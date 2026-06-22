Nézze meg, hogy a The Weeknd elindítja az „After Hours Til Dawn” turné európai szakaszát Koppenhágában

A Weeknd ezen a héten Koppenhágában indította „After Hours Til Dawn” turnéjának európai szakaszát – tekintse meg az alábbi felvételeket.
A kanadai művész péntek este (június 19.) adta elő az első két teltházas bemutatót a Parken Stadionban, miután a hónap elején két randevút játszott a manchesteri Etihad Stadionban.
Az 'After Hours Til Dawn' 2022-es indulása óta a valaha volt legtöbb bevételt hozó férfi szólóművész turné lett, meghaladja az 1 milliárd dollár bruttó bevételt, és több mint 7,5 millió jegyet adtak el.
A bemutató produkciója egy 40 méter magas aranyszobor, amelyet Hajime Sorayama japán művész készített, a legnagyobb képzőművészeti megbízást, amelyet valaha élő koncertprodukcióhoz készítettek, és a színrevitelben elterjedt aranyromok, magával ragadó látványelemek, lézerek és lángok is szerepelnek.
Egy hatalmas, 36 számból álló setlist nagyban támaszkodott a The Weeknd legújabb albumára, a „Hurry Up Tomorrow”-ra, miközben a karrierje során begyűjtött anyagokat is. Playboi Carti is megjelent a show alatt, csatlakozva hozzá a 'Timeless' és a 'RATHER LIE' című dalokban.
A The Weeknd teljes szettlistája a koppenhágai Parken Stadionban június 19-én a következő volt:
„Félelemben megkeresztelkedtek”
„Nyitott szívek”
„Ébress fel”
„Óra után”
„Starboy”
'Szívtelen'
'Hit'
„Cry For Me”
„São Paulo”
„Vegyél levegőt”
'Áldozat'
'Hogy szeress?'
'Eva'
„Nem érzem az arcom”
„Elveszett a tűzben”
'Gyakran'
„Feladtam”
„Soha nem voltam ott”
„Feladtam”
„The Hills”
'Időtlen'
'inkább hazudj'
„Creepin”
'Niagara vízesés'
„Az egyik lány”
„Stargirl Interlude”
„Időn kívül”
'Érzem, hogy jön'
'halj meg érted'
– Van még valaki?
„Gonosz játékok”
„Hívd ki a nevem”
„A mélység”
'Szakmai'
„Mentsd meg könnyeidet”
„Kevesebb, mint nulla”
„Vakító fények”
„Figyelmeztetés nélkül”
„Léggömbök Háza”
„Moth to A Flame”
A turné többéjszakás stadionfutásokkal folytatódik Münchenben, Lille-ben, Párizsban, Amszterdamban, Nizzában, Milánóban, Frankfurtban, Varsóban és Stockholmban.
A The Weeknd később ezen a nyáron visszatér az Egyesült Királyságba öt éjszakára a Wembley Stadionban augusztus 14-én, 15-én, 16-án, 18-án és 19-én, majd Írországba indul két előadásra a dublini Croke Parkban augusztus 22-én és 23-án. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.
Az európai futás után a turné Ázsiában folytatódik, Tokióban, Jakartában, Szingapúrban, Szöulban, Bangkokban, Hongkongban és Kuala Lumpurban, az „After Hours Til Dawn” turné utolsó időpontjaival.
A dátumok folytatják a The Weeknd és a Global Citizen együttműködését, és minden eladott jegy egy részét a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásához való hozzáférésre és az élelmiszer-ellátásra fordítják. Eddig több mint 8,5 millió dollárt adományozott az XO Humanitárius Alapnak és a Global Citizennek a turné során.
Áprilisban egy brazíliai show-n debütált a lendületes új kislemezzel, a 'Rio'-val, amely Anittával közösen készült.