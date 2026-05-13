Michelangelo és Rodin, mágusok, akik megosztják a titkokat

Közel négy évszázad választotta el őket egymástól, de mindketten alaposan megvizsgálták az emberi testet, hogy modellezzék, hogy a szobrászat terén soha többé ne lehessen csontok és izmok halmazaként, tökéletes, de kifejezhetetlen hálóban. Michelangelo (1475-1564) és Auguste Rodin (1840-1917) e tudományágba tartozó kompozíciói a bőr erejét és a lélek mélységét testesítik meg számunkra, és közöttük folytonosságokat és szakadásokat egyaránt találunk.

Tanulmányozásuk a „Miguel Ángel Rodin: Élő testek” című tárlat a felelős jövő júliusig a Louvre-ban, amelyen több mint kétszáz alkotás található, és amely a mindkettejük közös ambícióira utaló formai és fogalmi kérdéseket hangsúlyozza: a lényeget, láthatóvá téve a test belső energiáját. Ez az anima burkaként, tehát élő anyagként jelenik meg, amelyet az idő és a gesztus befolyásol, ez utóbbit az avantgárdra jellemző expresszív utakhoz kötik – körvonalazódik a kiállításon.

A kettő közötti összefüggésekre és a francia olaszhoz való közeledési módozataira fókuszálva ez a kiállítás a két zsenit körülvevő mítoszok árnyalt olvasatát kínálja, miközben azt javasolja, hogy a szobrászatot ne „formateremtő” impulzusként gondoljuk újra, hanem a művészi innováció laboratóriumaként, a testtel játéktérként. Kettejük remekei összefonódnak Michelangelo ihletésű manierista műveivel (Vincenzo Danti, Vincenzo de Rossi és Pierino da Vinci), valamint Joseph Beuys, Bruce Nauman, Giuseppe Penone és Jana Sterbak erőteljes kortárs alkotásaival, bemutatva e totemek örökségének időbeli hatását.

Párizsban márványokat, bronzokat, gipszformákat, terrakotta szobrokat és szép számmal láthatunk metszeteket magának a Louvre-nak, a Musée Rodinnak és a nemzetközi központok gyűjteményéből. Öt szakaszban tagolódnak; Mindegyikben összefonódnak mindkettő munkái, áttekintik ihletforrásaikat, kapcsolatukat az alkotó anyagokkal, kedvenc témáikkal, amelyeket a montázsban egy központi szál köt össze: maga a test és az élet kifejezésének módja.

A kiállítás öt csillagos darabbal indul: A haldokló rabszolga és A lázadó rabszolga Michelangelo és A bronzkor, Ádám és Jean d'Aire Rodintól, aki „megszökött” a calais-i polgárság emlékművétől, és pontosan úgy fogadja a nyilvánosságot, mintha egy hatalmas életerő által lakott testek lennének.

A két szobrász bemutatásával kezdődik a mítosz szemszögéből; Művészi vonalaik felépítését a mesterektől és Rodin esetében konkrétan magától Michelangelótól származó alkotások válogatásán keresztül elemzik. A modellek fontossága az alkotó a Pieta A francia szobrász számára ez egyúttal az 1876-os firenzei utazása és a San Lorenzó-i Hercegek kápolna felfedezése is kontextusba helyezi, „annak a mágusnak” a teljes alkotása, aki úgy tűnt, hogy meghagyja neki „néhány titkát”, ahogy aztán társának, Rose Beuret-nek írta. A Vincenzo Danti által Giuliano és Lorenzo de' Medici sírjaiban a napszakok allegorikus ábrázolásai alapján készített korabeli replikák lehetővé teszik, hogy a néző megidézze azokat a firenzei alakokat.

Mindenesetre a természet és az ókor jelentik a fő ihletforrást a két művész számára, akik ezek leküzdésén fáradoztak, amint azt a második rész is bizonyítja. Az emberi test aprólékos megfigyeléséből és mély anatómiai ismereteiből fakadó vázlatokon és rajzokon fogunk szemlélni, amelyeket részben Michelangelo a boncolás gyakorlatával, Rodin pedig élő modellekkel végzett hosszú munka során szerzett meg. Kész művei túlmutattak a szigorú naturalista reprodukción, és az emberi anatómia újrakompozícióját foglalták magukban: Michelangelo ideális alakjai a természet helyébe léptek a következő generáció számára, Rodin pedig mindenekelőtt a precizitásra és az igazságosságra vágyott. Vasari számára éppen az ősi és a természetes legyőzése volt Michelangelo Földre érkezésének végső értelme.

A torzó mint művészi forma megjelenése alapvető fontosságú a harmadik részben: míg Michelangelo állítólag megtagadta a Belvedere-torzó restaurálását, felismerve töredékes formájának esztétikai bőségét, addig Rodin volt az első művész, aki a torzót autonóm alkotásként fogta fel, ezzel megalapozva a modern szobrászat egyik fő témáját.

A kiállítás középpontjában pedig a nem végesMichelangelo művének emblematikus esztétikája, amelyet Rodin újra magáévá tett: igyekeztek nem elrejteni az alkotói aktus nyomait, demonstrálva, hogy a látható szobor egyszerűen egy színpad egy már létező virtuális formában, és az átmenetiség erőforrásán keresztül feltárja azt a létfontosságú áramlást, amely a testeken áthalad.

egy kicsi keresztre feszített Krisztus a közelben látható a Casa Buonarroti által kivételesen kölcsönzött fa A rabszolgák a Louvre-ban, bemutatva Michelangelo befejezetlen stílusának kifejező erejét. És ez a szinte demiurgikus kapcsolat az anyaggal szintetizálódik benne Isten keze Rodintól, aki Ádám és Éva testének agyagból való mintázásával ezt az isteni szervet márványban ábrázolta. A maga részéről a hét méteres fa Giuseppe Penone ennek a befejezetlen technikának a mai túlélését szemlélteti.

Hasonlóképpen Michelangelo és Rodin vörös krétával és tussal készült rajzai is igazolják a testek elevenségét, amelyet a kontúrok élénksége sugalmaz, amelyek felidézik ennek a befejezetlen eljárásnak a felületes hatását. A fény megragadásával lágy és világító glóriát hoznak létre a márvány körül, egyfajta füstölni amely a művet a környező atmoszférában rögzíti.

A testet választották törekvéseik központi témájául, Michelangelo és Rodin is – ahogyan azt újra és újra látjuk – egy intenzív belső élet animált függelékeként fogta fel. Alakjai a gondolat és az álom hajlékai, olykor a halállal határosak; A psziché nyilvánvaló fizikai nyomokat hagy, a fizikai forma pedig a lélek reprezentációjává válik Michelangelo Szent Bertalan vagy Auguste Rodin Balzac című művében, amelyek műveiben visszhangokat találunk. SzőrmeJoseph Beuys és Vanitas: Húsruha egy anorexiás albínónakírta: Jana Sterbak. Az anatómiák és arcok, a pózok és a csoportkompozíciók emberi érzéseket és szenvedélyeket fejeznek ki, amelyek ismét áthatják Végső Ítélet Michelangelo és A pokol kapui Rodin korabeli másolata és makettje, valamint a nagyméretű bronz dombormű Kígyó írta Vincenzo Danti.

Hasonlóképpen a Michelangelo által rajzolt számos kígyózó vonal, a márvány folyó istene Pierino da Vinci és A belső hang írta Rodin. Az emberi alak ereje egyértelmű: az félelmetes Michelangelót, akit itt az École des Beaux-Arts gyűjteményéből származó Mózes alakításai testesítenek meg, szembeállítják a francia Balzac mágneses jelenlétével.

Statikus pózuk ellenére erőt sugároznak, de mindkét szobrász gyakran elemezte a testek térbeli elrendezését is. A létfontosságú energia így az egyensúly és a kiegyensúlyozatlanság ügyes összekapcsolódásává válik, ami az instabilitás legszélére vezeti a műveket. Ez a feszültség visszhangzik Bruce Naumanban és az övében Walking a Lineamivel a kiállítás véget ér.

„Michelangelo és Rodin. Testek élettel”

LOUVRE MÚZEUM

Palais Royal

Párizs

2026. április 15-től július 20-ig