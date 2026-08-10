Anne Hathaway a zsúfolt filmek évéről és a 'Yesteryear' című slágerregény közelgő adaptációjáról

Nyolc hónap telt el 2026-ból, és Anne Hathaway hamarosan bemutatja idei negyedik filmjét.

A sztár meglehetősen rohan, legújabb filmjével Az Oak Street vége csatlakozik legutóbbi kiadásaihoz Az Odüsszeia, Az ördög Pradát visel 2 és Mária anya; és még csak nem is végzett Colleen Hoover adaptációjával Valóság októberben érkezik.

„Amikor megkaptam az idei menetrendemet az összes csodálatos filmstúdiótól, akikkel együtt dolgoztam, láttam, és azt hittem, hogy ki vagyok ütve” – ​​ismerte el Hathaway. A Hollywood Reporter at Az Oak Street vége premier vasárnap. – De aztán megmutatták, hogy nem, nem, nem, mindezt [release] A randevúk tartanak, és csak azt mondtam, amíg a közönség nem unja meg az arcomat – amiért nem őket hibáztatnám, nem hibáztatnám őket, ha igen –, menjünk.”

Elfoglalt és sokrétű forgatókönyvét így folytatta: „Szerintem szórakoztató. Nyilván szeretek filmeket készíteni, nézz szét, de azt is szeretem, hogy a közönség eredeti dolgokat akar megnézni, és ez a film igazán eredeti. David Robert Mitchell a rendezői székben, aki egy forgatókönyvet rendez, amit ő írt, és én még soha nem láttam ehhez hasonlót, ezért nagyon örültem, hogy részese lehetek.”

Az Oak Street vége Hathaway-t Ewan McGregorral, Maisy Stella-val és Christian Convery-vel együtt egy családként látja, akik megpróbálnak túlélni, amikor a környékük titokzatos módon kiszakad, és dinoszauruszok veszik körül magukat.

És nem ez az egyetlen sci-fi a színésznő tányérján, hiszen Hathaway Caro Claire Burke ütős regényének nagyképernyős adaptációját készíti el és alakítja. Tavaly. A könyv 2026 egyik legnagyobb könyve, 17 hetet töltött a könyvön New York Times A legjobb eladók listája, és egy tradwife influencert követ, aki a 19. századba repül vissza.

Hathaway először beszélt a projektről a szőnyegen, és megjegyezte: „Ez egy igazán szórakoztató felfedezés volt, mert két éve olvastam egy piszkozatot, és tudtam, milyen heves érzésem volt iránta, szóval nagyon szórakoztató volt nézni, ahogy az emberek felfedezik. Vannak barátaim, akik írnak nekem, és olyanok, mint „Mit, hogyan?”.

Így folytatta: „Az egyik barátom írt nekem, és azt mondta: „Nem emlékszem, mikor olvastam utoljára újra egy könyvet”. Az emberek egyszerűen imádják, és nem is lehetnék boldogabb Caro miatt, micsoda diadal volt számára. És most csak igazságot kell adnunk a filmnek.”

Közben Az Oak Street vége pénteken kerül a mozikba.