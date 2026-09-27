Paul McCartney volt menyasszonya, Jane Asher ítéletet mond a Beatles életrajzi filmjeiről: „Nem fogom megnézni”

Jane Asher elárulta, hogy nem tervezi megnézni Sam Mendes hamarosan megjelenő Beatles életrajzi kvartettjét, amelyben Lucy Boynton alakítja majd.

A jelenleg 80 éves színész 1963 és 1968 között járt Paul McCartney-vel, a pár 1967-ben jelentette be eljegyzését, majd a következő évben elvált.

Kapcsolatuk része lesz The Beatles – Négyfilmes filmes eseményMendes ambiciózus sorozata négy, egymással összefüggő filmből, amelyek minden egyes tag szemszögéből mesélik el a zenekar történetét.

Ashert fogja játszani Bohém rapszódia színész Boynton, Paul Mescal mellett McCartney szerepében.

Egy új interjúban beszél vele A TelegraphAsher elárulta, hogy a film készítői felvették vele a kapcsolatot a projekttel kapcsolatban.

„Természetesen megkerestek ezzel kapcsolatban, de én a szokásosomat mondtam” – magyarázta, utalva arra a régóta fennálló döntésére, hogy nem tárgyalja nyilvánosan kapcsolatát a Beatle-lel.

Arra a kérdésre, hogy mit szólt ahhoz, hogy Boyntont alakítsák, Asher így válaszolt: „Hát persze, Lucy gyönyörű. De nem fogom megnézni a filmeket, különben mindenki megkérdezi, mit gondolok.”

Majd elmagyarázta, hogy évtizedekkel ezelőtt tudatosan döntött úgy, hogy nem válaszol a McCartney-vel töltött idővel kapcsolatos kérdésekre.

„Az emberek pénzt ajánlottak nekem, hogy beszéljek róla, mindenféléről” – mondta. – De nem beszélek róla. Olyan régen volt.

Asher és McCartney 1963-ban ismerkedtek meg, amikor tinédzserként interjút adott a The Beatlesnek a Royal Albert Hallban. McCartney később az Asher család londoni házába költözött, ahol több évig élt.

A kapcsolat számos dalba táplálkozott, amelyeket a The Beatles egyik legtermékenyebb időszakában írtak, köztük az „And I Love Her” és az „I'm Looking Through You” című dalokat. Az 1966-os „Revolver”-ből a „Senkiért” című filmet szintén régóta összefüggésbe hozzák a kapcsolat nehézségeivel.

Asher bejelentette, hogy eljegyzésük véget ért a BBC televíziós szereplése során 1968-ban.

McCartney 1969-ben feleségül vette Linda McCartney-t, és 1998-ban bekövetkezett haláláig vele maradt. Később, 2002-ben feleségül vette Heather Mills-t, mielőtt 2008-ban elváltak, 2011 óta pedig Nancy Shevell házastársa.

Mescal a közelmúltban azt mondta, hogy 2026 nagy részét a Beatles-filmek forgatása fogja lefoglalni, és az év elején bemutatták az első képeket a főszereplőkről.

Mescal mellett Harris Dickinson alakítja John Lennont, Joseph Quinn George Harrisont, Barry Keoghan pedig Ringo Starrt alakítja. A mellékszereplőkben van még Saoirse Ronan (Linda McCartney), Anna Sawai (Yoko Ono), Aimee Lou Wood (Pattie Boyd) és Mia McKenna-Bruce (Maureen Starkey).

A négy film lesz az első olyan Beatles-film, amely az Apple Corps és a túlélő bandatagok teljes jóváhagyásával készült, valamint hozzáférést biztosít a csoport zenei jogaihoz.

Mindegyik rész más-más Beatle nézőpontjából meséli el a történetet, a narratívák pedig keresztezik egymást a négy filmben. Jelenleg a tervek szerint mind a négy egyszerre érkezik a mozikba 2028 áprilisában.

Az év elején Pattie Boyd azt mondta, hogy senki, aki részt vett a filmekben, nem kereste meg őt az alakítása miatt, mondván: „Tényleg nagyszerű történeteket tudtam volna elmesélni nekik.”

Eközben maga McCartney is jóváhagyta Mescalt, és „nagyon aranyosnak” nevezte a színészt, mielőtt a pár leült volna egy interjúra az év elején.