Az „I Love It” legendái, az Icona Pop új albummal, a „Ritual”-al és a „Dance To This” fertőző kislemezzel térnek vissza.

Az Icona Pop bejelentette, hogy visszatér az új Ritual albummal és a fertőző kislemezzel, a Dance To This-vel – nézd meg alább.

A svéd duó, Caroline Hjelt és Aino Jawo augusztus 14-én adja ki negyedik stúdióalbumát és a 2023-as „Club Romantech” folytatását az Ultra Records/Iconic Sound Recordings gondozásában, és előrendelhető. itt.

A banda már kiadta a lemez érzelmes vezető kislemezét és címadó dalát, most pedig követték a rángatózó, függőséget okozó 'Dance To This' című dallal, amelyet a duó írt, és Sebastian Furrer producerrel.

A szám lendületes energiájához nyugtalan szövegei párosulnak, köztük a „Kicsit akarok felgyújtani egy hidat / kicsit akarok kurva lenni / Kicsit akarok kockáztatni / Kicsit akarok táncolni erre”.

Tekintse meg a Gustav Stegfors által rendezett videót itt, valamint a „Ritual” albumborítót:

Aino azt mondta: „A produkció határozottan a régi Icona Pop-ra emlékeztet. Előadhatnánk élőben, de akár DJ-szettbe is belerakhatnánk.”

Hjelt hozzátette: „Ez egyike azoknak az éjszakáknak, amikor úgy találja magát, hogy kimegy… ez az a pillanat, amikor meglátja magát táncolni, és összekapcsolódni a lényegével.”

A „Ritual” állítólag a legőszintébb, felszabadult és érzelmileg rettenthetetlen Icona Popot találja, és a zenekar azt mondta: „A gyógyuláshoz le kell lassítani és elgondolkodni, de nem dolgozhatsz magadon a hét minden napján, 24 órában. Végül vissza kell térned a világba, és meg kell nézned, mi történik. Lehet, hogy elrontod – de lehet, hogy mindig is megtaláljuk azt a helyet, ahol a táncra van szükségünk. megint itt tudunk eltűnni a zenében, és elengedni minden mást.

Az Icona Popra talán még mindig a 2012-es, „I Love It” című kislemezükre emlékeznek a legjobban, amelyen a dalt is jegyző Charli XCX szólaltatja meg. Ez volt az Egyesült Királyság első számú kislemeze, és Charli első nagy sikere is volt, aki a következő évben kiadta True Romance című debütáló albumát, és végül meghódította a populáris kultúrát a 2024-es Brat című lemezével.