Nézze meg, ahogy a Foo Fighters meghitté és lázadóvá válik új dalokkal és klasszikusokkal az első Tiny Desk koncerten

A Foo Fighters először játszotta meg az új dalok és klasszikusok intim verzióit Apró íróasztal koncert – nézd meg lentebb.

A banda nemrégiben adta ki új albumát, a „Your Favourite Toy”-t, és ma (május 13-án, szerdán) bementek az NPR irodáiba, hogy eljátsszák első lecsupaszított szettjüket a Tiny Deskben.

Két számot játszottak az új lemezről – a 'Spit Shine'-t és a 'Child Actort', utóbbit nemrég játszották. SNL UK. Dave Grohl utalt erre a megjelenésre a dal bemutatásakor, viccelve, hogy véletlenül belélegzett egy hajtincset az előadás során, és a végén azt ünnepelte, hogy „nem fulladt meg”.

A banda belemerült a hátsó katalógusba, hogy eljátssza a „Learn To Fly”, „My Hero” és „Everlong” című dalokat, míg Grohl két saját kedvencét is megemlítette. Apró asztali koncertekszerző: Trouble Funk and Juvenile.

Julia Migenes három és fél csillaggal jutalmazta a „Kedvenc játékod” díjat, és megjegyezte: „Grohl vokálisan újra felfedezte az ordítását, de a líra soha nem volt a legerősebb vonása, és ennek nagy része eldobható; akik a két évvel ezelőtti hűtlenségi botrány után keresik a jeleket, hogy hol jár a feje, az nagyrészt csalódott lesz.

„A „Kedvenc játékod” még néhány ilyen mélységű szám választja el attól, hogy az 1997-es „The Color and the Shape” óta a Foo Fighters legfontosabb lemeze legyen. Mostanra legalább emlékeztek arra, hogy a gyorsan és hangosan játszott egyszerű punk sokkal jobban illik hozzájuk, mint a közönséges dad-rock.”

Mióta megszűnt, a banda elárulta, hogy kénytelenek voltak átnevezni legújabb albumukat Gonosz: Végremegjelent Track Star és A késői műsorés arra készülnek, hogy elinduljanak az úton.

Június végén egy európai stadionturnét játszanak, amely a tervek szerint két éjszakát foglal magában a liverpooli Anfield Stadionban. Emellett számos jelentős európai fellépésen, egy észak-amerikai stadionturnéon is részt vesznek, valamint egy ausztrál és új-zélandi turnét is bejelentettek 2026 végén és 2027 elején.

