Ma este a tévében: 4/5-re értékelt, kétségkívül kihagyhatatlan film – Brad Pitt itt Robert Redford szinte tökéletes hasonmása!

2026.05.05.

Ma este a francia Arte műsorán újra felragyog egy lírai klasszikus, amelyet a nézők 4/5-re értékeltek, és amelyben Brad Pitt szinte megtévesztésig emlékeztet a fiatal Robert Redfordra. A film nemcsak egy érzelmes felnövéstörténet, hanem egy finoman zenélő, képeiben is költői meditáció a természetről és az emberi kapcsolatokról. Redford rendezése érzékenyen tereli a tekintetet a Montana-i táj felé, miközben a családi kötelékek rezdüléseit is precízen követi. Pitt jelenléte magnetikus: egyszerre szelíd és vad, éppen úgy, ahogy a hegyi folyó sodrása hol lágy, hol zabolátlan.

Pitt és Redford tükörjátékban

A filmben Brad Pitt nem csupán főszereplő, hanem egyfajta tükörképe is a rendezőnek, Robert Redfordnak. A kamerakezelés gyakran keretezi Pitt arcát úgy, hogy a vonalak, a haj és a mosoly a korai Redfordot idézik, mégsem lesz ebből puszta utánzás. A játék mögött ott a karizma, amely a Thelma és Louise után új szintre emelte Pitt fennálló hírnevét. A testvérpár dinamika a visszafogott Craig Sheffer és a fénylő Pitt között szinte elektromos, ami Redford csendes rendezői stílusát remekül szolgálja.

Család, folyó, megváltás

A történet két testvér, Norman és Paul Maclean életét követi, akiket egy presbiteriánus lelkész apa fegyelme és a legyezőhorgászat meditatív szertartása nevel. A folyó itt több, mint díszlet: szimbólum, amely a választásaink és a sors által faragott mederbe terel. Redford harmadik rendezése, az 1993-ban Franciaországban bemutatott alkotás az azonos című, félig önéletrajzi Norman Maclean-novellára épül. A film képi világát Philippe Rousselot operatőr emeli kiemelkedő szintre, aki ezért a munkáért Oscar-díjat kapott. A fény és víz találkozása minden beállításban érezhető, mintha a kamera is legyezne a levegőben, és e mozdulat ritmusától kapna a történet különös lélegzetet.

„A folyó nem siet, mégis mindent elér, amihez el kell jutnia.” — egy ilyen gondolat jól írja le a film csendjének súlyát, amely alatt lassan, de biztosan kirajzolódik a testvéri szeretet és a felnövés ára.

Miért különleges ma is?

A természet mint élő szereplő : a montanai táj nem háttér, hanem cselekvő partner a történetben.

: a montanai táj nem háttér, hanem cselekvő a történetben. Finom, mégis erős színészi alakítások: Brad Pitt és Craig Sheffer kontrasztja felejthetetlenül hiteles .

alakítások: és kontrasztja felejthetetlenül . Képi költészet felsőfokon : Philippe Rousselot aranyfényű képei időtlenné teszik a filmet .

: aranyfényű képei időtlenné teszik a . Zene, ami nem harsog, hanem lélegez : Mark Isham visszafogott témái a víz sodrásával együtthullámoznak .

: visszafogott témái a víz sodrásával . Egyetemes témák itt és most: fegyelem és szabadság, család és önazonosság, hit és kétely.

Kulisszatitok a tetőről

Hogy a legyezőhorgászat technikája a vásznon is hiteles legyen, Brad Pitt a forgatás előtt hetekig gyakorolt. Mivel Los Angelesben nem volt kéznél folyó, a színész egy épület tetejéről húzogatta a zsinórt, amíg a mozdulat izomemlékké nem vált. Ez a makacs felkészülés érződik minden jelenetben, ahol a pálca és a víz között sajátos, zenei párbeszéd születik.

Redford öröksége és a hasonlóság tétje

A „fiú a folyónál” motívum a Redford-életmű visszatérő érzelmi csomópontjaira rímel: a természethez fűződő kapcsolat, a morális választások és a közösséghez tartozás terhe. Amikor Brad Pitt belép a képbe, a néző egyszerre lát egy új sztárt és egy régi iskola folytatóját. A hasonlóság nem felszíni fogás, hanem a szerep magjába írt párbeszéd két generáció filmes etikája között. A tekintetekben ott a játék öröme, a csendekben pedig Redford letisztult bölcsessége.

Hol és mikor érdemes bekapcsolni?

A vetítést ma este az Arte tűzi műsorra, 20:55-ös kezdéssel. Ha rég láttad, a nagyvászonszerű fényképezés most is elvarázsol, ha pedig most találkozol vele először, a finom dramaturgia és a természet zenéje biztosan magával sodor. Nem véletlen a nézői 4/5: ez az a fajta film, amely után még sokáig a víz halk moraját hallod, miközben a stáblista lepereg.

