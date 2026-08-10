Nézze meg a Beabadoobee debütáló csupaszított 'Pylon' címadó dalát a Red Rocks-ban

Beabadoobee elõször játszotta el hamarosan megjelenõ „Pylon” albumának címadó dalát a Red Rocksban – nézze meg alább.

Az énekes-dalszerző negyedik stúdióalbumát és a 2024-es 'This Is How Tomorrow Moves' folytatását készül szeptember 18-án a Dirty Hit/Interscope-on keresztül, amit előrendelhetsz. itt.

Pénteken (augusztus 7-én) játszott a Colorado állambeli Morrisonban, a Red Rocks Amphitheatre-ben, ezzel véget ért egy rövid amerikai randevú az októberben induló hatalmas aréna világkörüli turnéja előtt.

Az új albumról négy szám került a listára, köztük az eddigi két kislemez, a „Sun Has Set” és a „Switchblade”, valamint a „Memories”, amely negyedik alkalommal jelent meg a Red Rocksban, és augusztus 20-án jelenik meg.

Debütált a 'Pylon', amelyet Beabadoobee akusztikus gitáron játszott a ráadása közben. „Nagyon sajnálom, ha elbasztam” – mondta a tömegnek. „Ez az első alkalom, hogy játszom vele.”

Nézze meg a felvételeket itt:

Beabadoobee játszott:

„Lenyugodott a nap”

'10:36'

„Charlie Brown”

„Almacider”

„Bárcsak Stephen Malkmus lennék”

'Harap'

„Minden, amit tettem, csak rólad álmodtam”

'Hamarosan találkozunk'

'Kávé'

„Ragasztó dal”

„Emlékek”

„A tökéletes pár”

„Képek rólunk”

„Hozzászólás”

'Megéri'

'Beszélgetés'

„Ő játszik basszusgitáron”

'Köln'

'Ahogy mennek a dolgok'

'Pilon'

„Switchblade”

„Strandok”

Az új albumon Hayley Williams a Nothing To Prove-ban, a Turnstile frontembere, Brendan Yates a Powerlines-ben, valamint a Pinegrove-i Evan Stephens Hall, a Deftones-os Chino Moreno és a Title Fight-os Shane Morgan közreműködik. Az 1975-ös Matty Healy és George Daniel elkészítették a Write Me A Letter című számot is.

A hatalmas „Powerlines” turné Uncasville-ben, Connecticutban indul október 1-jén, majd novemberben eléri az Egyesült Királyságot Glasgow-ban, Cardiffban, Manchesterben és Londonban. Tekintse meg a dátumok teljes listáját itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt (UK) és itt (Észak Amerika).

A „Pylon” követi az „Így mozog a holnap” című filmet 2024-ben. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes Ezt írta: „A kor szövevényes érzéseit bemutató dalgyűjtemény, a fiatal művész harmadik lemeze megrendítő, erőteljes dolog.”

Az év elején a The Marías-szal is együttműködött az All I Did Was Dream Of You című egyszeri kislemezen, amely Yorgos Lanthimos ihlette videóval érkezett. Bugoniaés foglalkozott Elliott Smith „Say Yes” című könyvével a War Child „Help(2)” című válogatásához.