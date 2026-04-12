87 éves korában elhunyt John Nolan, a Batman Films és a „Person of Interest” színésze

John Nolan, a brit színházi veterán, aki feltűnt pár Batman-filmben és a CBS-drámában Érdeklődő személy unokaöccsei Christopher Nolan és Jonathan Nolan, meghalt szombaton, a Stratford-Upon-Avon Herald jelentették. 87 éves volt.

A londoni születésű két évet töltött a Royal Shakespeare Company-nál, mielőtt kiszállt volna, hogy a hős fiatalember címszerepét alakítsa a BBC elismert 1970-es minisorozatában. Daniel DerondaGeorge Eliot 1876-os regénye alapján.

Nolan a Wayne Enterprises igazgatósági tagját, Douglas Frederickst alakította a filmben Batman kezdődik (2005) és The Dark Knight Rises (2012), mindkettő Christian Bale főszereplésével. Benne is megjelent Következő (1998) és Dunkerque (2017), írta és rendezte: Christopher Nolan.

Felszállt a Jonathan Nolan által alkotott hajóra Érdeklődő személy 2013-ban a második évadban, mint a titokzatos John Greer, az MI6 egykori ügynöke, jelenleg a Decima Technologies és a Samaritan AI vezetője, és 28 epizódon dolgozott az ötödik, egyben utolsó évadig. (Jonathan is társszerzője volt The Dark Knight Rises.)

John Francis Nolan, Christopher és Jonathan néhai édesapjának, Brendan Nolannak az öccse 1938. május 22-én született. Egy „Fit Up” utazótársaságban turnézott Írországban, a londoni drámaközpontban tanult színészetet, és a londoni Richmond Színház Júlia szerepében Francesca Annis mellett Rómeót alakított.

Az RSC-nél végzett munkája előtt csatlakozott a Royal Court Company-hoz, amelybe beletartozott Clitus is Julius Caesar és szerepek benne Windsori víg feleségek, indiánok és A visszaesésrendezte Trevor Nunn. Később a Nunn innovatív Nemzeti Színház társulatának tagja volt.

Nyomában Daniel DerondaNolan a tudós Geoff Hardcastle-t játszotta a BBC környezetvédelmi drámájának első két évadában (1970-71). Doomwatch és Nick Fauntként 1973-ban a Depresszió-korszak romantikus ITV minisorozatában Kopott tigris.

1980-81-ben társíróként és címszerepként játszott a Bristol New Vic társulat Dosztojevszkij-trilógiájában, és Thoreau szerepében játszott. Thoreau börtönben töltött éjszakája és mint doki a Tennessee Williamsben Kis kézműves figyelmeztetések.

A képernyőn megjelenő önéletrajzában a filmek is szerepeltek Hagyaték a Nemzetnek (1973), Terror (1978) és A világ tele van házas férfiakkal (1979) és a tévésorozat A fogoly, A Sweeney, Általános Kórház, Cél, A Szent visszatérése, Ellenség az ajtóban és Néma Tanú.

A nemzetközi légitársaságokon a The Discovery Channel fedélzeti szórakoztató műsorainak hangjaként hallhatták.

Unokaöccsein kívül a túlélők között van felesége, Kim Hartman színésznő (Grange Hill, Allo Allo), akit 1975-ben vett feleségül; gyermekeik, Miranda és Tom; és az unokái, Dylan és Kara.