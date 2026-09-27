James Gray a „Papírtigris” személyes film tágabb átvételéről: „Ami összeköt minket, az számít”

James Gray legújabb filmje Papírtigrismint legtöbb munkája, személyes és családtörténetéből merít egy félig kitalált történetet egy Queens családról az 1980-as években, amely belegabalyodik az orosz maffiába, köszönhetően annak a pénzkereseti tervnek, amelyet Gary (Adam Driver) pátriárka Irwin (Miles Teller) pátriárkának vetett fel.

Félig önéletrajzi felnőttkorú dráma után Armageddon időa krimi, Gray szerint nem folytatás, és nem is hasonlít annyira a saját tapasztalataihoz.

„Ez sokkal másabb. Azt hiszem, ez sokkal közelebb állt az eset tényeihez” – mondta Gray PapírtigrisÉszak-amerikai premierje a 2026-os New York-i Filmfesztiválon a legújabb filmje és a filmje közötti különbségekről Armageddon idő. „Biztos vagyok benne, hogy a bátyám sok mindent felismer majd az életünkből, de ez nem egy dokumentumfilm. És nem gondoltam, hogy folytatás. Valami olyasmit szerettem volna készíteni, ami egy kicsit… Hitchcockiánus. … A pulpier rossz szó, de egy kicsit drámaibb.”

Az izgalmak mellett Gray elmondta THR előtt a Papírtigris premierje, hogy a reménybeli közönség felismeri az interperszonális kapcsolatok erejét a hazai drámában.

„Olyan filmet próbáltam készíteni, amelyben a személyes kapcsolat a minden, a szerelem a minden” – mondta Gray. „Ezen keresztül természetesen azt akarod, hogy az emberek feszültséget és intenzitást érezzenek, és olyan dolgokat, amiket szeretünk egy jó drámában. De végül, merjem használni a katarzis szót, az a lényeg, ami összeköt minket. Ez szinte figyelmeztető mese.”

Ez a szélesebb körű emberi rezonancia tükröződik abban az útmutatásban is, amelyet Gray Roman Engel színésznek adott, aki Irwin két fia közül a legfiatalabbat alakítja, és némileg kiállásként szolgált magának a rendezőnek.

„Leginkább csak azt próbálta mondani, hogy legyek önmagam a forgatáson, és ne próbáljam megélni valaki más tapasztalatait, próbálja meg élni a sajátját, és tegye meg azokat a cselekedeteket, amelyeket te tenne, miközben bármi történik veled” – mondta Engel. THR Gray irányából.

A film úgy ér véget, hogy Gary, Irwin és felesége, Hester (Scarlett Johansson) mindketten a saját személyes problémáikkal foglalkoznak, és még mielőtt tudomást szereznének egymás sorsáról, de Gray reméli, hogy a megoldás hiánya lehetővé teszi a történet folytatását a film határain túl.

„Szeretem az ötletet, hogy a film élete a filmen túl is folytatódik” – mondta péntek este a New York-i Filmfesztivál vetítés utáni Q&A-ban. „Imádom a nyitott véget. Szeretem azt a gondolatot, hogy a film a vászon és az idő határain túl is létezik. … Az összes szereplővel meg akartam győződni arról, hogy a nyitottságuk bizonyos szempontból kiteljesedett, mennyire nyitottak a karaktereik, és hogy senki sem tudja meg a teljes képet, mert ez olyan, mint az élet, és ez általában nagyon nem hagyományos a filmekben.”

A Neon megjelenése készen áll Papírtigris egyesült államokbeli mozikban november 13-án, szélesebb körű bemutatóval november 20-án.