A Maruja köszönetet mondott a rajongóknak, hogy támogatták őket egy „szép és brutális éven” keresztül, amikor kiadják az új „The Holy Inadequate” albumot, és bejelentették, hogy fellépnek a bristoli Ritual Unionban.

A manchesteri jazz-punk banda pénteken (november 20-án) kiadta a 13 számot tartalmazó koncertalbumot a Music For Nations gondozásában, amely a manchesteri O2 Ritzben és a londoni Electric Ballroomban fellépő főszereplését, a „Pain To Power” című, elismert debütáló albumukat támogatta.

A lemez egy áttörést dokumentál a zenekar számára, akik 2025-ben sokat turnéztak, és teltházas koncerteket játszottak Ázsiában, Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban, Írországban és Európában.

Turnéjuk intenzitása azonban végül megtette a hatását, és arra kényszerítette a négytagot, hogy elvonja az időt az élő fellépésektől.

„2025 gyönyörű és brutális év volt számunkra” – áll a zenekar közleményében. „109 előadás közepette vettük fel és adtuk ki a „Pain To Power”-t.

Így folytatták: „Végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, és a rajongóknak, akik folyamatosan megújítanak minket élő fellépéseinken való jelenlétükkel, idejüket, testüket és szívüket adva, hogy kapcsolatba léphessenek velünk és egymással a zenén keresztül.”

„Az extatikus csúcsokat az élet bizonytalan mélypontjai érik az utakon” – magyarázták. „2025 végén a kiégéshez vezetett, hogy az ipar számos kihívása között eligazodtunk, miközben saját összetett életünket éltük.”

Miután 2026-ban visszatértek a turnézáshoz, elmondták, hogy a Jeremy Corbyn Bulletproof Festival és a The 100 Club 50. évfordulója alkalmából rendezett punk ünnepségen való fellépés hozzájárult a zene és a politikai aktivizmus iránti elkötelezettségük megerősítéséhez.

Megismételték továbbá szolidaritásukat a Palesztinában, Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Jemenben és Ukrajnában konfliktusok által érintett emberekkel.

„Ez az album köszönet azoknak, akik támogatnak minket, de még soha nem láttak minket élőben, és lehetőséget ad nekik, hogy tanúi legyenek a műsoraink energiájának” – mondták.

„Ez egyben szerelmes levél azoknak, akik láttak minket, és edényt ad nekik, hogy újra átélhessék a káoszt és az eufóriát, amikor csak szükségük van rá!”

A kommentek visszhangozzák a zenekar 2025-ös éveiben tett megjegyzéseit Julia Migenes borító Egy interjúban, amikor Harry Wilkinson frontember arról beszélt, hogy milyen pénzügyi realitások miatt kényszerültek intenzív turnézásra.

„Szüntelenül turnéznunk kellett, hogy megpróbáljunk elég pénzt keresni ahhoz, hogy boldoguljunk” – mondta, elmagyarázva, hogy debütáló albumuk felvételét kénytelenek voltak hosszas turnék közé szorítani.

Idén szeptemberben Carroll beszélt vele Julia Migenes ismét leírva a „Pain To Power”-re adott választ „nagyon életmegerősítőnek”.

„Ha látjuk, ahogyan a szöveg, az üzenet és a zene megmozgatja az embereket az élő show-kon, akkor az őszinte tükröződést kapjuk” – mondta.

A 'Pain To Power' négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely úgy jellemezte az albumot, mint „gyülekező kiáltás az uralkodó osztály kezének kényszerítésére”, és egy eszköz a nehézségek erővé alakítására.

A 'The Holy Inadequate' számlistája a következő:

„Intro” „vérsport” „lövészárkok” „Szüntesd meg a feszültséget” 'Korszellem' „A számonkérés” 'Mennydörgés' „Born To Die” „Saoirse” „don Phalastín” „A láthatatlan ember” „Nézz le ránk” „Ellenállás”

Eközben a bandát megerősítették a 2027-es Ritual Union, az egynapos, több helyszínes zenei fesztivál főszereplőiként Bristolban, március 20-án, szombaton.

A fesztivál tíz évfordulóját ünnepli a debütálása óta, a belvárosi Electric Bristol, a Rough Trade és a Strange Brew négy színpadán fellépő előadásokkal.

A felállás első hullámában Marujához csatlakozik a GANS, a The Tubs, a Blue Bendy, a Truthpaste, az 1000 Rabbits, a lifepath99, a Spanish Horses és a Toria Wooff.

Már kaphatók a 2027-es Ritual Union jegyek. Jegyeket itt talál.