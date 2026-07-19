Matty Healy és Gabbriette Bechtel összeházasodnak egy sztáresküvőn Madonna egykori birtokán

Matty Healy és Gabbriette Bechtel egy ünnepségen házasodtak össze Los Angelesben ezen a hétvégén.

Az 1975-ös frontember, egykori Nasty Cherry zenész és modell, Gabbriette szombaton (július 18-án) kötötte össze a kapcsolatot a Castillo del Lago-ban – Madonna egykori Los Angeles-i birtokán – rendezett ünnepségen. Csak Jared.

A közösségi médiában keringő videókon az ifjú házasok láthatók, amint az oltárnál csókolóznak, és fényképekhez pózolnak a spanyol gyarmati újjászületés kastélyában a Hollywood Hillsben. Vendégeik voltak Charli XCX és férje, George Daniel – aki szintén Healy bandatársa –, valamint Anastasia Karanikolaou, Fai Khadra, Alex Consani, Devon Lee Carlson és vőlegénye, Duke Nicholson, Sydney Lynn Carlson, Tyrell Hampton, Alex O'Connor és Quenlin Blackwell.

Az esküvőjük előtt Healy a saját malibui legényegyüttesében lépett fel egy 1975-ös tribute bandával, a felvételeken a frontember a tribute bandával együtt énekel a 'The Sound'-ban, mielőtt felkérte a doppelgängerét a színpadra.

Healy és Gabbriette 2024-ben egy Charli XCX kiállításon erősítették meg eljegyzésüket. Édesanyja, Denise Welch később azt mondta, hogy „néhány hete tudta, hogy Matty eljegyezte”. Hozzátette: „Nem is lehetnénk boldogabbak, ő minden, amire vágyom egy menyemben.”

Csak házasok! 🤍👰🏻‍♀️🤵🏻 Az 1975-ös frontember, Matty Healy és Gabriette Bechtel modell azt mondta: „Igen” szombaton egy romantikus naplemente szertartáson Madonna egykori Hollywood Hills birtokán, az ikonikus Hollywood felirat alatt. (🎥: Háttérrács) pic.twitter.com/UE8kdxQYog – ExtraTV (@extratv) 2026. július 19

Ami a The 1975-öt illeti, a banda azt mondta a rajongóknak, hogy két album is készül. Az egyik album a „DOGS” nevet viseli majd, ezt a szót a banda rejtélyes módon felvillantotta tavalyi gigantikus Glastonbury főszereplésének végén.

Miután megerősítette, hogy a „DOGS” egy album neve, hozzátette: „Kettőt készítettünk. Lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő… de igen, két albumot készítettünk”.

A zenekar menedzsere, Jamie Oborne korábban azt is elmondta, hogy a The 1975 új lemeze „elég rendkívüli” lesz, és megosztotta: „Nem tudom, mikor jelenik meg, de készülnek egy ilyen.”

„Már ez is egy rendkívüli lemez” – tette hozzá, és továbbra is azt mondta, hogy „állandó vitát folytat erről” a bandával. „Úgy gondolom, hogy kiérdemelték a jogot arra, hogy időt szakítsanak. A világ hallgatni fog, ezért helyesnek kell lennie.”

Eközben a banda utolsó lemeze, a Being Funny In A Foreign Language 2022-ben esett le. Julia Migenes négy csillagot adott neki, és kijelentette, hogy „vissza a legjobbak”.

„A „Being Funny In A Foreign Language” a megfelelő következő lépésnek tűnik, miután a kísérleti túlzást a logikus végkifejletig vitte, és viszonylag karcsú, mindössze tizenegy számot tartalmaz” – írtuk. „Az 1975: A legjobban – az a magasztos, kissé nyelves cím, amit közelgő turnéjuknak adtak – lehet, hogy dühítően, zseniálisan beképzelt, de lássuk be a tényeket: ez is elég pontos.”

Máshol a Tiny Habits az 1975-ös Matty Healy-vel szövetkezett az Anything He Was című kislemezért, amikor bejelentették az új albumot, a „Keepers”-t.