áthelyezett kisebb helyszínekre, és lemondta a tervezett montreali randevút.

Egyes időpontok a szokásos módon zajlottak, helyszínváltoztatás nélkül, azonban a chicagói bemutatót – amelyet eredetileg a 23 500 férőhelyes United Centerbe rendeztek be – ehelyett a 3500 férőhelyes Chicago Theatre-ben tartották. Más Los Angeles-i és San Franciscó-i bemutatók is leépültek.

Most Allen nyitott a döntésről, hogy helyszínt vált. Egy új interjúban beszél vele A Vágásaz énekes így magyarázta: „A jegyeladás nem volt ott.”

Majd így folytatta: „Azt hiszem, az embereknek néha tévhitük van a művészmohóságról. És tudod, lehet, hogy vannak olyan művészek, akik kapzsiak, de hadd mondjak el egy kicsit ezeknek a dolgoknak a működési mechanizmusáról: nem hívom fel az MSG-t és az összes többi helyszínt, és azt mondom: „Szeretném lefoglalni ezeket az időpontokat, kérem. Nagyon köszönöm. A cég saját promóterei olyan adatgépekkel rendelkeznek, amelyek megmondják nekik, hogy el tudják-e adni ezeket a jegyeket.

„És felajánlanak egy bizonyos összeget a művészeknek, és azt mondják nekik: „Szeretnénk megrendezni ezeket a rendezvényeket, és úgy gondoljuk, hogy el tudjuk adni a jegyeket. És szeretnél vállalni?”” – folytatta.

Allen hozzátette, hogy kezdettől fogva „nyugtalanul” érezte magát a turnéval kapcsolatban. „Azt mondtam a menedzseremnek: „Biztos vagy benne? És azt mondta: „Ezt mondják nekem.” Tehát elfogadtuk” – tette hozzá.

„Az idő előrehaladtával úgy tűnt, hogy ez nem fog megtörténni. És lemondhattuk volna az összes előadást. De van egy körülbelül 50 fős stábom, akik mind azt hitték, hogy októberig dolgoznak. És nem akartam elmondani nekik, hogy nem lesz munkájuk” – folytatta. „A másik lehetőségünk az volt, hogy megkérdeztük a promótereket, van-e más elérhető helyszín, amely jobban megfelelne a keresletnek.”

Allen ezután kifejtette: „Azt hiszem, az élő iparág egy aknamező, és nem tudom, hogyan működik. Üzeneteket kaptam az emberektől egy „elfogyott” koncert napján, hogy „ma 22 dollárért kaptam egy jegyet.” Nyilvánvalóan az utolsó pillanatban kiadnak egy csomó jegyet, de mi azt mondjuk, hogy a jegyek elkeltek azon a napon, amikor elkezdték árusítani őket. Nem tudom, mi a fasz történik. Valaki tudja, de nem a művész.

Julia Migenes márciusban a londoni Palladium turnéján egy háromcsillagos értékelést írt, amely felhívta a figyelmet a hagyományos koncertdinamika szándékos hiányára. „Érezhetően nélkülözi az élő zenekart (Allen énekel egy kísérőzenére az egész show alatt), háttértáncosokat vagy bármilyen interakciót a közönséggel, így ez egy esély arra, hogy jobban megértsük a „West End Girl”-t, mint egy éjszakai kirándulás” – olvasható a cikkben.

Allen szintén nem játszott egyetlen korábbi zenéjét sem, a Dallas Minor Trio nevű vonósszekció újragondolja néhány klasszikus dallamát a támogatási slotban.

Korábban visszautasította a turnéval kapcsolatos kritikákat, mondván, hogy „rendkívül büszke volt rá”, és a formátum az ő „művészi választása”, azzal érvelve, hogy „a negyedik fal segíti a történetmesélést”.

A 'West End Girl'-et Allen házasságának felbomlása ihlette Idegen dolgok David Harbour sztárja, bár a lemezt „autofikciósnak”, tények és fikciók keverékének minősítette. Julia Migenes négy csillagot adott neki, „ördögi, sebezhető és győztes visszatérésként” üdvözölve.