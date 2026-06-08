Dave Matthews Palesztin-párti álláspontjáról beszél, és Izrael tiltakozásait antiszemitizmusba „csavarják”

Dave Matthews az ellen emelt szót, ahogyan palesztinbarát nézeteit „kiforgatták”.

Matthews még 2024-ben részese volt egy jelentős szervezett tiltakozásnak, amelyet Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megjelenése ellen indított az Egyesült Államok Kongresszusán, és egy akkori interjúban kijelentette, hogy a látogatás „obszcén” volt, és „gusztustalan támogatást mutatott valakinek, aki nem érdemli meg a támogatásunkat”.

Nemrég a Walnut Creek-i Coastal Credit Union Music Parkban lépett fel, és egy előre elkészített beszédet olvasott fel.

Pénteken (június 5-én) Raleigh-ben lépett fel, és felolvasott egy előkészített beszédet, amelyben tisztázta nézeteit, és hangsúlyozta, hogy „semmiképpen sem szabad belecsavarni senkibe, hogy azt gondolja, hogy én bármilyen módon bigott vagy antiszemita vagyok”.

Miközben kijelentette, hogy alapvetően nem ért egyet Izrael és az Egyesült Államok politikájával a gázai és ciszjordániai polgári lakossággal való bánásmódban, azt mondta, hogy „mély tisztelettel és szeretettel – egész életemben, amire emlékszem – és csodálattal viseltetik a zsidó nép kultúrája és történelme iránt”.

Matthews azt mondta, hogy szerinte egyetlen embercsoport sem „hozzájárult volna jobban egymás megértésének fejlődéséhez”, és több személyt, köztük Albert Einsteint, George Gershwint, Hannah Arendtet, Howard Zinnt és Anne Franket említette példaként.

„A zsidó népet a legnagyobb tiszteletben tartom, és megszakad a szívem, hogy az erőszakmentes elhatározás és ellenállás iránti mély elkötelezettségemből fakadó véleményemet bármilyen gyűlöletkeltő, rasszista vagy bigott eszme szolgálatába állíthatják” – folytatta.

A problémával térdkalács – akik szintén buzgón támogatták Palesztinát, azoknak szintén foglalkozniuk kellett. hozzászólni Julia Migenes Mielőtt a múlt hónapban megosztotta volna az új „Fenian” albumot, Mo Chara azt mondta, megértették, hogy „a vallási megosztottság egyáltalán nem szolgál senkinek”.

„Az antiszemitizmus valódi probléma, és jelenleg egyre növekszik” – tette hozzá. „Erről valóban beszélni kell, és foglalkozni kell vele, de ami történik, ha a cionista lobbi antiszemitának minősíti a bandákat és a színészeket, csak azért, mert Izrael ellen szólalnak fel, akkor kezded felhígítani ezt a kifejezést. Sokkal többet kell beszélnünk erről a kifejezésről, mert az egész világon egyre terjed.

Hasonlóképpen, Matthews bejegyzése továbbra is azt mondta, hogy antiszemitizmussal vádolják „megszakad a szívem, és nagyon sajnálom az esetleges félreértéseket vagy fájdalmat, amit okozhattam, de az a szándékom, hogy segítsek véget vetni a végtelennek tűnő erőszaknak a világban”.

Október 7-ét is megemlítette, mondván, nem biztos benne, hogy kell-e, de végül megtette. „Két és fél évvel ezelőtt október 7-én részt vettem legkedvesebb barátom fiának bár micváján. A tanúságtétel, a tisztelet és a szeretet gyönyörű napja volt ez a fiatalember” – mondta.

„És megszakította a borzalom és az erőszak a világ másik felén. Folyamatos horror. De a palesztin nép elleni erőszak aznap nem kevésbé borzasztó, és újra és újra megsokszorozza a halált és a szenvedést. Soha nem fogom abbahagyni a gázai, Ciszjordániában, Libanonban és Ukrajnában, Szudánban és Ukrajnában tapasztalható erőszak megszüntetését.”

„Vagy az országunkban a bevándorlók és szomszédaik elleni szörnyű erőszak. Ellenzem a kormányzattól bármely nép és a gyerekek elleni erőszakot leginkább. Mert minden gyerek a mi gyermekünk. Mindenki. De a legmélyebb félelmem az, hogy elzsibbadunk tőle. Ne tegyük ezt. Dolgozzunk, ameddig csak tudunk, hogy jobb világot teremtsünk gyermekeinknek.”

Tavaly szeptemberben a Egyesült Nemzetek megállapította, hogy Izrael népirtást követett el. Abban az időben Navi Pillay, a Bizottság elnöke azt mondta, „világos, hogy szándékunk van a gázai palesztinok elpusztítására olyan cselekmények révén, amelyek megfelelnek a népirtásról szóló egyezményben meghatározott kritériumoknak”.

„A felelősség ezekért az atrocitásokért az izraeli hatóságokat terheli a legmagasabb szinten, akik már csaknem két éve népirtó kampányt folytatnak azzal a konkrét szándékkal, hogy megsemmisítsék a gázai palesztin csoportot” – mondta Pillay. „A Bizottság azt is megállapította, hogy Izrael nem tudta megakadályozni és megbüntetni a népirtás elkövetését azáltal, hogy elmulasztotta a népirtási cselekmények kivizsgálását és az állítólagos elkövetők vádemelését.”

Izrael többször is visszautasította a népirtással kapcsolatos vádakat, és tagadja, hogy bármilyen háborús bűnt követett volna el, fenntartva, hogy műveletei törvényes önvédelmi cselekményeknek minősülnek, miután a Hamász 2023. október 7-én a Nova Zenei Fesztiválon izraeli állampolgárokat támadott, és amelyben több mint 1100 ember meghalt, és 250-et túszként ejtettek.