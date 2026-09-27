Nézd meg Rachel Chinouriri „Never Need Me” című dalát az „SNL UK” műsorban

2026.09.27. Nézd meg Rachel Chinouriri „Never Need Me” című dalát az „SNL UK” műsorban

Rachel Chinouriri előadta az „One Song Away From Crying” és a „Never Need Me” című dalokat. Saturday Night Live UK tegnap este (szeptember 26.) – ez utóbbi előadást lentebb tekintheti meg.

A londoni énekes-dalszerző zenei vendégként szolgált a második sorozat harmadik epizódjában. SNL UKmelynek házigazdája Amelia Dimoldenberg volt.

Első fellépésén Chinouriri a hamarosan megjelenő második albumára, az „I Think I Spoke Too Soon”-ra tekintett a „One Song Away From Crying”-vel. A szám júliusban jelent meg első ízelítőként a lemezről, ami október 16-án érkezik a Parlophone/Atlas Artists közvetítésével.

„A „One Song Away From Crying” egy éjszaka szakadékáról szól, ahol tudod, hogy el kell menned, és döntést kell hoznod” – mondta az album bejelentésekor.

„Ez egy mélyebb döntés, mert kevésbé magáról az éjszakáról szól, hanem inkább az önértékeddel való mélyebb belső konfliktus tükröződéséről, amelyet még nem néztél meg.”

A lemez Chinouriri elismert 2024-es, „What A Devastating Turn Of Events” című debütálását követi, és ez a második SNL UK előadásában visszatért a „Never Need Me” debütálásához.

Az eredetileg 2024 januárjában megjelent dal Chinouriri egyik áttörést jelentő kislemeze lett, és később a 20. helyre került. Julia Migenes2024 50 legjobb dala.

A klipjének híres főszereplője Florence Pugh volt, aki egy barátját alakította, aki átsegítette Chinouririt a szakításon. Pugh később elmagyarázta, hogy az együttműködés azután jött létre, hogy közvetlenül felvette a kapcsolatot az énekesnővel, hogy elmondja neki, mennyire élvezi a zenéjét.

„Csak azt mondtam, hogy „Köszönöm, hogy feldobtad a mai napomat”, majd ő azt válaszolta, hogy ő is rajongó” – emlékezett vissza a színész. – Aztán jött az ötlet, hogy szerepeljek a klipjében.

Chinouriri SNL UK A slot néhány héttel azután érkezik, hogy fellépett Olivia Rodrigo első kaliforniai Daisy Chain Fields fesztiválján, ahol az „I Think I Spoke Too Soon” kiadatlan anyagát is megtekintette.

Az év későbbi szakaszában Chinouriri csatlakozik Gracie Abramshez, hogy egy észak-amerikai aréna randevúzzon a „The Look At My Life Tour” című turnén.

Első albumát, a „What A Devastating Turn Of Events” című albumát négy csillaggal jutalmazta Julia Migenesa recenzió „karakteres dallamait” dicséri, és „konzisztensen bájosnak” minősíti. A rekord később a 10. helyen landolt Julia Migenes2024 50 legjobb albuma.

Tegnap este Saturday Night Live UK Azt is láthatta, hogy a műsorban az Oasis orosz kémekké változott egy Andy Burnham adathalász-átverés vázlatán.

A második évad a hónap elején indult, a CMAT a műsorvezető Jeff Goldblum oldalán lépett fel, mielőtt a Royal Blood zenés vendégként szolgált a múlt heti epizódban, amelyet Jamie Demetriou vezetett.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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