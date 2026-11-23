Több mint öt évnyi szörnyek életre keltése után Robert Eggers elismeri, hogy szüksége van egy kis szünetre a horror műfajában.

Egy közelmúltbeli mexikói kérdezz-felelek alkalmával a filmrendező azt mondta: „Bízom benne, hogy nem folytatom szándékosan Robert Eggers Horror Háza című filmjét.”

Megjegyzései a megjelenés előtt érkeznek Werwulf karácsony napján. Az Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp és Willem Dafoe főszereplésével készült film a 14. századi Angliában játszódik, és egy várost követ nyomon, amelyet egy vadállat kísért, aki egy férfit (Taylor-Johnson) és családját fenyegeti.

„Nem kell tennem A Múmia vagy Az Operaház Fantomja. Nem mondom, hogy nem fogok, de azt hiszem, szükségem van egy kis szünetre” – tette hozzá Eggers. A rendező korábban 2015-ben foglalkozott boszorkányokkal. A Boszorkánytengeri élőlények 2019-ben A világítótorony és vámpírok 2024-ben Nosferatu.

Robert Eggers, akit a horrorfilmkészítés modern ikonjaként méltatnak, szintén foglalkozott a moziban az „emelkedett horror” új hullámú koncepciójával.

„Mindig is voltak olyan horrorfilmek, amelyek nem szívatók, és mindig voltak olyan horrorfilmek, amelyek valójában azt vizsgálják, mi is a sötétség az emberiségben, és még olyanok is, amelyek mélyrehatóak voltak az idők során” – magyarázta. – De amiről ti beszéltek, az szerintem tényleg azzal kezdődött [2014’s] Következik. Bár Ti West korábban is végzett ilyen munkát.”

„Sok filmes akart személyes filmeket készíteni, igazán tehetséges, egyedi hangú filmesek, és rájöttek, hogy finanszírozást kaphatnak, ha műfaji filmként csinálják” – folytatta a filmes. „És azt hiszem, ez egyfajta: olyan emberek, akik személyes történeteket mesélnek el egyedi hangon, de ezt a műfajon keresztül teszik. Nem azt mondom, hogy James Wan filmjei [Insidious, The Conjuring] nem működtek. Nagyszerűek és sikeresek is voltak. Az elmúlt 10 évben határozottan éhség van a horror iránt. De létezik-e emelkedett horror? Ez igen. Azért van, mert az emberek ezt mondják.”

Miközben a horrortól való „szünetet” élvezi, Eggers legközelebb William Shakespeare adaptációját veszi át. Rómeó és Júlia a Fókusz funkciókhoz.

Korábban a szeptemberi Beyond Fest vetítés utáni Q&A során megosztotta: „Valami mást csináltam. De ami azután történt, WerwulfÚjabb horrorfilmet írtam, és megint olyan sötét lett, és azt kérdeztem: „Szükségem van egy kis szünetre”. Szóval, teszek valamit, ha két tinédzser megöli magát.'”