Nézze meg, hogy a The Weeknd elindítja az „After Hours Til Dawn” turné európai szakaszát Koppenhágában

A Weeknd ezen a héten Koppenhágában indította „After Hours Til Dawn” turnéjának európai szakaszát – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A kanadai művész péntek este (június 19.) adta elő az első két teltházas bemutatót a Parken Stadionban, miután a hónap elején két randevút játszott a manchesteri Etihad Stadionban.

Az 'After Hours Til Dawn' 2022-es indulása óta a valaha volt legtöbb bevételt hozó férfi szólóművész turné lett, meghaladja az 1 milliárd dollár bruttó bevételt, és több mint 7,5 millió jegyet adtak el.

A bemutató produkciója egy 40 méter magas aranyszobor, amelyet Hajime Sorayama japán művész készített, a legnagyobb képzőművészeti megbízást, amelyet valaha élő koncertprodukcióhoz készítettek, és a színrevitelben elterjedt aranyromok, magával ragadó látványelemek, lézerek és lángok is szerepelnek.

Egy hatalmas, 36 számból álló setlist nagyban támaszkodott a The Weeknd legújabb albumára, a „Hurry Up Tomorrow”-ra, miközben a karrierje során begyűjtött anyagokat is. Playboi Carti is megjelent a show alatt, csatlakozva hozzá a 'Timeless' és a 'RATHER LIE' című dalokban.

A The Weeknd teljes szettlistája a koppenhágai Parken Stadionban június 19-én a következő volt:

„Félelemben megkeresztelkedtek”

„Nyitott szívek”

„Ébress fel”

„Óra után”

„Starboy”

'Szívtelen'

'Hit'

„Cry For Me”

„São Paulo”

„Vegyél levegőt”

'Áldozat'

'Hogy szeress?'

'Eva'

„Nem érzem az arcom”

„Elveszett a tűzben”

'Gyakran'

„Feladtam”

„Soha nem voltam ott”

„Feladtam”

„The Hills”

'Időtlen'

'inkább hazudj'

„Creepin”

'Niagara vízesés'

„Az egyik lány”

„Stargirl Interlude”

„Időn kívül”

'Érzem, hogy jön'

'halj meg érted'

– Van még valaki?

„Gonosz játékok”

„Hívd ki a nevem”

„A mélység”

'Szakmai'

„Mentsd meg könnyeidet”

„Kevesebb, mint nulla”

„Vakító fények”

„Figyelmeztetés nélkül”

„Léggömbök Háza”

„Moth to A Flame”

A turné többéjszakás stadionfutásokkal folytatódik Münchenben, Lille-ben, Párizsban, Amszterdamban, Nizzában, Milánóban, Frankfurtban, Varsóban és Stockholmban.

A The Weeknd később ezen a nyáron visszatér az Egyesült Királyságba öt éjszakára a Wembley Stadionban augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 18-án és 19-én, majd Írországba indul két előadásra a dublini Croke Parkban augusztus 22-én és 23-án. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Az európai futás után a turné Ázsiában folytatódik, Tokióban, Jakartában, Szingapúrban, Szöulban, Bangkokban, Hongkongban és Kuala Lumpurban, az „After Hours Til Dawn” turné utolsó időpontjaival.

A dátumok folytatják a The Weeknd és a Global Citizen együttműködését, és minden eladott jegy egy részét a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához való hozzáférésre és az élelmiszer-ellátásra fordítják. Eddig több mint 8,5 millió dollárt adományozott az XO Humanitárius Alapnak és a Global Citizennek a turné során.

Áprilisban egy brazíliai show-n debütált a lendületes új kislemezzel, a 'Rio'-val, amely Anittával közösen készült.