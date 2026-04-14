Művészek a kamera előtt: intimitás és önigazolás

2026.04.14. Edgardo Debas. Los pintores Jaime Morera y Agustín Lhardy como cocineros, hacia 1880. Museo Nacional del Prado

Madrid,

A Prado Múzeum 60-as terme 2009 óta a tizenkilencedik századi gyűjteményének olyan alkotásainak ad otthont, amelyek általában nem állíthatók ki hely miatt nyitott raktáramely a központ közel 10 000 képből álló fényképgyűjteményének bemutatására szolgál.

Az „El Prado multiplicado” után „A művész univerzuma a kamera előtt” című kiállítást kínálja, amelyet ismét Beatriz Sánchez Torija kurátor. Körülbelül harminc, 1850 és 1940 közötti alkotást tartalmaz, amelyeken a kortárs alkotók vagy tanulmányaik, alkotási folyamatuk vagy darabjaik kezelésének tükröződése, vagy e műhelyekben készült saját portréi révén, egyedül vagy kísérettel jelennek meg.

A 21. században megszilárdult Prado fotógyűjteményei nagyrészt adományokból jöttek létre (a Barátai Alapítványtól, művészek vagy fotósok leszármazottaitól), így lehetővé teszi számunkra, hogy feltárjuk a festők és szobrászok kapcsolatát a fotográfiával, és fordítva, tekintettel arra, hogy e tudományág kezdetén, bár munkájukban még a művészetre is jellemző volt a képzettségük. precizitás és realizmus.

Ezekben a kompozíciókban nagyon keveset bíznak a véletlenre, amennyiben identitást és státuszt kellett átadniuk: a pózokat, attribútumokat és hangszereket gondosan meditálták, mindig a főszereplők hivatásával társítva; Ez a helyzet akkor is, ha nem ismerjük a szerzőséget, sőt amatőr jellegűeknél is.

És nem tanácsos szem elől téveszteni a beállításokat: a fotóstúdiók megszaporodtak a fotózás korai időszakában; Korábban az épületek felső részein helyezték el őket, és nagy ablakokkal, sőt üvegtetővel is rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék a természetes fénnyel történő munkát. A hozzájuk járás akkoriban nagyon társadalmi esemény volt, így nőtt a verseny köztük, és végül olcsóbbá váltak az áraik.

A 60-as teremben Alonso Martínez és testvére madridi Pasaje de Murga-i műtermében (Montera utcában) kiemelkedik a csoportportré az akkori San Fernandói Királyi Akadémián tanuló művészekről és tanárairól, mint Carlos de Haes, Luis de Madrazo, Juan Antonio Rivera… A helyszín pontosan az ablakai miatt jól megkülönböztethető.

1857-től 1858-ig nyúlik vissza, valamivel az 1861-ben Rómában tartózkodó spanyol művészek lenyomata előtt, akik az Altobelli és Molins műteremben akarták elkészíteni portréjukat, egybeesve Pedro Antonio de Alarcón író olasz fővárosába tett látogatásával. A fényképezés egy allegóriájának festett alakja mellett pózolnak, és köztük megkülönböztetünk egy káplánt és egy fotóst: Pompeu Molinst, akit ott ún. Pompeo és tagja a műhelyt működtető társaságnak, valamint Gioacchino Altobelli.

Altobelli és Molins tanulmánya. Spanyol művészek Rómában, 1861. Museo Nacional del Prado

Ezek a jelenetek szükségszerűen nagyobb formátumúak, mint az egyes portrék; Ez utóbbiak között olyan sajátos tipológiák konszolidálódtak, mint pl névjegykártyaa sétány kártya hullám párizsi kártya (Később érkeznek olyan eljárások, mint a tintype, platinotype, autochrome vagy zselatin másolatok).

María Luisa de la Riva festőművész portréját is láthatjuk munkaeszközeivel, egy másik pedig Fernanda Francést elegáns hölgyként; mulatságos jelenet kollégáival, Jaime Morerával és Agustín Lhardy-val szakácsként – tulajdonképpen az étterem tulajdonosa-; Cecilio Pla képe, amelyet úgy tekinthetünk, hogy megelőzi a fotófülkét; és Miguel Blay szobrai eredeti, szinte képszerű keretezése, esetenként szállítás alatt.

Ismeretlen szerzőség. María Luisa de la Riva párizsi műtermében, 1900 körül. Museo Nacional del Prado
Edgardo Debas. Jaime Morera és Agustín Lhardy festők szakácsként, 1880 körül. Museo Nacional del Prado

Ha már a képi műhelyekről beszélünk, utalnunk kell Mariano Fortuny római műhelyére, egy ismeretlen szerzőtől. Ez egy panoráma, amely két fénykép egyesítéséből áll, és nem hagy kétséget a kozmopolita és finom univerzummal kapcsolatban, amellyel a művész körül akarta venni magát.

A stúdiók oktatási helyszínek is lehetnek, mint például a madridi Cecilio Pla, amely – amint azt a kiállításon látni fogjuk – Gonzalo del Campo diák- és diáklány képe fogadta, akárcsak Manuel González Santos sevillai képét, amelyet az Informaciones Fotoográficos Dubois örökített meg.

Hogyan született meg a 19. század a festészet au plein airnem lesz hiány a Patio de las Doncellasban a sevillai Alcázarról (Emilio Beauchy) vagy az Alhambra Aranyszobájáról (Charles Mauzaisse) készült képekből.

Ez a kiállítás bizonyítja, hogy az újdonságokkal szembeni klasszikus vonakodás ellenére sok művész és szobrász számára a fotográfia társ és szövetséges is volt.

Ismeretlen szerzőség. Mariano Fortuny tanulmánya Rómában, 1871 körül. Museo Nacional del Prado

Emilio Beauchy. Egy festő a sevillai Alcázar lányainak udvarában, 1880 körül. Museo Nacional del Prado

„A művész univerzuma a kamera előtt”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. április 13-tól július 5-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
