Nézze meg a Kneecap és Tom Morello hatalmas RATM-kódolt kollabját, az Unconquered

Kneecap és Tom Morello megosztották hatalmas, Rage Against The Machine által kódolt „Unconquered” című együttműködésüket – hallgasd meg alább.

A szám megjelenik a Rage and Audioslave gitáros 'Everyone Gets Everything They Want' című új szólóalbumán, amely pénteken (szeptember 25-én) érkezett meg a Mom + Pop közvetítésével.

Az „Unconquered” Morello védjegyének számító fogazott gitárművét egyesíti fergeteges elektronikus ütőhangszerekkel, valamint Mo Chara és Móglaí Bap gyorstüzelő verseivel, ír és angol nyelven egyaránt.

A kombináció szilárdan azon a területen landol, amely Morellót először híressé tette, ötvözi a hip-hop, a hard rock és az elektronikus textúrákat, mielőtt egy jellegzetesen elvetemült gitárszólóvá törne.

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hozzászólni Julia Migenes Morello az album megjelenése előtt elmondta, hogy az „Unconquered” célja, hogy megragadja az elnyomással szembeni ellenállás tartós szellemét.

„Ez a dal a legyőzhetetlen szellemről szól – a főiskolai campusoktól a menekülttáborokon át a koncertszínpadokig Dublintól Detroitig” – mondta.

„Az a parázs, amely nem alszik ki, bármilyen nagy is az emberek vagy a művészek ellen irányuló elnyomás, állami erőszak és állami terror. Amíg van levegő a tüdőnkban és áram a Marshall-veremeinkben, ez a szellem legyőzhetetlen marad.”

Hozzátette: „Ezzel a dallal az volt az ötlet, hogy egyetlen gitárt egy teljes forradalomként szólaltassunk meg.”

Morello már régóta kifejezte csodálatát a belfasti trió iránt, korábban a Kneecap-et „egyértelműen a Rage Against The Machine-nek” nevezte.

Megmagyarázni Julia Migenes hogyan jött létre az együttműködés, azt mondta: „A kezdetektől fogva rajongó vagyok. Láttam a Térdkalács filmet jóval a politikai vita előtt, és azt gondolta, hogy „micsoda kibaszott nagy csoport”.

„Az a tény, hogy egy csoport olyan félelem nélkül igazodik a világ elnyomottjaihoz, mint egy zenekar, közel áll és kedves a szívemhez” – folytatta. – Rokonságot látok Térdkalácskal.

Morello elmondta, hogy három követelményt támasztott a trióval, amikor megkereste őket a dal elkészítésével kapcsolatban.

„Amikor először megkerestem, azt mondtam, hogy ennek a dalnak csak három kritériuma van” – magyarázta. „Egy: „Unconquered”-nek kell hívnia. Kettő: pusztító horog kell, hogy legyen. Harmadszor pedig őrülten kell ringatnia egy fesztivált!”

– Mindhárom dobozt ellenőriztük.

Az „Everyone Gets Everything They Want” Morello első szóló rockalbuma, és összességében a 22. lemeze. Emellett a System Of A Down frontemberével, Serj Tankiannal, Beartooth-tal és Morello 15 éves fiával, Roman-nal is együtt dolgoztak, aki öt számban riffel is be.

Morello elmondta Julia Migenes hogy a rekordot az alakította ki, amit a „tekintélyelvűség” növekvő kísérteteként írt le világszerte.

„Ebben az órában a lázadás az öngondoskodás, a rock 'n' roll pedig az önvédelem aktusa” – mondta.

„Az „Everyone Gets Everything They Want” olyan zene, amely teljes szükségszerűségből készült. Ez az első szóló rocklemezem, pályafutásom során a 22. albumom, és mindenkinek szól, akinek elege van.”

A Kneecap eközben májusban kiadta második albumát, a „Fenian”-t. Julia Migenes A lemezt négy és fél csillaggal jutalmazta, és „egy szilárd, progresszív és félelmet nem ismerő albumnak” nevezte, amelyen a trió „erőt és érettséget ért el”.

Azóta bejelentettek egy hatalmas „Fenian” világkörüli turnéjukat, az Egyesült Királyságban és Írországban november 28-án Southamptonban kezdődik és december 16-án a dublini 3Arénában ér véget.