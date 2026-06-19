Luca Guadagnino Sam Altman, OpenAI „Artificial” filmje, amelyet az Amazon MGM Studios dobott le

2026.06.19. Luca Guadagnino Sam Altman, OpenAI „Artificial” filmje, amelyet az Amazon MGM Studios dobott le

Az Amazon MGM Studios lemondta Luca Guadagnino készülő filmjét az OpenAI vezérigazgatójáról, Sam Altmanről. A Hollywood Reporter megerősítette.

Az Andrew Garfield főszereplője mostantól más stúdiókban is megvásárolható lesz. A jelentések Korong pénteken azt mondják, hogy a döntést a Prime Video és az Amazon MGM Studios vezetője, Mike Hopkins hozta, aki elmondta az Oscar-díjra jelölt filmesnek és produceri csapatnak.

Nos, az időzítés érdekes: csak néhány hónappal azután érkezik a hír, hogy az Amazon 50 milliárd dollárt fektet be a mesterséges intelligencia kutató- és üzembe helyezési vállalatába egy „többéves stratégiai partnerség” részeként, amely felgyorsítja az OpenAI Amazon Web Services fogyasztását.

„A legnagyobb tiszteletünk és csodálatunk van Luca Guadagninóért, mint díjnyertes filmrendezőért – nem is beszélve egy régóta fennálló kapcsolatunkról, amelyet remélünk, hogy folytatódni fog” – mondta az Amazon szóvivője. THR. „Mi ebben hiszünk Mesterséges jobban szolgál majd, ha egy másik stúdió adná ki, és szorosan együttműködnek a filmkészítő csapattal, hogy új otthont találjanak a filmnek.”

Guadagnino képviselői, akik állítólag már majdnem befejezték a filmet, nem válaszoltak azonnal a kommentárokra THR.

Leírva: a Közösségi hálózat– San Franciscóban és Olaszországban forgatták, Mesterséges Garfield főszereplője Altman egy történetben, amely az OpenAI 2023-as viharos időszakát meséli el, amikor néhány napon belül kirúgták és újra felvették. A mellékszereplők közé tartozik Anora Yura Borisov, mint Ilya Sutskever, az OpenAI társalapítója, aki az Altmantól való megszabadulás mozgalmát vezette, Monica Barbaro mint Mira Murati technológiai igazgató, Ike Barinholtz pedig a Tesla és a SpaceX alapítója, Elon Musk.

Míg Los Angelesben a tesztszűrések „meleg fogadtatással” büszkélkedhettek, per Koronga film Altman- és Musk-ábrázolásait nem tartják teljesen hízelgőnek.

A tavaly bejelentett film a Guadagnino és az Amazon MGM harmadik együttműködése volt A vadászat utánGarfield főszereplésével, Julia Robertsszel és Ayo Edebirivel, valamint a 2024. Kihívók.

Altman és az Amazon főnöke, Jeff Bezos állítólag barátságosak; a mesterséges intelligencia behemót az utóbbi tavalyi, Lauren Sanchez velencei esküvőjének kiemelt vendégei között volt.

Nikola G.
Nikola G.
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