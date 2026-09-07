Sabu „Arrested Memory” című filmje egy emberrablás-thrillert amnéziás zsaru vígjátékká változtat

Letartóztatott memóriaa japán indie maverick Sabu legújabb, ravaszul lelkes műfaji bohózata, csaknem 20 éve fogant, és majdnem helyi produkcióként készült Németországban, Franciaországban, Dél-Koreában és Japánban, majd végül Tajvanon landolt kínai nyelvű akció-vígjátékként.

„Utólag visszatekintve úgy érzem, hogy mindennek eljött a megfelelő időpontja, és ezek a korábbi lehetőségek és próbálkozások nem csak azért jöttek be, hogy találkozhassak ezzel a csapattal, és Tajvanon elkészíthessem a filmet” – mondja Sabu.

A világi vándorlás és a hosszú terhesség ellenére az elkészült film összetéveszthetetlenül Sabu alkotása, történeti és stílusbeli visszalépése lendületes korai áttöréseihez, mint pl. Dangan Runner (1996), Postás Blues (1997) és hétfő (2000). Jelezd a téves személyazonosságokat, a yakuzával való pimasz ecseteket, az ihletett táncjeleneteket, a Sam Peckinpahhoz hasonló slow-mo-ban forgatott, stilizált harcjeleneteket, a véletlenek spirálját és egy bűntudattól sújtott hőst, aki szerencsétlenül keresi a boldog véget.

Az Arrested Memory sztárjaiból, a tajvani bálványból Ethan Juan színész lett Lee rendőrnyomozó, egy tökéletes barom, akit egy korai demenciával diagnosztizálnak, közvetlenül azelőtt, hogy új körzetbe szállították volna. Mielőtt új kollégái megjósolhatnák rohamosan hanyatló állapotát, Lee-t megbízzák egy hatalmas új ügy élén: egy helyi japán iparmágnás kisfia eltűnt (Sabu szerint egy szándékos riff Akira Kurosawa High and Low-ján), és az emberrablók azt követelik, hogy az apa személyesen adjon át egy nagy váltságdíjat. Tervezik, hogy Lee átvegye a gazdag üzletember helyét, de miután a mágnás ruhájába öltözött, és rábízták a készpénzes aktatáskáját, a nyomozót immár krónikussá vált feledékenységének hulláma éri. Így úgy vándorol Tajpejbe, hogy nem emlékszik küldetésére, személyazonosságára, vagy arra, hogy miért van véletlenül dollármilliók a személyében – és így kezdődik a tiszta ösztönök és kalandok éjszakája, amelyben valahogy minden rosszra és jóra fordul.

Sabu emlékeztet arra, hogy amikor 2007-ben megírta a filmet, a keményfiús zsarufilmek nagy divat volt a japán mozikban, miközben a helyi média az Alzheimer-kór és a demencia növekvő eseteire koncentrált az ország gyorsan öregedő lakossága körében.

„Azt hittem, érdekes lehet, ha valahogy össze tudnám rakni ezeket a dolgokat – egy igazán ördögi zsaru, aki hirtelen elbutul, és az emlékezetének elvesztésével nagyon ártatlanná és tisztává válik” – mondja. „Sok vígjáték lenne, de bizonyos szempontból menekülésnek is tűnhet a régi énje elől. Üres lappal úgy viselkedhet, hogy valójában közelebb áll ahhoz, aki valójában, és amit valójában érez.”

A tévedések és az extrém, véletlenszerű körülmények ellenére a történet a hitelesség és a menekülés vágyán múlik, amelyről Sabu úgy gondolja, hogy egyetemes.

„Arrested Memory”

„Mindennapi életünkben mindannyian sok különböző dolog miatt nyomást érzünk – a munka, a család és így tovább. Egy ponton elkezdheti úgy érezni, hogy már nem igazán önmaga” – mondja. „Ha bizonyos váratlan események során megszabadulsz ezektől a dolgoktól, akkor talán őszintébb leszel önmagadhoz. Nem feltétlenül azt mondanám, hogy boldog leszel, de úgy érezhetnéd, hogy újjászülettél – szinte olyan, mintha egy új állapotba kerültél, mintha kilépnél a gubóból, és újra az leszel, aki valójában vagy. Nagyon is erre gondoltam, amikor a filmet írtam.”

Sabu azt mondja, hogy a tajvani forgatás során is érzett némi váratlan rokonságot főhősével – először dolgozott Japánon kívüli produkciós környezetben.

„Több mint 30 éve készítek filmeket, és amikor Japánban dolgozom, bizonyos könnyed, laza érzésem van – de talán túl lazsá vált. Mindenki pontosan érti, hogy mit kérek, és ez kicsit unalmas lehet” – magyarázza.

„Ezúttal én voltam az egyetlen japán a forgatáson. Egyedül jöttem oda, és más nyelvű és kultúrájú emberekkel dolgoztam. Kicsit elveszettnek éreztem magam, és ez idegesített. Mindig talpon kellett maradnom, és folyamatosan keményen dolgoznom kellett, hogy kommunikáljak ezekről a különbségekről – de jó értelemben. A film készítése felébresztett, és felpezsdültem.”