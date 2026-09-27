Robert Pattinson szerint „nehéz” lenne Batmanjének kommunikálnia más karakterekkel James Gunn DCU-jában

Robert Pattinson nem látja, hogy az ő Batman-változata kölcsönhatásba lépne más DC szuperhősökkel James Gunn filmes univerzumában.

Míg Batman és Superman között a DC Comics egyik leghíresebb barátsága van, a Primetime sztár nemrég kifejtette LADbiblia miért lenne „nehéz” Matt Reeves rendező Bruce Wayne-változatának létezni Gunn DCU-jában, például David Corenswet Supermanjében.

„Szerintem nagyon nehéz lenne Bruce ezen verzióját azon a világon kívül megszervezni. Ez az egyetlen karakter, gondolom a forgatások hossza miatt, de ez egy olyan sajátos fajta. [style]ennek a hangja beléd kerül” – mondta Pattinson. „Emlékszem, ez történt velem, amikor utoljára csináltam, eltartott egy ideig. Egész idő alatt csak a sötétben vagy. Hangulati és fényviszonyok szerint hónapokig nem látok semmit. Ez hatással van rád; mintha furcsán érzed magad utána.”

Reeves A BatmanA 2022-ben megjelent, sötétebb vonása az ikonikus karakternek, mivel ez egy megalapozott pszichológiai krimi, nem pedig egy tipikus szuperhős-akció. A filmben Pattinson Batmanje Gotham rejtett korrupciója után nyomoz, miután egy szadista sorozatgyilkos kulcsfontosságú politikai szereplőket kezd meggyilkolni.

Pattinson megismételte karakterét Reevesnek A Batman II. részamely jelenleg gyártás alatt áll, és 2028. február 18-án kerül a mozikba.

Az Odüsszeia színész nemrég ugratott Ütköző hogy a folytatás „igazi balkanyar az első” filmhez képest, hozzátéve, hogy „olyan ambiciózus”.

„Az első egy Batman-film egy másik felfogása volt, a mostani pedig egy másik… Ez egy igazi balra kanyar az elsőhöz képest, de valahogy megőrzi az effajta hangulat elemeit” – magyarázta. „De ez nagyon ambiciózusnak tűnik, és izgatottan várom, hogyan fog alakulni.”