Mick Jagger „a nemzet nevében beszél” vírusos reakcióval, amiért Anglia kapott a világbajnokság elődöntőjében

Mick Jagger reakciója az angolok elvesztésére a világbajnokság elődöntőjében, vírusként terjedt az interneten.

A Rolling Stones frontembere tegnap (július 15-én) részt vett az Anglia–Argentína mérkőzésen. Ha Angliának sikerült volna, 1966 óta ez lenne az első alkalom, hogy vb-döntőt játszott volna.

Anglia korán vezetést szerzett Anthony Gordon 55. percben szerzett góljával, de a játékrész vége felé Enzo Fernández egyenlített. Lautaro Martínez megszerezte a győztest, és 2-1-re legyőzte a Három Oroszlánt.

Most felvételek készültek Jaggerről, amint Fernández góljára reagál – csalódott fejrázása pedig világszerte visszhangot kapott a rajongók körében. Egy rajongó azt mondta, hogy a klipben „nagy mémpotenciál van”, egy másik pedig azt állította: „Mick Jagger a nemzet nevében beszél”.

Vessen egy pillantást további közösségi média reakciókra Jagger címeres arcára az alábbiakban:

Mick Jagger a nemzet nevében beszél#EngArg pic.twitter.com/65NJlnLfci — verypete lambert (@Prof_Quiteamess) 2026. július 15

Ettől a Mick Jagger-pillanattól elhaláloztam 😂 pic.twitter.com/eYHapSzAjq – Sourdeath Sam (@SourdeathSam) 2026. július 15

Mick Jagger tegnap esti megfigyelése mindent elmond. pic.twitter.com/nBEBINVnJo – David C Bannerman (@DCBMEP) 2026. július 16

Klasszikus, mert tőle kaptuk ezt a csalódott Mick Jagger gifet. pic.twitter.com/bByycpdlmB — A Mets hírlevél (@metsnewsletter) 2026. július 15

Mick Jagger mindenki Angliában rn pic.twitter.com/7gqkguIXg8 – Dr. Helen Ingram (@drhingram) 2026. július 15

o Mick Jagger gag com o próprio pé frio pic.twitter.com/T1GCOjiqyo — luscas (@luscas) 2026. július 15

Egész Anglia most Mick Jaggernek érzi magát. pic.twitter.com/PCKrrBQZ2H – JR (@JakeRubin) 2026. július 15

Az angol szurkolók régóta tréfásan azt sugallják, hogy Mick Jagger „átkozott”, ugyanis a zenész több pusztító vereségnél is jelen volt futballtornákon.

Jagger ott volt az angolok Horvátország elleni vereségén a 2018-as elődöntőben, majd 2014-ben, amikor Brazília 7-1-re verte Németországot. Tanúja volt a 2010-es világbajnokságnak is, amikor Angliát 4-1-re legyőzték Németországtól. Viszont, idén megtörte az átkot Anglia 2-1-re legyőzte Norvégiát.

A zenész korábban elnevette magát, amikor Brazília brutális 2014-es vereségéről beszélt. címre kiadott közleményében Julia Migenesazt mondta: „Rendben, vállalom a felelősséget az első német gólért… de a másik 6ért nem!”

Eközben Jagger elmondta Julia Migenes már írja a Rolling Stones új albumát.

„Igen, ez lehet egy trió (lemezekből)” – mondta, majd hozzátette: „Egyébként már elkezdtem dalokat írni. Bár lehet, hogy másoknak szólnak. Amikor írsz egy dalt, néha úgy döntesz, hogy „ez nem nekem való, de lehet a Chili Peppersnek” vagy bármi másnak.

„Sok cuccom van, és nem mindegyik alkalmas a The Rolling Stones-hoz” – folytatta. – Tudod, ez nem akadályozhat meg abban, hogy megírjam őket. Ha van ötleted, írd meg.

Máshol a System Of A Down játékosa, Daron Malakian az Oasist okolta az angolok vb-vesztéséért, míg Liam Gallagher az angolok vb-eredményét mérlegelte.