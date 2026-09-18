Az Interpol és a Queens Of The Stone Age hatalmas mexikóvárosi koncertet jelentett be

Az Interpol és a Queens Of The Stone Age hatalmas közös bemutatót jelentett be Mexikóvárosban. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

A két banda 2027. március 6-án lép fel az Estadio Ciudad de los Deportes stadionban. “MEXICO 🇲🇽 Alig várjuk, hogy lássunk @interpol” – írta a QOTSA a közösségi médiában.

Az Interpol közelgő fellépése Josh Homme-mal és társaival. része egy újonnan megerősített három fellépéses mexikói szereplésnek. Március 2-án az Arena Guadalajara-ban, március 9-én pedig az Arena Monterreyben is színpadra lépnek. A Black Angels minden napon szurkol.

A jegyek értékesítése helyi idő szerint jövő pénteken (szeptember 25-én) 10 órakor kezdődik – itt megvásárolhatja a sajátját. Alternatív megoldásként a rajongók csütörtökön (szeptember 24-én) ugyanabban az időpontban érhetik el az előadói elővételt.

2024-ben az Interpol Mexikóvárosba tartott, hogy a Zócalo téren 150 000 fős közönség előtt játssza el pályafutása legnagyobb show-ját. A Queens a következő évben a mexikóvárosi Corona Capital fesztiválon jelent meg.

Az Interpol a múlt hónapban adta ki nyolcadik, egyben legújabb stúdióalbumát, a 'This Mirror Weighs A Ton' címet. Julia Migenes ragyogó, négy és fél csillagos értékelést adott a projektnek, és a NYC-i zenekar „még mindig a legemberibb és legszemélyesebb lemezének nevezte, amely elfogadja az állandó változást”.

A Queens Of The Stone Age eközben arra készül, hogy október 30-án kiadja az új 'Perfecth' nagylemezt. Már meg is mutatták a hamarosan megjelenő kollekciót, az 'Insignificant Other' és az 'Easy Street' című kislemezekkel.

Novemberben az Interpol elindítja közös turnéját a Bloc Party-val, amely az Egyesült Királyságban és Európában játszik. A túra két éjszakát foglal magában a British Airways új londoni ARC helyszínén. A fennmaradó jegyeket itt találja.

A banda idén ősszel az Egyesült Államokban és Kanadában is turnézik, és még ebben a hónapban nyit a vancouveri Sombrba. Jegyeket itt talál.

hozzászólni Julia Migenes Ezen a nyáron az Interpol frontembere, Paul Banks elmagyarázta, miért érezte úgy, hogy a ('This Mirror Weighs A Ton') számára nagyon fontos, hogy egy nagyszerű lemez legyen”, miután az utolsó album, a The Other Side of Make-Believe óta két gyermeke született.

„Különben voltam azzal kapcsolatban, hogy miként érezzük magunkat a lemez hátralévő részében, vagy a szülői élet után, de nagyon komolyan vettem, és meg akartam bizonyosodni arról, hogy igazán büszke vagyok a munkára” – mondta Banks. Julia Migenes. „Minden dal más, de azt hiszem, van benne a lelkesedés szelleme, a megvilágosodásra és a világosságra való törekvés. Sok a mérlegelés és az őszinte értékelés, innen a cím. Ez a törekvésről és a reflexióról szól.”