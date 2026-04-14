Művészek a kamera előtt: intimitás és önigazolás

A Prado Múzeum 60-as terme 2009 óta a tizenkilencedik századi gyűjteményének olyan alkotásainak ad otthont, amelyek általában nem állíthatók ki hely miatt nyitott raktáramely a központ közel 10 000 képből álló fényképgyűjteményének bemutatására szolgál.

Az „El Prado multiplicado” után „A művész univerzuma a kamera előtt” című kiállítást kínálja, amelyet ismét Beatriz Sánchez Torija kurátor. Körülbelül harminc, 1850 és 1940 közötti alkotást tartalmaz, amelyeken a kortárs alkotók vagy tanulmányaik, alkotási folyamatuk vagy darabjaik kezelésének tükröződése, vagy e műhelyekben készült saját portréi révén, egyedül vagy kísérettel jelennek meg.

A 21. században megszilárdult Prado fotógyűjteményei nagyrészt adományokból jöttek létre (a Barátai Alapítványtól, művészek vagy fotósok leszármazottaitól), így lehetővé teszi számunkra, hogy feltárjuk a festők és szobrászok kapcsolatát a fotográfiával, és fordítva, tekintettel arra, hogy e tudományág kezdetén, bár munkájukban még a művészetre is jellemző volt a képzettségük. precizitás és realizmus.

Ezekben a kompozíciókban nagyon keveset bíznak a véletlenre, amennyiben identitást és státuszt kellett átadniuk: a pózokat, attribútumokat és hangszereket gondosan meditálták, mindig a főszereplők hivatásával társítva; Ez a helyzet akkor is, ha nem ismerjük a szerzőséget, sőt amatőr jellegűeknél is.

És nem tanácsos szem elől téveszteni a beállításokat: a fotóstúdiók megszaporodtak a fotózás korai időszakában; Korábban az épületek felső részein helyezték el őket, és nagy ablakokkal, sőt üvegtetővel is rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék a természetes fénnyel történő munkát. A hozzájuk járás akkoriban nagyon társadalmi esemény volt, így nőtt a verseny köztük, és végül olcsóbbá váltak az áraik.

A 60-as teremben Alonso Martínez és testvére madridi Pasaje de Murga-i műtermében (Montera utcában) kiemelkedik a csoportportré az akkori San Fernandói Királyi Akadémián tanuló művészekről és tanárairól, mint Carlos de Haes, Luis de Madrazo, Juan Antonio Rivera… A helyszín pontosan az ablakai miatt jól megkülönböztethető.

1857-től 1858-ig nyúlik vissza, valamivel az 1861-ben Rómában tartózkodó spanyol művészek lenyomata előtt, akik az Altobelli és Molins műteremben akarták elkészíteni portréjukat, egybeesve Pedro Antonio de Alarcón író olasz fővárosába tett látogatásával. A fényképezés egy allegóriájának festett alakja mellett pózolnak, és köztük megkülönböztetünk egy káplánt és egy fotóst: Pompeu Molinst, akit ott ún. Pompeo és tagja a műhelyt működtető társaságnak, valamint Gioacchino Altobelli.

Ezek a jelenetek szükségszerűen nagyobb formátumúak, mint az egyes portrék; Ez utóbbiak között olyan sajátos tipológiák konszolidálódtak, mint pl névjegykártyaa sétány kártya hullám párizsi kártya (Később érkeznek olyan eljárások, mint a tintype, platinotype, autochrome vagy zselatin másolatok).

María Luisa de la Riva festőművész portréját is láthatjuk munkaeszközeivel, egy másik pedig Fernanda Francést elegáns hölgyként; mulatságos jelenet kollégáival, Jaime Morerával és Agustín Lhardy-val szakácsként – tulajdonképpen az étterem tulajdonosa-; Cecilio Pla képe, amelyet úgy tekinthetünk, hogy megelőzi a fotófülkét; és Miguel Blay szobrai eredeti, szinte képszerű keretezése, esetenként szállítás alatt.

Ha már a képi műhelyekről beszélünk, utalnunk kell Mariano Fortuny római műhelyére, egy ismeretlen szerzőtől. Ez egy panoráma, amely két fénykép egyesítéséből áll, és nem hagy kétséget a kozmopolita és finom univerzummal kapcsolatban, amellyel a művész körül akarta venni magát.

A stúdiók oktatási helyszínek is lehetnek, mint például a madridi Cecilio Pla, amely – amint azt a kiállításon látni fogjuk – Gonzalo del Campo diák- és diáklány képe fogadta, akárcsak Manuel González Santos sevillai képét, amelyet az Informaciones Fotoográficos Dubois örökített meg.

Hogyan született meg a 19. század a festészet au plein airnem lesz hiány a Patio de las Doncellasban a sevillai Alcázarról (Emilio Beauchy) vagy az Alhambra Aranyszobájáról (Charles Mauzaisse) készült képekből.

Ez a kiállítás bizonyítja, hogy az újdonságokkal szembeni klasszikus vonakodás ellenére sok művész és szobrász számára a fotográfia társ és szövetséges is volt.

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. április 13-tól július 5-ig