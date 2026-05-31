Nézze meg a The Darkness 80-as évekre hajló főcímdalát az új „Masters of the Universe” filmhez

A The Darkness megosztotta a 80-as éveket idéző ​​főcímdalát az új dalhoz Az Univerzum mesterei film – hallgasd meg alább.

Főszerepben Alsók színész, Nicholas Galitzine Adam Glenn/He-Man szerepében, a 30 Seconds To Mars frontembere, Jared Leto csontvázként és Idris Elba a Man-at-Arms szerepében, a 80-as évek animációs tévésorozatán alapuló film június 5-én kerül a mozikba – immár egy bombatikus témával kiegészítve a brit veterán glam-rock jóvoltából.

„Amikor He-Man megkérdezte, nem tudnánk-e zenét adni a hamarosan megjelenő életrajzához Az Univerzum mesterei, leporoltuk megbízható ágyékkötőinket, a Vársötétség udvarán összegyűltek, és egybehangzóan azt harsogtuk, hogy „VAN HATALOM”” – mondta a zenekar a számról.

– Brian May is ott volt. A Queen gitárosa gitárszólót játszik az 'Eternia'-ban a filmzenéhez, melynek címe a film fő helyszínéül szolgáló fantáziabolygó felé mutat rá.

A 'Masters of the Universe'-t Justin és Dan Hawkins írta – aki a szám producere és keverése is volt – Daniel Pemberton mellett, aki a készülő film filmzenéjét komponálta.

Az év végén a The Darkness egy nagy brit aréna turnéra indul 2025-ös „Dreams On Toast” című albumának támogatására.

A dátumok követik az Iron Maiden július 11-i, Knebworth Park-i fellépésének hatalmas támogatását. Julia Migenes a közelgő dátumokról a múlt év végén Justin bátyja és bandatársa, Dan Hawkins a következőket mondta: „Még a közeli barátaim is, akik minden londoni fellépésre eljönnek, sóhajtanak, ha tavasszal vagy kora ősszel, vagy bármi mással járnak, mert úgy gondolják, hogy karácsonyi készülődésük részeként jönnek el megnézni a The Darkness-t decemberben.

„Ezek a legjobb barátaim, akik ezt mondják, és nem feltétlenül a legnagyobb Darkness-rajongók.”

Így folytatta: „Csak részesei vagyunk az emberek ünnepi időszakának, és jó néhány karácsonyi dalunk van. Amint azt ma láthatta, szinte bármelyikbe beletörhetünk… és elég rossz munkát végezhetünk!”

Kitért a rajongók új generációjának udvarlására is, amelyre elmondása szerint 2011-es újraegyesülés óta „építenek és építenek”.

„Nagyon nehéz kihívás elé állítottuk az embereket, hogy még egy ideig itt leszünk” – mondta. „Nagyjából egy kultikus rajongótábort működtetünk. Az átmeneti poprajongók, akik a korai koncerteken jöttek és üvöltöztek, majd elmentek, amikor rájöttek, hogy valójában egy rockbanda vagyunk, elég korán bementünk, aztán szétváltunk.

„Amikor újra összejöttünk, újra ki kellett alakítanunk egy kemény rajongótábort. Kezdetben odáig voltunk, hogy ki tudtuk adni a The Astoria-t aláíratlan bandaként, aztán rohadtul lefújtuk az egészet, és újra kellett kezdenünk. Eltartott egy darabig, mire minőségi cuccokat adtunk ki, és egyre jobbak lettünk, mint egy rockbanda, amely nem ugyanaz, mint a régi.

„Ahogy az imént hallottad, a rajongóink nem a slágerekért kiabálnak, hanem az albumszámokat akarják, és nem azokat, amiket mi 20 évvel ezelőtt játszottunk. Ma már más vadállat vagyunk.”