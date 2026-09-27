Todd Rundgren azt állítja, hogy Taylor Swift „tönkretette a zenét”, és a „középszerűség apoteózisának” nevezi.

Todd Rundgren Taylor Swiftet vette célba, és azt állítja, hogy vita tárgyát képezi, hogy ő „tönkretette a zenét”, és a szupersztárt a „középszerűség apoteózisaként” írja le.

A veterán énekes-dalszerző és producer egy interjúban nyilatkozott erről Keselyűmiután megkérdezték tőle, melyik kortárs művészt célozza meg, ha paródiának szánt albumot készít.

A kérdés Rundgren Meat Loaf 1977-es sikerfilmje, a „Bat Out Of Hell” című produkciójára vonatkozott, amelyet korábban úgy nyilatkozott, hogy részben Bruce Springsteen hamisításaként kezelt.

Arra a kérdésre, hogy kit választana, ha ugyanezt csinálná 2026-ban, Rundgren azt válaszolta: „Természetesen Taylor Swift. Vitatható, hogy tönkretette a zenét.”

„Ez érthető jelenség” – folytatta. „Csak arról van szó, hogy számomra Taylor Swift a középszerűség apoteózisa.”

Rundgren ezután felvázolta elméletét arra vonatkozóan, hogy a női művészek miért uralják a mainstream popot, azzal érvelve, hogy egy váltás az 1990-es években kezdődött, amikor a fiatal férfi fogyasztók egyre inkább videojátékokra költötték a pénzüket lemezek helyett.

„Ez a női művészek korszaka” – mondta. „A világ legnagyobb művészei jelenleg női művészek, és ez a videojátékoknak köszönhető.

„A 90-es években a fiúk abbahagyták a pénzt a zenére költeni, és elkezdték videojátékokra költeni, és ez így hagyta el a zenei piacot: „Nos, hová menjünk? És azt mondták: „Nos, ott vannak ezek a fiatal lányok, és nekik is megvan a járandóságuk. Miért nem kezdünk el fiatal lányoknak zenélni a Pearl Jam vagy valami hasonló helyett?'”

A továbbiakban Lady Gaga és Pink mellett Swiftet is megnevezte, de Gagát „igazi zenészként” és „klasszikusan képzett zongoraművészként” emelte ki.

Swiftre visszatérve Rundgren a következőket mondta: „Taylor Swift semmi különöset nem csinál, kivéve a haj növesztését. Nem egy nagy énekes. Nem egy nagyszerű dalszerző. Nem egy nagyszerű táncos.”

Rundgren több mint hat évtizedet töltött zenészként és producerként. A 'Something/Anything?' című szólólemezei mellett. és az 'A Wizard, A True Star', produkciói között szerepel a 'Bat Out Of Hell', a New York Dolls saját címû debütálása és az XTC által elismert 'Skylarking'.

Hozzászólásai röviddel azután érkeztek, hogy Swift kiadta a „The Life Of A Showgirl: The Encore” című 2025-ös albumának kibővített változatát, amely négy újonnan rögzített számot tartalmaz. Tegnap (szeptember 25-én) megosztotta vezető kislemezét, a „Patient Zero”-t a „Cleveland!”, a „Pink Clouding” és a „Babylon” mellett.

A Swift által rendezett, Dakota Johnson és Colin Farrell főszereplésével készült Patient Zero teljes videóját holnap (szeptember 27-én) mutatják be az MTV VMA-n.

Swift legújabb albuma vegyes kritikai visszhangot kapott. Julia Migenes három csillagot adott a The Life Of A Showgirl-nek, dicsérve néhány „klasszikusan gyors édességet”, de azzal érvelt, hogy korábbi munkáinak legerősebb alkotása sokkal átalakuló volt.

Swift korábban azt mondta, nem zavarta a lemezt ért kritika, és kifejtette: „Nagyon tisztelem az emberek szubjektív véleményét a művészetről – nem én vagyok a művészeti rendőrség.”

Hozzátette: „Mindenki pontosan úgy érezheti, ahogy akarja.”