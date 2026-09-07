Ma este a Netflixen: az Alien és a Ragyogás között félúton ez az elfeledett sci-fi 29 éve mindenkit kiráz a hidegtől

2026.09.07.

Vannak filmek, amelyekre az ember csak legyint, és vannak, amelyek „bent maradnak” a fejben – ez a sötét, űrhorror pontosan ilyen. Az a fajta kísértetmese, amely nem csupán a retinádat, hanem a lelkiismeretedet is célozza, és amikor elhalkul a stáblista, még mindig lüktet benned valami. Huszonkilenc év távlatából is élesen, kegyetlenül hat.

Ez a történet arról beszél, amit nem lehet látni, csak érezni: a tér és az idő széléről, a bűnről és a bánatról, a magyarázatnál mindig hangosabb félelemről. Egy mozi, amelyik nem kérdez engedélyt, hanem beléd költözik, és a sötét szobában szépen lassan elhallgattat minden más gondolatot.

Egy űrkísértetház, ami ma is működik

A film gerince egy „kísértetház az űrben” koncepció: fényévekre az emberi léptéktől, mégis ijesztően intim. A hideg csövek, a vakító fények és a fémes párája mögött ott lapul a legősibb rettegés: mi történik, ha a technológiánk olyan ajtót nyit, amely mögött nem embernek való tér húzódik?

A tempó eleinte komótos, hagy időt a terekre és a hangokra, aztán váratlanul ránt meg egy kart, és hirtelen zuhanunk. Nincs fölösleges magyarázat, csak csövek, kaparások, és az, hogy valami „visszajött”. A film egyik kulcsmondatát nehéz elfelejteni: „Az űrhajó hozott magával valamit.”

Miért pont ez a két etalon?

Ha a hideg, ipari paranoia jut eszedbe, a párhuzam Ridley Scott Alienjével természetes. Ugyanaz a sivár magány, ugyanolyan lassú, türelmes rettegés, ahol a tér a főszereplő, és minden sarkon várakozik valami.

A másik oldal a pszichológiai lidércnyomás: Kubrick Ragyogásának kísértet-folyosói, a bűnre visszhangzó terek, a megkérdőjelezett valóság. A hajó úgy néz rád, mint az Overlook: nem kell rohannia, elég, ha zárt ajtót mutat. Ez a film két pólus között rezeg, és ettől különösen nyugtalanító.

Röviden a sztoriról (spoiler nélkül)

Egy mentőcsapat kivonul egy eltűnt űrhajóhoz, amely évek után rejtélyesen visszatér. A fedélzeten nincsenek élők, csak üzenetfoszlányok és vérrel íródott történelem. A hajó „megjárta” a túloldalt, és talán nem egyedül jött haza.

Az űr hidege lassan beleszivárog a szereplők fejébe. A logika meg-megcsuklik, és ahogy a karakterek repedeznek, úgy válik az acélból készült tér egyre személyesebb pokollá. Egy másik emlékezetes sor: „Ahol járunk, ott nem lesz szükségünk szemekre.”

Arcok, akik elhiszik, amit mondanak

Laurence Fishburne parancsnoka olyan, mint egy acélgerenda: hajlik, de nem törik. Sam Neill tudósában viszont láthatóan dolgozik a megszállottság finom, lázálmos glóriája. Kettejük dinamikája lüktető áramkör, amely végigfeszíti a filmet, és még a legapróbb gesztus is fenyegető lesz tőle.

A mellékszereplők nem díszlet: mind kap egy repedést, egy múltbeli képet, amit a hajó később kifordít és felerősít. Ettől lesz a rettegés nemcsak külső, hanem könyörtelenül belső is.

Hang és kép: testhorror a füleknek is

A vizualitás egyszerre barokkos és ipari: króm és vér, kábel és szentségtörés. A vágások néha úgy szúrnak, mint egy rozsdás tű, és a zörejek – a kaparás, a fém-nyögés – félálomban is visszajönnek. A zenei aláfestés hol szimfonikusan feszít, hol elektronikus pulzussal riaszt, így a testen át vezet az ijedtség.

Néha azt hiszed, túl sokat mutat, máskor azt, hogy túl keveset – de mindig pontosan annyit, amennyi egy újabb lépés a szakadék felé.

A kultstátusz születése

Megjelenésekor a kritika megoszlott, de az idő kegyetlenül a film mellé állt. A vágás körüli legendák – a hosszabb, elveszett verzió mítosza – csak tovább növelték az aurát. A nézők évről évre újra felfedezik, és a „szájról szájra” terjedő dicséret olyan, mint a hajó hívása: halk, de megállíthatatlan.

A filmet ma már sokan „köztes hídnak” tekintik a hétköznapi sci-fi és a valóban kozmikus horror között. Egy alkotás, amely nem fél kicsinek látszani ahhoz, hogy óriásit üssön.

Ha csak néhány perced van, ezek győznek meg

A tér-idő határát feszegető, „ kapunyitó ” ötlet, amelyet ma is kevesen mernek ilyen sötéten végiggondolni.

” ötlet, amelyet ma is kevesen mernek ilyen végiggondolni. Karakterek, akiknek a múltja nem háttér, hanem fegyver , amely visszafelé is lő .

, amely visszafelé is . Kegyetlen hang- és képi világ, amely a gyomrodon át a fejedbe kúszik.

kúszik. Két klasszikus – ipari paranoia és pszichohorror – hibátlan összeérése .

és pszichohorror – hibátlan . Egy-két mondat, ami örökre ott marad a dobhártyádon.

Tippek az esti nézéshez

Kapcsold le a lámpákat, hagyd, hogy a képernyő fénye legyen az egyetlen „csillag”. Ne nézd háttérzajnak: ez a film a figyelmedből építi fel a rémálmot. Ha lehet, fülhallgatóval vagy jó hangrendszeren indítsd, mert itt a suttogás is pengeéles tárgy.

Ha ma este kedved támad bolyongani egy elveszett folyosón, ez a mozi készségesen kinyit egy ajtót. Csak jusson eszedbe: vannak helyek, ahonnan nem biztos, hogy mindent vissza akarsz hozni. És ha mégis, vállald, hogy a sötétben néha a saját arcod a legrémisztőbb látvány.