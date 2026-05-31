Új címet kapott az „Egy Minecraft film” folytatása

A Warner Bros. és a Legendary's folytatása Minecraft film új címet kapott: Minecraft film négyzet alakú.

A stúdiókkal és a Minecrafttal közös szombati Instagram-bejegyzésben kiderült az új hivatalos cím. „Készen állsz egy újabb kalandra? A #Minecraft világa ismét bővül Minecraft film négyzet alakú!” – olvasható a bejegyzésben részben.

A Hollywood Reporter Korábban beszámoltak arról, hogy a tavalyi filmet rendező Jared Hess visszatér a videojáték-adaptáció rendezésére, és Chris Gallettával, az egyik eredeti íróval közösen írja a forgatókönyvet. A producerek között lesz Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson és Jason Momoa.

Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks és Jennifer Coolidge játszottak az eredeti filmben. Kirsten Dunst csatlakozott a folytatáshoz.

Minecraft film hatalmas kasszasiker volt, 957,8 millió dollár bevételt hozott világszerte, és 2025 második legnagyobb bevételt hozó filmje lett.

A film kritikái azonban vegyesek voltak. „A legkiábrándítóbb aspektusa Minecraft filmugye, hogy egy létező IP-ből született. Az alacsony erőfeszítéssel történő újraindítások, a szükségtelen remake-ek és a vállalati márkák kiterjesztéseként működő filmek világában élünk. Egy másik ilyen torkos projekt aligha meglepő. Mi teszi Minecraft film annyira elkeserítő, hogy nem sikerül megmozgatnia a képzeletet, elárulva a játék alaptételét, amelyen alapul.” THR-ek tekintse át, mielőtt hozzáfűzné: „Az olyan Minecraft kezdőknek, mint ez a kritikus,Minecraft film sikerrel jár, ha megmutatja a játékban rejlő lehetőségeket, és kiáll a gyermeki csoda fenntartásának értékéért egy sivár világban.”

Minecraft film négyzet alakú a mozikban 2027. július 23-án kerül bemutatásra.