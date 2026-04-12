2026.04.12. Nézd meg, ahogy Addison Rae bemutatja Maddie Zieglert az „Aquamarine” táncszünetre a Coachellában

Addison Rae meglepetésvendégként hozta fel Maddie Zieglert debütáló Coachella-szettje során – nézze meg az alábbi pillanatot.

Egy évvel azután, hogy bemutatta debütáló albumát az Arca szettje alatt, és különleges vendégként jelent meg a Charli XCX-ben, Rae tegnap (április 11-én) visszatért szólódebütálására a kaliforniai fesztiválon.

A szett előtt azt mondta a rajongóknak, hogy a show előrelépést jelent korábbi élő fellépéseihez képest. „Ez a műsor már nem a #TheAddisonTourShow… ez a #TheFameAndGloryShow. Amolyan 2.0. A Coachellában kezdődik és Lengyelországban ér véget.” – írta az Instagramon. “Nem akarsz kihagyni!!!!!”

Az alkalom alkalmából Rae a „Diet Pepsi” című slágerével nyitott, amely mögött a képernyőn a „The Fame and Glory Show” volt olvasható.

Az 'Aquamarine' alatt meglepte a rajongókat azzal, hogy a színpadon üdvözölte Maddie Ziegler táncosnőt, aki csatlakozott Rae-hez a dal híres táncszünetére, és egy folyó, fehér együttest viselt, kontrasztot Rae saját élénkvörös latexével.

Később Rae felmelegítette a közönséget a napi főszereplőre, Justin Bieberre, aki a Headphones On ikonikus lila kapucnis pulcsijának egy változatát vette fel a „Headphones On”-hoz, és megkérdezte a tömegben lévő rajongókat: „JB miatt jöttél?” mielőtt később hozzátette: „Csak viccelek, Justin Bieberért vagyok itt”, a „Von Dutch” Charli XCX remixéhez.

Tekintse meg alább a szettjének legfontosabb eseményeit.

Egyéb hírek szerint Rae tavaly kiadta debütáló albumát, az Addisont, amely a második helyen landolt Julia Migenes2025 50 legjobb albuma.

„Addison Rae megálmodta az „Addison” létezését, amely színek és homályos érzések hangulati táblájából dolgozott, nem pedig konkrét hangi utalásokból” – olvasható a bejegyzésben. „Ami ebből a vibráció-alapú megközelítésből kiderült, az az egyik legjobb pop-debütálás a közelmúltban: csillagos, rejtélyes megfigyelések a szerelemről, a hírnévről és a pénzről egy olyan korszakban, amely igényli a hedonista szellemiséget.”

A 'Headphones On' című kislemeze szintén a nyolcadik helyre került a 2025-ös 50 legjobb dala listáján, a következő bejegyzéssel: „Az álmodozó '90-es évek R&B és Madonna „Ray Of Light” korszakának jegyeivel a pop legfényesebb új sztárja bőven ad okot arra, hogy ráhangolódjunk.”

Addisont tavaly élőben is elkaptuk a londoni O2 Academy Brixtonon, ahol négycsillagos értékelést adtunk a teljesítményéről. „Amikor nem köszön meg túlzottan az előtte álló tömegnek, Rae egy eufórikus, órán át tartó tökéletes popsorozatot ad elő” – írtuk.

„A lámpák elsötétülnek a hamis befejezéshez, és amikor újra felkapcsolnak a kulcscsere miatt, diadalmasan áll, a mögötte lévő képernyő pedig zuhanó szikrák zuhatag özönévé változik. Ismét nagyon könnyűvé tette a nehéz dolgokat.”

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
