Nézze meg, hogy az SNL UK orosz kémekké változtatja az Oasist Andy Burnham vázlatában

Saturday Night Live UK hamisította az Oasist, mint egy orosz kémpár, akik megpróbálják ellopni Andy Burnham miniszterelnök személyes adatait – nézze meg az alábbi vázlatot.

A vázlat nyitotta meg a tegnap esti (szeptember 26-i) epizódot, amelynek Amelia Dimoldenberg volt a házigazdája, és George Fouracres alakította Burnhamet új, 10. számú északi manchesteri irodájában.

Miután visszatért a New York-i ENSZ Közgyűlésen, ahol Burnham az orosz dezinformációról és a kibertámadásokról beszélt, a kitalált miniszterelnök találkozott Angela Raynerrel, akit Celeste Dring alakít.

Rayner ezután közölte vele, hogy néhány „helyi legény” érkezett hozzá, és Liam és Noel Gallagher belépésre késztette őket, akiket Freddie Meredith, illetve Jack Shep alakított.

A Fouracres's Burnham azonnal hatalmas Oasis-rajongónak vallotta magát, mire Gallagherék jegyet ajándékoztak neki a zenekar egyik közelgő Etihad Stadion bemutatójára.

A vázlat egyúttal arra is utalt, hogy a fivérek szeretett Manchester Cityjét állítólag bűnösnek találták a Premier League által ellenük felhozott 115 vádból 114-ben, azzal viccelve, hogy az Etihadot „visszafoglalhatják”, mielőtt az Oasis odaér.

A hamis Gallagherék ezután elárulták, hogy szükségük van egy gitárosra a show-hoz, és megkérdezték Burnhamet – aki köztudottan gitározik –, hogy tud-e valakit, aki alkalmas erre.

Burnham azonnal önként jelentkezett, és felhagyott a találkozóval, mielőtt azt mondták neki, először regisztrálnia kell adatait online.

Ahogy egyre érzékenyebb információkat adott meg, beleértve a jelszavát, a nemzeti biztosítási számát és első házi kedvence nevét, a fények megváltoztak, és a feltételezett Gallagher fivérek ledobták a mankun akcentusukat, hogy felfedjék magukat orosz ügynökként.

„Az Oasis mindig is orosz pop volt. Minden dalt egy laborban készítettek a Kreml tudósai” – állította a hamis Liam.

Ezután viccelődött: „A „Wonderwall” valójában a „Csodálatos fal” a berlini falról.

A vázlat azzal zárult, hogy Burnham elítélte leendő hackereit, mielőtt azt mondta az „orosz mancsoknak”, hogy hagyják el az országot, és „térjenek vissza Oázisnak”.

Az Oasis paródia különösen mozgalmas pillanatban érkezik az újraegyesült manchesteri együttes számára.

A hatalmas 'Live '27' turnéjukra jelenleg lépcsőzetes ablakokban árulják a jegyeket, a rajongók pedig sokkal gördülékenyebb élményről számoltak be, mint a hírhedt első 'Live '25' jegyértékesítés során.

A turné tartalmaz egy 11 éjszakás futamot a Manchester City Etihad Stadionjában, öt randevút a glasgow-i Celtic Parkban, fellépéseket a szárazföldön Európában és az Egyesült Államokban, két éjszakát a Slane kastélyban és négy koncertet Knebworthben.

A múlt héten a „fenomenális kereslet” miatt további időpontok kerültek be Knebworth-be, Münchenbe és Rómába.

Noel azt mondta, hogy az új turné „sokkal jobb” lesz, mint a zenekar 2025-ös újraegyesülése, Liam pedig arra figyelmeztetett, hogy bár ez hivatalosan nem egy búcsúturné, „még mindig ez lehet az utolsó”.

Gallagherék találkozását a közelmúltban a dokumentumfilm is megörökítette Oasis: Ne nézz vissza dühösenamely Julia Migenes négy és fél csillagot kapott.

Tegnap este SNL UK epizód a második sorozat harmadik része volt. Rachel Chinouriri volt zenei vendég.