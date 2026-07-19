Taylor Sheridan és Peter Berg Call of Duty filmje a Modern Warfare Univerzumban játszódik

A Paramount és az Activision hamarosan Call of Duty filmben játszódik majd Modern hadviselés világegyetem.

Peter Berg rendező és társíró a hírt szombaton, a New York-i Fanatics Fest alatt jelentette be, megerősítve, hogy a film a franchise legnépszerűbb és legismertebb alsorozatát adaptálja majd.

Taylor Sheridan, a megalkotója Landmana Yellowstone világegyetem, Nőstény oroszlán és még sok más, a stúdió forgatókönyvének társírója Berg mellett, akinek a rendezése is szerepel Péntek esti fények, Csatahajó, Lone Survivor és Deepwater Horizon. Sheridan, Berg és David Glasser a 101 Studios-ból is készítenek.

A CinemaCon áprilisi bemutatója során kiderült, hogy a tervezett mozikba kerülő dátumot 2028. június 30-ra tűzték ki. A bemutató egybeesik a film 25. évfordulójával Call of Duty franchise, amely 2003-ban debütált.

„Mindenkinek azt mondtam, hogy csak akkor fogunk filmet készíteni, ha az helyes. David Ellisonban megtaláltuk ezt a partnerséget” – mondta akkor Rob Kostich, az Activision vezetője. „Győződjön meg arról, hogy a hitelességét emberi szinten ragadja meg, hogy valóban valódinak érezze magát, és ezt epikus hatókörrel árasztja el.”

Call of Duty minden idők egyik legkelendőbb videojáték-franchise, több mint 500 millió példányban kelt el világszerte. A franchise múltbeli részei háborúkat öleltek fel a második világháborútól Vietnamon át a jelenig és a jövőig. A legújabb részlet, Call of Duty: Modern Warfare 4a tervek szerint október 23-án indul, és az Észak- és Dél-Korea közötti háborút követi.