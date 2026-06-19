Tusquets de Cabirol a KBr Mapfre-ben, a kommunikáló formák

Közel 5000 negatív és ezer pozitív másolat alkotja a barcelonai születésű Joaquín Tusquets de Cabirol hagyatékát, egy amatőr fotóst, aki az 1940-es és 1960-as évek között is nagyon aktív maradt, és képei – nyilvánvaló formalista lenyomattal – közelebb visznek bennünket a háború utáni és katalán kori mindennapi élethez.

Éppen két évtizede, 2004-ben történt, amikor legtöbb negatívját véletlenül fedezték fel Mallorcán, és csak 2020-ban tulajdonították ezeket a műveket az ő szerzőségének; Az e szerző iránti érdeklődés tehát nagyon friss volt, de produkciójának terjedelme és minősége magyarázza, hogy Tusquets most csatlakozik ahhoz a kiállítási programhoz, amelyet a KBr Fundación Mapfre a katalán és magán fotóarchívumokra összpontosít.

Mind a városokat, mind a vidéket, valamint a tengerpartot fotózta, nem a nagy eseményekre, hanem a nehéz időszak mindennapjaira – helyzetekre, terekre, gesztusokra – fókuszált. Képein sok feljegyzés van ebből az időből, de ahogy haladunk előre, túlmutatnak a dokumentumon: a keretek megválasztása és a fényrögzítéssel kapcsolatos vizsgálata során nyilvánvaló, hogy az 1979-ben elhunyt Tusquets tisztában volt azzal, hogy esztétikai döntései hatással lesznek fotóinak jelentésére, és nem csak azok megjelenésére.

Amatőrnek mondjuk, mert nem a fotózás volt a professzionális elhivatottsága – vegyész, félig egy gyár tulajdonosa volt -, de azt tudjuk, hogy szinte minden szabadidejét a fényképezőgépnek szentelte, Rolleifexet használt, és módszeresen fotózott, a folyamat minden fázisára odafigyelve: a forgatás előtti és az előhívás és nyomtatás utáni pillanatokra. Ezeket a feladatokat ő maga végezte.

Az Agrupació Fotogràfica de Catalunya tagja volt abban az időben, amikor az ilyen típusú egyesületek termékeny időszakot éltek, és versenyeket, csereprogramokat és kirándulásokat tartottak a fotózás terén; Végül, ha ezt anélkül tette, hogy anyagilag függött volna a munkájától, bizonyos formai szabadsággal alkothatott. Felhasználta, és ez könnyen kitalálható, tudatosan a filmes általános felvételt és a részletfelvételt, közelebb az absztrakcióhoz.

Hagyatékát ma a Photography Social Vision Foundation kezeli, amely a Mapfre Alapítvánnyal együttműködve szervezte meg ezt a négy fejezetet, amelyek nem kronologikusak, hanem inkább tematikusak és formaiak. Az első a tengerpartra visz minket, különösen a barcelonai kikötőbe, amelyet sok amatőr szerző széles körben feltárt Katalóniában; Egyes kortársaival ellentétben Tusquets nem a festői oldalát kereste, hanem inkább az építészetét, a munka és a társadalmi dimenzióját: a munkából vagy szabadidőből érkezők átmentek a lencséjén, és velük együtt tesztelte a kereteket és a tekintetjátékokat.

Tevékenységük állandó háttereként mindig megmarad a horizont, amely mintha egyszerre vetítené és óvná napjaikat.

Ami városait illeti, Barcelona volt messze a legtöbbet fényképezett, bár amikor utaztam, nem felejtettem el Rollei és képeket is készített Párizsban vagy Velencében, hosszú sétái során, mint váratlan flâneur. A hétköznapi emberek és a nem különösebben monumentális helyszínek iránti szeretete itt is az egyszerűség és az improvizáció iránti ízlésről árulkodik, amely elkerülhetetlenül kapcsolódik a modern fotográfiához és az akkori francia fotográfiához (Brassaï).

A családdal vagy a katalán fotós csoporttal végzett kirándulások gyümölcsének is megvan a maga szekciója. Ezeken az utazásokon elsősorban a természetre koncentrált, de a felé irányuló városi tranzitokra is: olyan perifériákra, amelyek anodinnak tűntek, de amelyekben Tusquets tudta, hogyan találja meg korának szellemiségét és az olasz neorealista film visszhangjait.

A túra utolsó fejezete formailag és egyben finomítva gyűjti össze legmerészebb képeit, akár a városban, akár vidéken, akár a tenger előtt készítette őket: felületek, tárgyak és építészeti töredékek dekontextualizálva és kizárólag vonalaik, textúráik vagy térfogatuk szuggesztivitása miatt kiválasztottak. Nem írják le: ékesszólással idéznek.

«Joaquín Tusquets Cabirolból. Az ékesszóló mód

KBr MAPFRE ALAPÍTVÁNY

Avenida del Litoral, 30

Barcelona

2026. június 18-tól szeptember 6-ig