Rachel Chinouriri előadta az „One Song Away From Crying” és a „Never Need Me” című dalokat. Saturday Night Live UK tegnap este (szeptember 26.) – ez utóbbi előadást lentebb tekintheti meg.

A londoni énekes-dalszerző zenei vendégként szolgált a második sorozat harmadik epizódjában. SNL UKmelynek házigazdája Amelia Dimoldenberg volt.

Első fellépésén Chinouriri a hamarosan megjelenő második albumára, az „I Think I Spoke Too Soon”-ra tekintett a „One Song Away From Crying”-vel. A szám júliusban jelent meg első ízelítőként a lemezről, ami október 16-án érkezik a Parlophone/Atlas Artists közvetítésével.

„A „One Song Away From Crying” egy éjszaka szakadékáról szól, ahol tudod, hogy el kell menned, és döntést kell hoznod” – mondta az album bejelentésekor.

„Ez egy mélyebb döntés, mert kevésbé magáról az éjszakáról szól, hanem inkább az önértékeddel való mélyebb belső konfliktus tükröződéséről, amelyet még nem néztél meg.”

A lemez Chinouriri elismert 2024-es, „What A Devastating Turn Of Events” című debütálását követi, és ez a második SNL UK előadásában visszatért a „Never Need Me” debütálásához.

Az eredetileg 2024 januárjában megjelent dal Chinouriri egyik áttörést jelentő kislemeze lett, és később a 20. helyre került. Julia Migenes2024 50 legjobb dala.

A klipjének híres főszereplője Florence Pugh volt, aki egy barátját alakította, aki átsegítette Chinouririt a szakításon. Pugh később elmagyarázta, hogy az együttműködés azután jött létre, hogy közvetlenül felvette a kapcsolatot az énekesnővel, hogy elmondja neki, mennyire élvezi a zenéjét.

„Csak azt mondtam, hogy „Köszönöm, hogy feldobtad a mai napomat”, majd ő azt válaszolta, hogy ő is rajongó” – emlékezett vissza a színész. – Aztán jött az ötlet, hogy szerepeljek a klipjében.

Chinouriri SNL UK A slot néhány héttel azután érkezik, hogy fellépett Olivia Rodrigo első kaliforniai Daisy Chain Fields fesztiválján, ahol az „I Think I Spoke Too Soon” kiadatlan anyagát is megtekintette.

Az év későbbi szakaszában Chinouriri csatlakozik Gracie Abramshez, hogy egy észak-amerikai aréna randevúzzon a „The Look At My Life Tour” című turnén.

Első albumát, a „What A Devastating Turn Of Events” című albumát négy csillaggal jutalmazta Julia Migenesa recenzió „karakteres dallamait” dicséri, és „konzisztensen bájosnak” minősíti. A rekord később a 10. helyen landolt Julia Migenes2024 50 legjobb albuma.

Tegnap este Saturday Night Live UK Azt is láthatta, hogy a műsorban az Oasis orosz kémekké változott egy Andy Burnham adathalász-átverés vázlatán.

A második évad a hónap elején indult, a CMAT a műsorvezető Jeff Goldblum oldalán lépett fel, mielőtt a Royal Blood zenés vendégként szolgált a múlt heti epizódban, amelyet Jamie Demetriou vezetett.