Málta nyílt pályázatot hirdet az ország ambiciózus szárazföldi-tengeri szuperszínpadának befejezésére

Nyár elején, a Mediterrán Filmfesztivál idején Johann Grech máltai filmügyi biztos egy ambiciózus új hangszínteret terjesztett elő, amelyet Land Sea Super Stage-nek neveztek el. A Malta Filmstúdióban található létesítményben nagy hollywoodi kasszasikerek fogadhatók, amelyek tervrajzai tartalmaznak egy víztartályt, és elég erős szerkezetű ahhoz, hogy két Black Hawk helikoptert lehessen akasztani.

Valami egyedit akarunk alkotni” – mondta Grech A Hollywood Reporter júniusában. „A teljes létesítmény felépítése – a hangszínpadon kívül lesznek műhelyek, irodák, termelőirodák, raktárak stb. – két évig tart. Minden részlet a helyén van. Csak ki kell adnunk ezt a nyilvános felhívást.”

Grech visszatért egy frissítéssel: a felhívás megtörtént, és Málta most elfogadja a beruházási javaslatokat az első ilyen szuperstúdió finanszírozására, felépítésére és üzemeltetésére. A Máltai Filmbizottság szerint a projekt több mint 80 millió eurós magánbefektetést jelentene Málta filmiparában.

A máltai szárazföldi tengeri szuperszínpad megjelenítése. A Malta Film Studios jóvoltából

„A mai bemutató a kirakós játék utolsó darabja egy világszínvonalú máltai filmipar létrehozásában. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Málta filmes infrastruktúráját a következő szintre emeljük” – magyarázza Grech. „Láttunk már olyan nagy franchise-okat, mint pl Gladiátor és Jurassic World többször választja Máltát sokoldalú helyszíneink és víztartályaink számára. Most egy igazán egyedi, világszínvonalú stúdió kialakításával szeretnénk kiegészíteni Málta ajánlatát a globális filmipar számára.”

Grech nem szégyellte, hogy újabb kasszasikereket csábítson az országba, miután a múltban olyan nagy horderejű produkciókat vezetett. Gladiátor és a folytatása, Napóleon, Phillips kapitány, Trója, München, Assassin's Creed, Gyilkosság az Orient Expresszen és Enola Holmes 3.

„A világ első szárazföldi-tengeri szuperszínpadának kifejlesztésével a Máltai Filmstúdióban megerősítjük azon képességünket, hogy több csúcskategóriás, nagy költségvetésű és nagy értékű produkciót vonzunk be. Málta a világ néhány legnagyobb filmjének és filmes franchise-jának otthonává válhat” – tette hozzá Grech. „Mindig is ambiciózus voltam a máltai filmipar iránt, és most készen állunk arra, hogy még magasabbra jussunk.”

A pályaműveket most három hónapig lehet benyújtani.