Luca Guadagnino Sam Altman, OpenAI „Artificial” filmje, amelyet az Amazon MGM Studios dobott le

Az Amazon MGM Studios lemondta Luca Guadagnino készülő filmjét az OpenAI vezérigazgatójáról, Sam Altmanről. A Hollywood Reporter megerősítette.

Az Andrew Garfield főszereplője mostantól más stúdiókban is megvásárolható lesz. A jelentések Korong pénteken azt mondják, hogy a döntést a Prime Video és az Amazon MGM Studios vezetője, Mike Hopkins hozta, aki elmondta az Oscar-díjra jelölt filmesnek és produceri csapatnak.

Nos, az időzítés érdekes: csak néhány hónappal azután érkezik a hír, hogy az Amazon 50 milliárd dollárt fektet be a mesterséges intelligencia kutató- és üzembe helyezési vállalatába egy „többéves stratégiai partnerség” részeként, amely felgyorsítja az OpenAI Amazon Web Services fogyasztását.

„A legnagyobb tiszteletünk és csodálatunk van Luca Guadagninóért, mint díjnyertes filmrendezőért – nem is beszélve egy régóta fennálló kapcsolatunkról, amelyet remélünk, hogy folytatódni fog” – mondta az Amazon szóvivője. THR. „Mi ebben hiszünk Mesterséges jobban szolgál majd, ha egy másik stúdió adná ki, és szorosan együttműködnek a filmkészítő csapattal, hogy új otthont találjanak a filmnek.”

Guadagnino képviselői, akik állítólag már majdnem befejezték a filmet, nem válaszoltak azonnal a kommentárokra THR.

Leírva: a Közösségi hálózat– San Franciscóban és Olaszországban forgatták, Mesterséges Garfield főszereplője Altman egy történetben, amely az OpenAI 2023-as viharos időszakát meséli el, amikor néhány napon belül kirúgták és újra felvették. A mellékszereplők közé tartozik Anora Yura Borisov, mint Ilya Sutskever, az OpenAI társalapítója, aki az Altmantól való megszabadulás mozgalmát vezette, Monica Barbaro mint Mira Murati technológiai igazgató, Ike Barinholtz pedig a Tesla és a SpaceX alapítója, Elon Musk.

Míg Los Angelesben a tesztszűrések „meleg fogadtatással” büszkélkedhettek, per Koronga film Altman- és Musk-ábrázolásait nem tartják teljesen hízelgőnek.

A tavaly bejelentett film a Guadagnino és az Amazon MGM harmadik együttműködése volt A vadászat utánGarfield főszereplésével, Julia Robertsszel és Ayo Edebirivel, valamint a 2024. Kihívók.

Altman és az Amazon főnöke, Jeff Bezos állítólag barátságosak; a mesterséges intelligencia behemót az utóbbi tavalyi, Lauren Sanchez velencei esküvőjének kiemelt vendégei között volt.