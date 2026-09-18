Manaut Viglietti, avantgárd utazás az Ibáñez Múzeumban

José Manaut Viglietti a valenciai Lliria városában született 1898 kulcsfontosságú évében, és kulturális érdeklődésű és jó kapcsolatokkal rendelkező családhoz tartozása lehetővé tette számára, hogy a San Carlos School of Fine Arts-ban, majd évekkel később a madridi San Fernando Királyi Képzőművészeti Akadémiáján képezze magát.

Az 1920-as években nyugdíjas volt a Tájfestők Nemzeti Rezidenciáján, amely a Rascafría-i Paular-kolostorban volt, majd ösztöndíjat kapott, amely lehetővé tette számára, hogy Franciaországba, Belgiumba és Hollandiába utazzon, és bővítse ismereteit az impresszionizmusról és az avantgárd többi részéről (Vermeerről, Rembrandtról és Halsról is); Valójában 1927-ig Franciaországban élt, és számos kiállításon szerepelhetett a párizsi szalonokban.

Spanyolországba visszatérve 1971-ben bekövetkezett haláláig ötvözte művészi munkáját a rajzoktatással, a művészettörténet elméletalkotásával és a politikai tevékenységekkel.

A munkamódszereire döntő befolyást gyakorló Joaquín Sorolla és Cecilio Pla tanítványa, aki egy másik, mindenekelőtt sokszínű mű valenciai szerzője, aki hálás a mediterrán fénynek, Manaut idén ősszel egy retrospektív témája az almeríai Olula del Río-i Ibáñez Múzeumban. Körülbelül negyven darabja van, szinte mindig vásznak, de rajzok, metszetek és legyező is; egyes esetekben publikálatlan.

Ez az antológia Javier Pérez Rojas és David Gutiérrez Pulido gondozásában arra hív bennünket, hogy áttekintsük nyelvének kulcsait, amely sajátja, de az európai festészet hatalmas tudása határozza meg: szigorú rajz, érzékeny és fényes, figyelmes az emberi alakra és a mediterrán tájra.

A valenciaiak befolyásának két alapvető pólusa nemzetközi utazásán kívül a Prado Múzeum és a csodált Sorolla volt. A művészeti galériában 1919-es madridi érkezése óta számos másolatot készített a mesterekről (Toledóban tanult El Grecot is). Ami Sorollát illeti, ő volt a tanára San Fernandóban, és tudjuk, hogy őt is fogadta a stúdiójában, és olyan tanácsokat adott neki, amelyek nagyon hasznosak voltak; köztük éppen az, hogy a rajznak létfontosságot tulajdonítanak.

Bármilyen lehetőségre nyitott, hogy bővítse hátterét, Manaut meglátogatta Mariano Benlliure-t, és gyakran felkereste a Nemzeti Könyvtárat, hogy elemezze a Don Quijotét illusztráló műveket és Muñoz Degrain műveit, összehasonlítva ezzel az ő és az El Greco produkcióját.

Párizsban nem hagyta abba a gall típusok, különösen a nők rajzolását még a füzete lapjaira, laza lapokra vagy kis papírdarabokra: gyorsan megörökítette benyomásaikat és elképzeléseiket a közterekről, ez esetben nagyon franciákról, például kertekről, kávézókról vagy színházakról. Hazánkban az egyik leginkább érdekelt város Ronda volt, ahol tanár volt, akárcsak Tortosában; Utazásairól naplókban adott számot, ahol érdekes leírásokat is írt a festményeiről.

A polgárháború megfékezte pályafutását: kommunista fegyveresként és szabadkőművesként leváltják és bebörtönözték, de miután Durango-i száműzetéséből visszatért Madridba, tanári állást kapott a Francia Líceumban, majd kiemelkedő pedagógusi, kritikus és művészettörténészi munkát végzett, aminek következtében beutazta a Földközi-tenger térségének országainak írói, monográfiái. szomorú örökség. Behatóan tanulmányozta a görög-római festészetet, Caravaggio-t és Riberát is.

A tárlat november 29-ig látogatható, körútjára Manaut minden színpadáról válogattak be jelentős alkotások: megtekinthetjük az akadémiai rajzát a Samothrace győzelmeimpresszionista bélyegzővel ellátott Valenciában vagy Paularban készült vásznak, párizsi korszakának portréi és tanulmányai, tájképek és hétköznapi jelenetek az említett polgárháború utáni időszakból, köztük több, a háborúhoz vagy száműzetéshez köthető viharos témák kompozíciója. Ezen technikák mindegyikének elsajátítására is törekedett.

„Jose Manaut. Az impresszionizmustól az expresszionizmusig »

IBÁÑEZ MÚZEUM

C/Múzeum, 7

Olula del Río, Almeria

2026. szeptember 12-től november 29-ig