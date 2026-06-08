Maggie Gyllenhaal és Jesse Eisenberg Karlovy Vary kitüntetésben részesül

Karlovy Vary kiteríti a vörös szőnyeget Maggie Gyllenhaalnak (Az elveszett lány, Titkár, A tisztelt asszony) és Jesse Eisenberg (A közösségi hálózat, Igazi Fájdalom, Amikor befejezi a világ megmentését) idén.

A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál a jövő hónapban fennálló 60. évfordulója alkalmából adják át elnöki díját „a kortárs filmművészetet jelentős mértékben alakító két jellegzetes személyiségnek” – közölték a szervezők hétfőn. „A rendező, forgatókönyvíró és színésznő, Maggie Gyllenhaal, valamint a sokrétű színész, rendező, forgatókönyvíró és író, Jesse Eisenberg munkájukban zökkenőmentesen vált át a karizmatikus előadások és a merész szerzői filmkészítés között.”

Kryštof Mucha, a KVIFF ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Örülünk, hogy a fesztiválon két kreatív személyiséget köszönthetünk, akik színészi, forgatókönyvírói és rendezői munkássága a kortárs moziirányzatokat reprezentálja, filmjei pedig intenzív élményt jelentenek a közönség számára.”

Jesse Eisenberg A KVIFF jóvoltából

Gyllenhaal a KVIFF 60. kiadásának megnyitó ünnepségén veheti át a kitüntetést július 3-án, pénteken. A fesztiválon filmjét is bemutatja. A menyasszony!amelyet ő írt, rendezett és producer is. „A klasszikus Frankenstein-történet ötletes folytatása, amelyet az 1935-ös film is befolyásolt Frankenstein menyasszonya és Mary Shelley eredeti remekműve” – a film főszereplője Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard és Jake Gyllenhaal.

Szintén megkapja a KVIFF elnöki díját Eisenberg, akinek íróként és rendezőként készülő filmje, A Debüta főszereplők Julianne Moore és Paul Giamatti. Eisenberg a filmben a filmben című musicalben is közreműködött, és ő írta a zenét és a szöveget. A filmet ősszel mutatja be az A24. Tiszteletére vetítik a cseh fesztivált A KettősRichard Ayoade rendezésében, amelyben Eisenberg játssza a főszerepet.

„Maggie Gyllenhaalt és Jesse Eisenberget bizonyos „transzatlanti” érzékenység jellemzi” – mondta Karel Och, a KVIFF művészeti igazgatója. „Színészi és rendezői munkájuk képes összekapcsolni az Újvilágot és Európát, miközben mindkét hagyomány leglényegesebb elemeiből merít. A New York-i értelmiségiek humora bölcsességgel, tehetséggel és eredeti világlátással párosul.”