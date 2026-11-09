92 éves korában meghalt Donnie Dunagan, Bambi eredeti hangja

Meghalt Donnie Dunagan, aki Bambi hangját adta az eredeti Disney-klasszikushoz, és két filmben is szerepelt Basil Rathbone és Boris Karloff mellett, mielőtt három Lila Szív díjjal jutalmazták amerikai tengerészgyalogosként. 92 éves volt.

Dunagan szerdán hunyt el tüdőrákban – jelentette Tom Weaver író és filmtörténész.

A szőke, göndör hajú Dunagan egy adag édességet adott az 1939-es Universal horrorfilmekhez Frankenstein fia és Londoni Tower amikor az anyja nem mástól, mint magától Walt Disneytől válaszolt egy telefonhívásra a család westwoodi otthonában.

A stúdió vezetője azt akarta, hogy a gyerek „segítsen művészének gyermeki arckifejezést ölteni egy szarvasra” – emlékezett vissza Dunagan egy 2025-ös interjúban, így anyjával elmentek az új Disney-telepre Burbankban.

Nem sokkal később Dunagan munkába állt Bambi (1942), és több mint egy évet töltött az animációs filmen. A film egyik legérzelmesebb jelenetében fehérfarkú karaktere anyja után kiált, miután egy vadász üldözi őket az erdőn keresztül.

„Jól emlékszem erre” – mondta 2011-ben. „Amikor azt mondták nekem, hogy némi stresszel azt mondjam: „Anya… Anya”, biztos nem volt bennem olyan félelem, mint amilyenre a történetnek szüksége volt. Egy edző, azt hiszem, kedves hölgy volt a stúdióban, megkérdezte, hogyan sírnék hangosan, ha a saját igazi anyám elveszett és nagy veszélyben lenne. Ez megkönnyítette a dolgomat.

Bambi ez lenne a hetedik és egyben utolsó filmje.

A katonai szolgálatban eltöltött negyedszázad alatt Dunagan azt mondta, hogy soha senkinek nem beszélt a hollywoodi négy évről. „Életem egyik legnagyobb sajnálata, hogy nem volt bátorságom elmondani közeli barátaimnak a tengerészgyalogságnál, hogy részese voltam Mr. Disney csodálatos munkájának” – mondta.

Boris Karloff a karjában tartotta Donnie Dunagant, ahogy Lionel Atwill az 1939-es „Frankenstein fia” című művében nézett. Everett Collection jóvoltából

Donald Roan Dunagan 1934. augusztus 16-án született San Antonio-ban. Szüleihez, Warrenhez és Louise-hoz költözött Memphisbe, és 3 éves korában sztepptáncot vett egy tehetségkutató versenyen, és megnyerte a 100 dolláros díjat, ami akkoriban hatalmas pénz volt. Ennél is fontosabb, hogy egy RKO tehetségkutató is ott volt a közönség soraiban, és megszervezte, hogy Dunigans vonattal utazzon Los Angelesbe.

Meghallgatás után a fiatal debütált a nagy képernyőn Carey anya csirkék (1938), Rowland V. Lee rendezésében, Anne Shirley, Ruby Keeler és Walter Brennan főszereplésével.

Lee ezután Peter von Frankensteint, Rathbone báró Wolf von Frankenstein fiát alakította James Whale 1931-es klasszikusának második folytatásában. A gyártás során gyakran dámázott Karloffal, aki teljesen sminkben volt, és szörnyetegnek öltözött. (Azt mondta, egyszer négy bitet nyert tőle.)

Lee-ben Londoni TowerDunagan's Baby Prince és Lady Mowbray (a 7 éves Joan Carroll alakítja) egy megbeszélt házassági szertartás keretében házasodnak össze a Szent János-kápolnában. Költségvetési aggályok miatt a komikus jelenetet majdnem kivágták a filmből.

„Azt hiszem, Basil Rathbone volt a felelős azért, hogy bekerültem Londoni Tower– emlékezett vissza egy 2004-es interjúban. „Dühös volt, amiért folyamatosan kivágtak jeleneteket a forgatókönyvből. Nem dühös, mint a vörösnyakúak – úriember volt, mindig is –, de zavarta.”

Dunagan is megjelent Az elfelejtett nő 1939-ben, majd ben jelent meg Vigilia az éjszakában (1940), rendezte George Stevens és Ismerje meg a Chumpot (1941), miközben dolgozott Bambi 1941 elejéig. (Bambit serdülőként Hardie Albright hangoztatta.)

Dunagan azt mondta, hogy a legnehezebb kb Bambi „Komolyan beszéltem. Imádtam a stúdiót. Az emberek nagyon különbözőek voltak. Nagyon jól éreztem magam. Az animátorok és a Disney különböző emberei felajánlották, hogy megmutatják, hogyan működnek bizonyos dolgok, és az ebédlőben a fagylalt nagyszerű volt.”

Azt mondta, hogy a film eredeti rajzain Bambi anyját ölték meg a kamerák előtt, de Walt Disneynek „nagyon jó ízlése volt ahhoz, hogy ezt megváltoztassák”. Azt is megjegyezte, hogy a film bemutatója hónapokat csúszott Pearl Harbor miatt, és hogy a stúdió rengeteg gyűlöletlevelet kapott a vadászoktól, akik panaszkodtak, hogy a film „traumazza” a szarvasok lövését.

Az óramutató járásával megegyező irányban balról: Thumper (Peter Behn hangja), Bambi (Donnie Dunagan) és Flower (Stan Alexander) az 1942-es „Bambi”-ban. Walt Disney/Courtesy Everett Collection

Után BambiDunagan szülei elváltak. Számos panzióban élt, bokszolt és focizott a középiskolában, és eltartotta magát, mielőtt 1952-ben, 18 évesen csatlakozott a tengerészgyalogsághoz. Elmondása szerint ő lett történetük legfiatalabb gyakorlatoktatója, és három turnén vett részt Vietnamban, mielőtt 1977-ben őrnagyként visszavonult.

Dunagan kémelhárító tiszt és haderő felderítő parancsnoka volt, három lila szíve mellett Bronz Csillaggal, a Haditengerészet és Tengerészgyalogság elismerő éremmel V eszközzel, a Hadsereg elismerő éremmel, valamint két Haditengerészet és Tengerészgyalogság Eredményéremmel tüntették ki.

Megtartotta a magáét Bambi akkoriban titkot adott, mert „nem szerette a bemutatókat és azokat, akik dicsekedtek magukkal”. Azt sem akarta, hogy bárki kigúnyolja, vagy „Bambi őrnagynak” hívja.

A szolgálat után Dunagan pénzügyi vállalatoknál dolgozott New Yorkban, Los Angelesben és San Antonio-ban, valamint a Pace Corp. vezérigazgatójaként Los Angelesben.

Amikor a Disney cég megtudta, hogy még él, felkérték, hogy vegyen részt a DVD kiadásában Bambiés kongresszusokon és fesztiválokon beszélt, valamint évekig a cég nagyköveteként.

A túlélők között van felesége, Dana, akit 1992 szeptemberében vett feleségül.

„A Fehér Házban dolgozhatnék, és a gyerekek kevésbé törődnének” – mondta. „De hadd mondja valaki: „Az a haver ott Bambi arca vagy hangja volt”, én pedig azonnali örökbefogadott nagyapja vagyok nekik. Ez páratlan öröm és igazi felelősség.”