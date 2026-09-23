Mark E Smith menyasszonya és utolsó menedzsere a The Fall utolsó albumán „cash grab”-nak és „etikailag tévedésnek” nevezi.

Mark E Smith menyasszonya és végső menedzsere a The Fall hamarosan megjelenő „utolsó” albumán, a „Post Script”-en ütötte fel a fejét, és „pénzelvonásnak” és „etikailag rossznak” minősítette.

A kilenc számot tartalmazó lemez a Cog Sinister kiadásában október 2-án esedékes, és Smith által 2001 és 2014 között felvett, használaton kívüli stúdióvokálokat tartalmaz, a korábbi Fall-tagok és régi munkatársak, Ed Blaney és Simon „Ding” Archer pedig halála után új zenét adnak hozzájuk.

Amikor júniusban először bejelentették a „Post Script”-et, először arról számoltak be, hogy a felvételek egy olyan album részét képezték, amelyen Smith 2018 januárjában bekövetkezett halála előtt dolgoztak.

Pamela Vander azonban most elmondta A Guardian Smith egyetlen éneke sem készült a lemezen, miután a The Fall kiadta 2017-es New Facts Emerge című albumát, amelyről azt mondja, Smith úgy döntött, hogy ez lesz a banda utolsó lemeze.

„Az utolsó albumként adják el, így az emberek azt hihetik, hogy Mark a halálos ágyán tette, de (énekileg) egyik sem a „New Facts Emerge” után készült” – mondta.

„Megvannak Mark utolsó felvételei – Madonna Material Girljének feldolgozásán dolgozott –, de halálakor úgy döntött, hogy a „New Facts Emerge” lesz az utolsó album, amelyet a The Fall leghosszabb ideig tartó felállása készített, akik 10 évig voltak együtt Markkal.

„Szóval nem hiszem, hogy bárki másnak felül kellene írnia azt a döntését, amelyet életében hozott.”

Vander, aki élete utolsó három évében kapcsolatban állt Smith-szel, és az egészségi állapotának romlása miatt a gondozója lett, szintén megkérdőjelezte azt a döntést, hogy The Fall neve alatt adja ki a felvételeket.

„Mark élete bonyolult volt, és Mark nagyon szervezetlen volt, amikor bármiféle védelemről volt szó az öröksége számára” – mondta. „Én voltam a menedzser, és még abban sem vagyok biztos, hogy kié a „The Fall” név.

„Ez egy készpénzfelvétel, csak a vágószoba padlójáról származó szar gyűjteménye. Nem bántam volna, ha „Mark E Smith archívumként” adják ki, vagy ilyesmi, de valami etikailag hibás, ha The Fall néven adják ki.”

Blaney visszautasította Vander leírását az albumról, és ragaszkodott hozzá, hogy Smith iránti „szeretetből és tiszteletből” készült.

„A lemez elkészítése méltó tisztelgés volt Mark/The Fall előtt, mert az ének ott várt, hogy jó hasznát vegyék” – mondta. A Guardian. „Mark is bízott Dingben, amikor vele dolgozott, így az alapítvány ott volt.”

Hozzátette, hogy a lemez készítése közben „éreztük Mark jelenlétét”, majd így folytatta: „Az olyan szavak, mint a „befizetés” megnevettetnek. Mark iránti szeretetről és tiszteletről szólt: ő volt a The Fall, Mark énekhangját pedig The Fall néven vették fel, ezért The Fall néven adják ki.

„A Mark jól hangzik, és ez egy nagyszerű, pozitív lemez.”

Blaney a 2000-es évek elején játszott a The Fall-lal, mielőtt a csoport turnémenedzsere, majd később menedzsere lett. Együttműködött Smith-szel a 2008-as „Smith And Blaney” albumon is.

Archer 2003-ban és 2004-ben basszusgitározott a bandában, majd a The Fall utolsó kilenc stúdióalbumából nyolcat készített vagy tervezett.

A 'Post Script' első előzetese, a '30 Degrees' júniusban jelent meg. A szám Smith archivált énekét párosítja elmosódott szintikkel és erős basszusgroove-val.

2022-ben a The Fall öt korábbi tagja új zenekart alapított House Of All néven, és ezt „A Fall Family Continuum project”-nek nevezte. Smith családja és birtoka ezt követően elutasított minden kapcsolatot a csoporttal, „rendkívül sértőnek” nevezve a projektet, és azt mondták, hogy „sok szomorúságot, szorongást és kényelmetlenséget okozott nekik”.

A The Fall Smith élete során 31 stúdióalbumot adott ki, az 1979-es „Live At The Witch Trials”-tól kezdve a „New Facts Emerge”-ig 2017-ben.

Smith halála után Julia Migenes Egy nekrológban úgy írta le róla, hogy „egy összetett irodalmi hangot alkotott magának, amely ugyanolyan összetéveszthetetlenné vált, mint saját koptató énekhangja”, miközben felidézte John Peel híres leírását, a The Fall-t kedvenc bandájaként, mert „mindig különböznek, de mindig ugyanazok”.