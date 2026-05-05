Dolly Parton lemondta Las Vegas-i rezidenciáját, és megosztott egy egészségügyi frissítést, amelyben azt mondta a rajongóknak, hogy „minden, amim van, kezelhető”.

Az ország ikonja és Amerika legnépszerűbb közéleti személyisége októberben elhalasztotta a Caesars Palace-ban található Colosseum előadásait, mondván akkor több „egészségügyi kihívással” kellett szembenéznie, és nem tudja időben befejezni a próbákat.

Egy korábban ma (május 4-én) közzétett Instagram-videóban azt mondta, hogy „van néhány jó híre és egy kis rossz híre”.

„De a jó hír az, hogy nagyon jól reagálok a gyógyszerekre és a kezelésekre, és minden nap javulok” – mondta. „A rossz hír az, hogy beletelik egy kis időbe, amíg elérem a színpadi teljesítményszintet, mert egyes gyógyszerektől és kezelésektől egy kicsit „úszomszédűvé” tesz, ahogy a nagymamám szokta mondani.

Így folytatta: „Nagyon sajnálom, hogy hiányozni fog mindazok, akiknek volt jegyük hozzám Las Vegasba. Találkozunk valahol a vonal végén… Remek orvosaim vannak, és nagyon jól vagyok, és biztosítanak, hogy mindenem, amim van, kezelhető, úgyhogy ezzel megyek.”

A bemutatókat eredetileg 2025 decemberére tervezték, majd idén decemberre halasztották.

Orvosi problémái kiváltó okát megosztva hozzátette: „Mondtam már korábban is, hogy mindig is voltak problémáim a vesekőimmel. Uram, évente több követ ásnak ki belőlem, mint a tennessee-i rockwoodi kőbánya. De komolyan, az immunrendszerem és az emésztőrendszerem az elmúlt (néhány) év alatt teljesen kiakadt, és megerősödött és keményen dolgozom tovább hamarosan újra tubákozni.”

Miután tavaly októberben elhalasztotta, Parton nővére, Freida félelmet keltett, amikor közzétett a közösségi médiában, és arra kérte a rajongókat, hogy tartsák meg Dollyt az imáikban.

„Tegnap este egész éjjel fent voltam, és imádkoztam a nővéremért, Dollyért. Sokan tudjátok, hogy mostanában nem érzi a legjobban magát. Őszintén hiszek az ima erejében, és arra késztettek, hogy az egész világot, aki szereti őt, kérjem meg, legyen imaharcos, és imádkozzon velem” – írta.

Egy további bejegyzésben Freida pontosította eredeti kijelentését, mondván, hogy „nem akart senkit megijeszteni, vagy olyan komolyan hangoztatni, amikor imát kér Dollyért”.

Néhány nappal később Parton maga tett közzé egy videót, hogy megnyugtassa a rajongókat. „Tudom, hogy mostanában mindenki azt hiszi, hogy betegebb vagyok, mint amilyen vagyok” – mondta egy videóban a Grand Ole Opry reklámfilm forgatásáról. „Betegnek tűnök? Keményen dolgozom itt.”

Márciusban több hónap után először szerepelt nyilvánosan, és ünnepi beszédet tartott a Dollywoodban. „Egyszerűen elfáradtam, gyászoltam Carl és sok más apró dolog miatt” – tette hozzá, megjegyezve férje, Carl Dean elvesztését, akivel tavaly márciusi halála előtt 58 évig volt házas.

„Csak olyan helyre kerültem, ahol lelkileg, érzelmileg és fizikailag újra fel kellett építeni magam. De minden rendben van. Ez nem lassított le.”