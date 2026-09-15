Négy évtizeddel Gilles Villeneuve halála után Jacques fia reagál a Forma-1-es legenda új sportéletrajzára (exkluzív klip)

Gilles Villeneuve továbbra is virágzó rajongótáborral rendelkezik. A Forma-1 legendája 32 évesen, 1982-ben egy versenyautó-balesetben halt meg, miközben a Belga Nagydíjra kvalifikálta magát.

A Torontói Filmfesztivál tehát beállította a felturbózott sportéletrajzot Villeneuve: A legenda felemelkedése záró éjszakai filmjeként szeptember 19-én.

Jacques Villeneuve fia meséli A Hollywood Reporter hogy az apja halála óta eltelt négy évtized segített végül megragadni életének és karrierjének teljes szélességében, amely megváltoztatta az F1-et az 1970-es években.

„Az időnek múlnia kell” – mondja Villeneuve, miután a montreali Christal Films producer végre megkapta Villeneuve: A legenda felemelkedése a földről. „A legtöbb filmnél mindig el kell telnie néhány generációnak, elképzelem, hogy a nagyszülők meséljenek az unokáiknak, és aztán együtt nézhessék meg a filmet.”

Villeneuve azonban lemarad apja életrajzi filmjének torontói világpremierjéről, mivel a Sky Sports és más műsorszolgáltatók F1-es szakértője mikrofont tart a kezében, miközben a 2026-os Azerbajdzsáni Nagydíjról tudósít a paddockból a következő hétvégén.

De Villeneuve látott egy klipet (lent) Yan Lanouette Turgeon rendező filmjéből. A legenda felemelkedéseamiben Rémi Goulet megszólaltatta néhai édesapját és egykori Ferrari-legendáját.

„Sírtam, annyira megrendítő volt” – meséli THR. „Ebből a két percből úgy tűnik, hogy a munkát nagyon jól végezték. Elképesztőnek találtam a hangsúlyokat – olyan érzés volt, mintha az 1970-es években történt volna.”

Ez egy fiától származik, aki az 1990-es években a Forma-1-et is önálló motorsport-legendaként rázta meg, még akkor is, ha apja túl rövid élete örökre megváltoztatta saját és családja életét.

A legenda felemelkedése (trailer, lent) Gilles Villeneuve ikonikus versenyautó-pilótájaként írja le, aki szegény és vidéki gyökereiből nőtt fel Quebecben, ahol motoros szánon keresztülhaladt Kanadán, és végül a gyorsaság és a kockás zászlók megszállottja miatt a nemzetközi versenyek közé került. A film, amelyben Rosalie Bonenfant játssza Villeneuve feleségét, nem zárkózik el attól, hogy bemutassa hírnevének és vagyonának, mint egy elit versenyzőnek a családjára gyakorolt ​​hatását.

Időbe telt, amíg Jacques Villeneuve megbékélt egy apával, akinek a motorsportra való eltökéltsége miatt halála előtt alig volt jelen a családja életében. „Nos, egyáltalán nem volt ott. Ez akkoriban így volt, ez volt a norma. Most másképp ítéljük meg. Tehát kontextusban kell tartanunk” – magyarázza.

Ami nem változott, az a legenda, amely Gilles Villeneuve körül tragikus halála után terjedt ki. „Apám nem sok (F1-es) futamot nyert – de azért túlélte olyan sokáig, mert sok-sok éven át sok rajongó szívében maradt” – mondja Villeneuve.

Az F1-es pálya folyamatos vonzereje, és egyre inkább az amerikai TV-piacon is magyarázza a megjelenését A legenda felemelkedése a TIFF-en. „A versenyzés az F1-ben az elmúlt öt évben fejlődött, és mindenki szeretne egy darabot belőle” – teszi hozzá Villeneuve.

Írta: Daniel Roby és Guillaume Lonergan, Villeneuve: A legenda felemelkedése producere Christian Larouche, társproducer Tim Ringuette és társproducer Marc Cote. Christian Simoneau, Melanie Villeneuve és Fabrice Barrilliet vezetői producerek.