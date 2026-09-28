Nézze meg Kylie Minogue epikus előadását az AFL nagydöntőjéből

Kylie Minogue óriási hazai teljesítményt nyújtott a 2026-os AFL nagydöntőjén Melbourne-ben tegnap (szeptember 26-án) – tekintse meg a teljes szettet alább.

Az ausztrál popikon főszereplője volt a melbourne-i krikettpályán a játék előtti szórakozásnak, és egy speciálisan készített 20 perces sorozatot adott elő több mint 100 000 embernek, mielőtt a Brisbane Lions szembeszállt a Fremantle Dockers-szel.

A készülő eső ellenére a show egy többszörös jelmezcserét, pirotechnikát és több mint 100 táncost magában foglaló produkcióval folytatódott, mielőtt Minogue befejezte a műsort magasan az MCG felett.

Nézze meg a teljes előadást itt:

A műsor egy előre felvett sorozattal kezdődött, amely Minogue melbourne-i gyökereit ünnepli, amelyben Mike Brady által nagyon kedvelt ausztrál futballhimnusz, a „One Day In September” szövegét szavalta el.

A dallamot aztán beleszőtték a Light Up című dalba, amely Minogue háromrészes Netflix dokumentumfilmjéhez készült. Kyliemíg a bevezető rábólintott a korai „I Should Be So Lucky” című slágerére.

Minogue ezután megjelent a „Love At First Sight” című filmben, és egy gyors utazást kezdett pályafutásának több korszakán keresztül, beleértve az „In Your Eyes”, a „Get Outta My Way”, „On A Night Like This”, „All The Lovers” és a „Spinning Around” című filmeket.

A „Confide In Me” hangulata megváltozott, amikor a Kalkadunga zenész, William Barton csatlakozott hozzá az 1994-es kislemez új feldolgozásában.

A 'Slow' után G Flip – aki korábban a játék előtti show-ban is előadta saját szettjét – piros színben jelent meg egy rózsaszín gitárral a 'Padam Padam' rockosabb változatához.

Minogue ezután a „The Loco-Motion”-t a produkció egyik legnagyobb számává alakította, melbourne-i tánc- és előadóiskolákból toborzott 100 fiatal előadóval körülvéve.

Az egyik táncos, aki jelenleg Minogue egykori iskolájába, a Camberwell High-ba jár, egy fiatal Kylie-t alakított, míg az ausztrál The Inspired Munkanélküli című komédiaduó meglepetésre is készült.

A fináléhoz Dom Dolla a „Can't Get You Out Of My Head” egy speciálisan létrehozott klubfeldolgozást nyújtott be.

Minogue végül a levegőbe vitte az előadást, és a dal összetéveszthetetlen „la la la” refrénjét énekelte a stadion felett magasan felfüggesztett kör alakú emelvényről, miközben a táncosok egy, az ő nevét viselő óriási futball körül léptek fel.

Később elmagyarázta, miért akarta beépíteni a „One Day In September”-et a megnyitóba. „Mindig is tudtam, hogy valamilyen módon hivatkozni akarok Mike Brady lábbeli himnuszára” – mondta. „Ebből az alkalomból úgy döntöttünk, hogy elmondom a szöveget, és a dallamfrént belekeverem a „Light Up”-ba.

„Azt akartam, hogy a gyalogos tömeg váratlan módon érezze át ennek az ikonikus dalnak a nosztalgiáját.”

Kylie Minogue játszott:

„Light Up” / „I Should Be So Lucky” – bevezető

„Szerelem első látásra”

„A szemedben”

„Tűnj el az utamból”

„Egy ilyen éjszakán”

„Minden szerető”

„Pörgés”

„Confide In Me” – William Bartonnal

'Lassú'

„Padam Padam” – G Flippel

„The Loco-Motion”

„Can't Get You Out Of My Head” – Dom Dolla remix

Az előadás folytatja Minogue mozgalmas 2026-os évét. A nyár elején csatlakozott a Snow Patrolhoz a Crystal Palace Parkban, hogy előadják a „These Alarms” és a „Chasing Cars” című együttműködésüket.

Ezután újra találkozott Nick Cave & The Bad Seeds-szel Brightonban a „Where The Wild Roses Grow”-ban, majd csatlakozott Madonnához a WorldPride Amsterdamban a „Love Sensation”-ban.