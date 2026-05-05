Új „Longlegs” filmkészlet 2028-ban

A Paramount visszatért a világba Hosszú lábú. A funkció 2028. január 14-én fog meghajolni – közölte a stúdió hétfőn.

Osgood Perkins filmrendező visszatért az új film megírására és rendezésére, a sztár Nicolas Cage visszatér. A film nem éppen folytatás, de úgy írják le, mint valami a Hosszú lábú világegyetem.

2024 júliusában jelent meg, Hosszú lábú A Perkins névre szóló horrorfilm-készítő márka lett, a projekt 128 millió dollár bevételt hozott világszerte, kevesebb mint 10 millió dolláros költségvetéssel. A Neon kiadta az első filmet, amelynek marketingkampányát vázlatként emlegették arra vonatkozóan, hogyan építsünk várakozást egy kísérteties filmre. Maika Monroe FBI-ügynökként szerepelt, aki a Cage által alakított Longlegs becenevű sorozatgyilkoshoz köthető gyilkosságok és öngyilkosságok ügyében nyomozott.

Ez egy új Hosszú lábú film létezne meglepetés volt, amikor A Hollywood Reporter – közölte a hírt a múlt hónapban. Szintén meglepetés: hogy a franchise a Neonról a Paramountra költözik. A források korábban elmondták THR Az indie outfit félrelépett, mivel a projekt költségvetése meghaladta a normát, a Paramount pedig belépett, mivel a horror prioritást élvez a stúdióban.

Perkins másutt is üzletelt a Neonnal, ahol első pillantásra kötött szerződést és rendezett A majom, Őrző és a készülő filmje A Fiatalokamely idén várható a mozikban, Nicole Kidman, Lola Tung és Nico Parker főszereplésével.

Producerek az újdonságon Hosszú lábú A filmben Brian Kavanaugh Jones, Perkins, Chris Ferguson, Dave Caplan és Cage.