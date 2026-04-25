Margot Robbie és Jacob Elordi „Wuthering Heights” című filmje bemutatja az HBO Max streamingjét

A streamelő közönség felkészülhet arra, hogy elájuljon a Margot Robbie által vezetett film adaptációjától Wuthering Heights.

Az HBO Max pénteken bejelentette, hogy a filmrendező, Emerald Fennell romantikus drámája május 1-jén jelenik meg a streaming szolgáltatásban. Jacob Elordi közreműködik abban a filmben, amely május 2-án debütál lineárisan az HBO-n, ugyanazon a napon, amikor az amerikai jelnyelvű változatot is kizárólag az HBO Max sugározza.

Az Emily Brontë írónő azonos című klasszikus regényén alapuló Warner Bros. február 13-án mutatta be a mozikban a filmet, és a globális pénztáraknál meghaladta a 240 millió dollárt. Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes és Ewan Mitchell egészítik ki a szereplőket.

Fennell saját forgatókönyvéből irányította a filmet, amely Brontë könyvén alapul. Fennell, Robbie és Josey McNamara készítették a LuckyChap és az MRC projektjét.

Robbie Catherine Earnshaw-t, ​​míg Elordi Heathcliffet alakítja. Az először 1847-ben megjelent könyv középpontjában a pár viharos kapcsolata áll, amely magában foglalja a szenvedélyt és a bosszút, miután találkoztak a névadó rezidencián.

című recenziójában Wuthering Heights számára A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikusnak nevezte: „vitathatatlanul az író-rendező legszórakoztatóbb filmje – pépes, provokatív, ragyogó színekkel és pazar dizájnnal átitatott, anakronisztikus virágzásokkal tarkított, szexi, perverz, tiszteletlen és visszhangzóan tragikus.”

Hozzátette: „Gyakran az ostobaság és az okosság határán ingadozik Wuthering Heights a Bridgerton generáció, garantáltan megnedvesíti a könnycsatornákat és lángra lobbantja a fiatal szíveket.”

Robbie legutóbbi alkotásai között szerepel a Sony 2025-ös kiadásának Colin Farrell melletti főszereplője is Egy nagy merész gyönyörű utazás. Elordi jelenleg az HBO sikersorozatának harmadik évadában játszik Eufória és még ebben az évben látható lesz a nagy képernyőn Ridley Scott's-szal A kutyasztárok.