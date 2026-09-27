James Gray a „Papírtigris” személyes film tágabb átvételéről: „Ami összeköt minket, az számít”

2026.09.27. From left: Roman Engel, Miles Teller, James Gray, Scarlett Johansson, Adam Driver and Gavin Goudey ahead of the North American premiere of

James Gray legújabb filmje Papírtigrismint legtöbb munkája, személyes és családtörténetéből merít egy félig kitalált történetet egy Queens családról az 1980-as években, amely belegabalyodik az orosz maffiába, köszönhetően annak a pénzkereseti tervnek, amelyet Gary (Adam Driver) pátriárka Irwin (Miles Teller) pátriárkának vetett fel.

Félig önéletrajzi felnőttkorú dráma után Armageddon időa krimi, Gray szerint nem folytatás, és nem is hasonlít annyira a saját tapasztalataihoz.

„Ez sokkal másabb. Azt hiszem, ez sokkal közelebb állt az eset tényeihez” – mondta Gray PapírtigrisÉszak-amerikai premierje a 2026-os New York-i Filmfesztiválon a legújabb filmje és a filmje közötti különbségekről Armageddon idő. „Biztos vagyok benne, hogy a bátyám sok mindent felismer majd az életünkből, de ez nem egy dokumentumfilm. És nem gondoltam, hogy folytatás. Valami olyasmit szerettem volna készíteni, ami egy kicsit… Hitchcockiánus. … A pulpier rossz szó, de egy kicsit drámaibb.”

Az izgalmak mellett Gray elmondta THR előtt a Papírtigris premierje, hogy a reménybeli közönség felismeri az interperszonális kapcsolatok erejét a hazai drámában.

„Olyan filmet próbáltam készíteni, amelyben a személyes kapcsolat a minden, a szerelem a minden” – mondta Gray. „Ezen keresztül természetesen azt akarod, hogy az emberek feszültséget és intenzitást érezzenek, és olyan dolgokat, amiket szeretünk egy jó drámában. De végül, merjem használni a katarzis szót, az a lényeg, ami összeköt minket. Ez szinte figyelmeztető mese.”

Ez a szélesebb körű emberi rezonancia tükröződik abban az útmutatásban is, amelyet Gray Roman Engel színésznek adott, aki Irwin két fia közül a legfiatalabbat alakítja, és némileg kiállásként szolgált magának a rendezőnek.

„Leginkább csak azt próbálta mondani, hogy legyek önmagam a forgatáson, és ne próbáljam megélni valaki más tapasztalatait, próbálja meg élni a sajátját, és tegye meg azokat a cselekedeteket, amelyeket te tenne, miközben bármi történik veled” – mondta Engel. THR Gray irányából.

A film úgy ér véget, hogy Gary, Irwin és felesége, Hester (Scarlett Johansson) mindketten a saját személyes problémáikkal foglalkoznak, és még mielőtt tudomást szereznének egymás sorsáról, de Gray reméli, hogy a megoldás hiánya lehetővé teszi a történet folytatását a film határain túl.

„Szeretem az ötletet, hogy a film élete a filmen túl is folytatódik” – mondta péntek este a New York-i Filmfesztivál vetítés utáni Q&A-ban. „Imádom a nyitott véget. Szeretem azt a gondolatot, hogy a film a vászon és az idő határain túl is létezik. … Az összes szereplővel meg akartam győződni arról, hogy a nyitottságuk bizonyos szempontból kiteljesedett, mennyire nyitottak a karaktereik, és hogy senki sem tudja meg a teljes képet, mert ez olyan, mint az élet, és ez általában nagyon nem hagyományos a filmekben.”

A Neon megjelenése készen áll Papírtigris egyesült államokbeli mozikban november 13-án, szélesebb körű bemutatóval november 20-án.

Nikola G.
Nikola G.
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